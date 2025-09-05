Mới nhất
Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau 'Mưa đỏ'

Thứ sáu, 19:05 05/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Vượt lên các vấn đề sức khỏe, Phước Sang và NSƯT Hoài Linh đã tham gia phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn". Được biết, phim giữ vững vị trí top 2 trên thị trường (đứng sau phim "Mưa đỏ") từ ngày đầu khởi chiếu.

Sau khi công chiếu chính thức, phim điện ảnh của đạo diễn Trung Lùn nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả, về độ giải trí, hài hước xen lẫn những khoảnh khắc xúc động. 

Sau 5 ngày, đến thời điểm này, phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" đạt doanh thu 53 tỉ đồng (tính theo Box Office lúc 14h ngày 4/9), bán ra hơn 600.000 vé, giữ vững vị trí top 2 trên thị trường (đứng sau phim "Mưa đỏ") từ ngày đầu khởi chiếu.

Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau 'Mưa đỏ' - Ảnh 1.

NSƯT Hoài Linh trong "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn".

Sau đúng một tuần khởi chiếu, ê-kíp và đạo diễn Trung Lùn giới thiệu bản phim mới nhanh hơn, kịch tính hơn, hài hước hơn, nhưng vẫn đảm bảo được những yếu tố "xương sống" của phim. Phiên bản mới sẽ đem tới trải nghiệm mới cho khán giả ra rạp theo dõi, cũng là món quà đặc biệt mà đạo diễn Trung Lùn và ê-kíp gửi tới những ai đã xem phim nhiều lần tại rạp.

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ: "Ban đầu Trung cũng hơi quan ngại về việc bản phim đã ra rạp nhưng lại thay đổi thời lượng. Nhưng Trung nghĩ các ý kiến góp ý của khán giả hợp lý, và Trung đã cố gắng để chỉnh sửa bản phim mới kịch tính hơn, nhưng không làm giảm đi tính trải nghiệm khi xem. Khán giả cũ hay khán giả mới đều sẽ dễ dàng thưởng thức câu chuyện một cách tích cực".

Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau 'Mưa đỏ' - Ảnh 2.

Phước Sang và đạo diễn Trung Lùn. Ảnh: FBNV

Đáp ứng nhu cầu của khán giả, trong bản mới của "Làm giàu có ma: Cuộc chiến hột xoàn" vẫn giữ nguyên đường dây câu chuyện, nhưng có làm gọn lại một số trường đoạn quá dài trong nội dung câu chuyện. Vẫn giữ nguyên điểm sáng, lợi thế từ bản đầu, bản mới giúp các pha gây cười trật tự và liền mạch hơn, nhấn mạnh hành trình khi phải giấu xác trên đường đi, các nhân vật liên tục đối mặt với những tình huống oái oăm.

Ngoài ra, bản mới tập trung vào các pha rượt đuổi, đánh nhau, thậm chí hỗn chiến đều được dàn dựng chỉn chu, mang lại cảm giác căng thẳng. Bản phim mới với thời lượng 125 phút sẽ chính thức có mặt tại các rạp từ ngày 5/9/2025 tới đây.

"Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" xoay quanh 5 người gồm: cha con ông Nháy (Hoài Linh) - Gọn (Tuấn Trần), cặp đôi Đáng (La Thành) - Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát).

Ngoài tuyến nhân vật trẻ, 2 nghệ sĩ gạo cội là Phước Sang và NS ƯT Hoài Linh đã vượt qua vấn đề sức khỏe để đi đóng phim. Đặc biệt, nghệ sĩ Phước Sang, sau khi nhập viện vì đột quỵ, sức khỏe của anh không. Tuy nhiên, đạo diễn Trung Lun vẫn mời Phước Sáng vào phim vì muốn "anh có thêm niềm vui, bớt buồn khi ở nhà. Nghệ sĩ, khi được đứng trước máy quay, dưới ánh đèn sân khấu, họ như được hồi sinh. Dù bệnh tật nặng, nhưng hễ nhập vai là họ quên hết, trở nên hạnh phúc và mạnh mẽ hơn".

Hiện tại, sức khỏe của Phước Sang không được tốt nên anh không thể xuất hiện cùng đoàn làm phim khi đi cinetour.

Đỗ Quyên
