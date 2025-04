Phim của Bùi Thạc Chuyên nhận nhiều lời khen, khán giả vẫn tranh cãi cái kết

Thái Hòa phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối': Khán giả chưa chán, tôi đã chán tôi trước rồi GĐXH - Thái Hòa mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi chuyển mình từ hài kịch sang chính kịch với vai Bảy Theo phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối". Để khắc họa nhân vật người lính du kích, nam diễn viên sinh năm 1974 đã phải giảm cân, lăn lộn như những người lính.

Giới chuyên môn nói gì?

"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" đang trở thành "bom tấn" điện ảnh Việt khuynh đảo phòng vé những ngày đầu tháng 4. Sau hai ngày chiếu sớm, dự án điện ảnh của Bùi Thạc Chuyên đã nhanh chóng thu về hơn 21 tỷ đồng. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim đứng đầu bảng tổng sắp doanh thu với số lượng suất chiếu ấn tượng - hơn 4.900, tỷ lệ lấp đầy rạp cao. Phim chính thức khởi chiếu từ hôm nay (4/4).

Cùng với độ hot của phim tại phòng vé, "Địa đạo" và những chủ đề liên quan đến bộ phim là tâm điểm trên mạng xã hội. Bộ phim điện ảnh nhận nhiều lời khen - chê từ các đạo diễn, giới chuyên môn lẫn khán giả trên cả nước.

Về phía giới chuyên môn, đạo diễn Charlie Nguyễn ghi nhận: "Lâu lắm rồi, tôi mới có trải nghiệm điện ảnh sướng như vậy. Phim xứng đáng phát hành khắp thế giới, không chỉ trong nước. Cảm ơn đạo diễn và dàn diễn viên tuyệt vời". Đạo diễn Phương Điền thích cách kể chuyện "không lên gân, không hô hào, không tuyên truyền nhưng rất thực tế, sống động" của phim.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm đánh giá "Địa đạo" xuất sắc và xứng đáng với tầm vóc của một bộ phim chiến tranh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Hình ảnh trong phim "Địa đạo".

"Xem 128 phút của bộ phim căng như dây đàn này xong, thấy đạo diễn và dàn diễn viên của phim xuất hiện sau buổi chiếu, tôi ước giá như phim này có một buổi premiere ở một LHP quốc tế lớn nào đó. Vì quả thực nó xứng đáng là một bộ phim ở tầm quốc tế.

Trong phim có hai câu thoại, đều từ nhân vật chú Sáu (Cao Minh) mà tôi rất nhớ. Một là, 'phải cho chúng nó biết địa đạo lợi hại như thế nào'; và hai là, 'địa đạo là chiến tranh nhân dân, tụi bây không thể nào thắng được'.

Địa đạo Củ Chi thực sự lợi hại. Còn cuộc chiến tranh nhân dân hay còn gọi là chiến tranh du kích của người Việt Nam thì phải khiến cho binh lính Mỹ phải kinh hồn bạt vía. Trong phim có hai cảnh về hai nữ du kích đánh nhau hoặc tấn công lính Mỹ ở dưới địa đạo rất ấn tượng và đáng sợ vì cái chất "raw" của nó. Raw (thô mộc) cũng có thể là tính từ chính xác nhất để mô tả cuộc chiến tranh du kích của người lính Việt Nam trong lòng địa đạo được mô tả trong bộ phim này. Cảnh làm tình dưới bom đạn chiến tranh trong bộ phim thực sự rất raw mà vẫn rất thơ", nhà phê bình Lê Hồng Lâm đánh giá.

Ông cũng cho rằng dàn diễn viên trong phim thực sự lăn xả và mặc dù không có một vai diễn nào nổi trội nhưng cũng không có một nhân vật nào mờ nhạt. Ca sĩ Cao Minh xuất hiện không nhiều nhưng có nhiều phân cảnh ấn tượng. Thái Hòa, Quang Tuấn và Hồ Thu Anh cũng có những giây phút tỏa sáng trên màn ảnh vì sự dấn thân của họ cho vai diễn.

"Điện ảnh cách mạng Việt Nam từng sản xuất ra nhiều bộ phim chiến tranh mang tính biểu tượng như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Cánh đồng hoang, Em bé Hà Nội... Và tôi tin 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' cũng làm nên tầm vóc của nó trong một dịp lễ quá ý nghĩa như năm nay. Đây là phim tốt nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên", Lê Hồng Lâm cho biết.





Với một bộ phim đề tài chiến tranh, thành tích hiện tại của "Địa đạo" là một bất ngờ.

"Mọt phim" tranh cãi về cái kết

Bên cạnh đó, bộ phim hiện là đề tài được thảo luận nhiều trên Facebook, Threads. Tài khoản uyendayne._ cho hay "sau ba tiếng xem phim vẫn không thoát được phim". Khán giả này giải thích: "Nếu các bạn mong chờ phim có cảnh đánh nhau hoành tráng, địch và ta mặt đối mặt chiến đấu sẽ không có. Đúng như chiếc tên Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thật sự đã cho tôi thấy địa đạo là gì và lý tưởng của những người chiến sĩ khi ấy là như thế nào. Trong phim, lý tưởng ấy có khi chỉ đơn giản là thèm khát được bắn một viên B40 về phía địch".

Bộ phim hiện là đề tài được thảo luận nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Tài khoản Movie Lines Taken Out Of Context có bài đánh giá: "Địa đạo: Tinh tế, dễ xem, dễ cảm và hướng đến thế hệ trẻ... Mình từng lo ngại rằng phim sẽ quá tập trung vào chiến trận và khuôn sáo trong việc thể hiện ý nghĩa lịch sử, con người lịch sử, tuy nhiên đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã rất tài tình khi cân bằng các yếu tố... Nhà làm phim không chủ đích mô tả những du kích trong địa đạo là thần thánh, họ cũng sợ hãi, khao khát, bản năng và cũng phạm sai lầm như bất kỳ ai trong chúng ta, chính xác thì những lực lượng lính Mỹ với "tàu to, súng lớn, thiện chiến lắm" đã bị đánh bại bởi những con người bình thường như vậy. Phần lớn trong số 21 chiến sĩ cảm tử của phim Địa Đạo là ở độ tuổi "gen gì vậy trời", nghe có vẻ hài hước nhưng đó chính là sự thật đã khiến câu chuyện trở nên bi tráng và mang thông điệp tuyên truyền, giáo dục hướng tới giới trẻ một cách cao nhất".

Bài đăng này cũng chỉ rõ: "Nếu bạn đã xem 'Tro tàn rực rỡ' cũng của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thì sẽ thấy là dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, yếu tố lãng mạn vẫn là không thể thiếu, chuyện tình yêu và cả rắc rối của tuổi trẻ dưới làn mưa bom bão đạn là một trong những điều đặc sắc nhất của Địa Đạo, dù rất nhạy cảm nhưng được thể hiện hài hòa và bất ngờ đến mức mình sẽ không nghĩ rằng nó có thể được làm theo cách đó trong một tựa phim có tính chất quan trọng như thế này. Đó cũng là lý do mà mình khẳng định phim tinh tế, dễ cảm và hướng tới giới trẻ".





Ý kiến khán giả đánh giá, phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, yếu tố lãng mạn vẫn là không thể thiếu. Và chuyện tình yêu và cả rắc rối của tuổi trẻ dưới làn mưa bom bão đạn là một trong những điều đặc sắc nhất của 'Địa đạo'.

Bên cạnh đó, sau những suất chiếu sớm, một bộ phận khán giả đưa ra thắc mắc về các câu chuyện tình yêu trong phim, tranh cãi hình ảnh chiến sĩ du kích thả tên lính Mỹ trọng thương trôi trên sông Sài Gòn có hợp lý hay không. Không chỉ thế, cái kết của "Địa đạo" bất ngờ tạo tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

Cụ thể, một số bình luận nhận xét rằng, cái kết bằng hình ảnh mở, vấn đề chưa được giải quyết triệt để phần nào khiến khán giả hụt hẫng. Song một số khác lại đưa ra quan điểm rằng, phim chỉ tái hiện một khoảng thời gian ngắn của giai đoạn chiến tranh ác liệt, đặc biệt là cuộc chiến dưới địa đạo Củ Chi. Vì thế, 128 phút trên màn ảnh sẽ không thể nào khai thác được hết tất cả. Một số bình luận của khán giả về cái kết phim như sau: "Cảm giác hụt hẫng gì đó, có lẽ cần một chiến thắng, một niềm vui nào cuối phim thì sẽ trọn vẹn hơn"...

Hiện mạng xã hội vẫn đang dành sự quan tâm tranh luận xung quanh bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".