Phiên chợ quê 'đặc biệt' của cô, trò mầm non Hải Dương

Đại diện trường Mầm non Đồng Tâm cho biết, những năm qua công tác thiện nguyện, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế… luôn được nhà trường quan tâm. Mặc dù, thu nhập của giáo viên mầm non chưa được cao, nhưng mọi người đều thấu hiểu những hoàn cảnh khốn khó, không may trong cuộc sống và luôn dành những tình cảm những mảnh đời bất hạnh.