Ấm áp tấm lòng vì đồng bào vùng lũ của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang
GĐXH - Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hương Giang cùng rất nhiều sao Việt đã quyên góp và kêu gọi mọi người hướng về đồng bào vùng lũ.
Hà Anh Tuấn luôn là nghệ sĩ được khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi những hành động thiện nguyện. Mới đây, khi đồng bào miền Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Hà Anh Tuấn và khán giả của anh đã ủng hộ 500 triệu đồng.
Hà Anh Tuấn còn viết những lời xúc động: "Âm nhạc từ con người, vì con người. Chúng ta cùng với đất nước, dìu đồng bào đi qua những cơn lũ dữ. Còn người sẽ còn cả tương lai".
MC Trấn Thành cũng có hành động ngay lập tức gửi đến đồng bào vùng lũ số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, trên Fanpage cá nhân, anh cũng kêu gọi: "Chúng ta mỗi người giúp một tay nào. Người dân miền Trung rất cần chúng ta ngay lúc này. Cầu mong cho tai qua nạn khỏi, bà con sớm bình an. Trấn Thành xung phong trước 500 triệu. Mỗi người một ít nhé. Ôm lấy đồng bào thôi các anh em".
Trong những ngày qua, khi chứng kiến đồng bào các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt rất nhiều sao Việt đã hòa mình chung sức góp lòng với đồng bào. Nhiều nghệ sĩ Việt như Đức Phúc (300 triệu đồng), Mỹ Tâm (300 triệu đồng), Hòa Minzy (200 triệu đồng), nhạc sĩ Tú Dưa (100 triệu đồng), Isaac (100 triệu đồng), Bùi Công Nam (100 triệu đồng), MC Thanh Thanh Huyền (100 triệu đồng), TikToker Võ Hà Linh (100 triệu đồng), Wean Lê (50 triệu đồng), Diệp Lâm Anh (50 triệu đồng), Lê Bảo Bình (40 triệu đồng).
Ngoài ra, một số nghệ sĩ ủng hộ bằng cách hỗ trợ chuyến xe 0 đồng, quyên góp quần áo ấm, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ như Lý Hải, ST Sơn Thạch, Mạc Văn Khoa…
Đặc biệt, Hoa hậu Hương Giang khi từ Thái Lan trở về đã có hành động đẹp khi khuyên khán giả không phải ra đón mình. Trên livestream cô chia sẻ: "Có rất nhiều bạn hỏi về lịch bay của Hương Giang để ra đón. Giang chia sẻ luôn là đã thống nhất không có kế hoạch về việc này. Thứ nhất là mọi người bây giờ đang tập trung cứu trợ. Bản thân Hương Giang cũng góp sức vào việc ủng hộ rồi. Đó là việc quan trọng, việc bây giờ mọi người yêu thương và muốn ra đón thì Giang nghĩ không nên. Giang cũng không có thành tích gì để mà đón đưa hết nên không chia sẻ lịch bay về của mình".
Khi còn ở Thái Lan tham gia thi hoa hậu, Hương Giang đã công bố ủng hộ 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ khẩn cấp.
Trước đó, sau bão Bualoi, Hương Giang cũng đã gửi số tiền 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn.
Về Việt Nam, Hương Giang đã đến Phú Yên để cứu trợ cho bà con vùng lũ.
