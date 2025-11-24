Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ấm áp tấm lòng vì đồng bào vùng lũ của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang

Thứ hai, 10:33 24/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hương Giang cùng rất nhiều sao Việt đã quyên góp và kêu gọi mọi người hướng về đồng bào vùng lũ.

Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa là "người tình âm nhạc" của Hà Anh Tuấn, gây choáng với gu thời trang ở tuổi tứ tuầnNữ ca sĩ quê Thanh Hóa là 'người tình âm nhạc' của Hà Anh Tuấn, gây choáng với gu thời trang ở tuổi tứ tuần

GĐXH - Ca sĩ Phương Linh được khen trẻ trung, có phong cách thời trang gợi cảm, cập nhật xu hướng khi bước sang tuổi tứ tuần.

Hà Anh Tuấn luôn là nghệ sĩ được khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi những hành động thiện nguyện. Mới đây, khi đồng bào miền Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Hà Anh Tuấn và khán giả của anh đã ủng hộ 500 triệu đồng.

Hà Anh Tuấn còn viết những lời xúc động: "Âm nhạc từ con người, vì con người. Chúng ta cùng với đất nước, dìu đồng bào đi qua những cơn lũ dữ. Còn người sẽ còn cả tương lai".

Ấm áp hành động thiết thực của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn nhắn gửi đến mọi người: "Còn người sẽ còn cả tương lai".

MC Trấn Thành cũng có hành động ngay lập tức gửi đến đồng bào vùng lũ số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, trên Fanpage cá nhân, anh cũng kêu gọi: "Chúng ta mỗi người giúp một tay nào. Người dân miền Trung rất cần chúng ta ngay lúc này. Cầu mong cho tai qua nạn khỏi, bà con sớm bình an. Trấn Thành xung phong trước 500 triệu. Mỗi người một ít nhé. Ôm lấy đồng bào thôi các anh em".

Ấm áp hành động thiết thực của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 3.

Trấn Thành hãy "ôm lấy đồng bào anh em nhé".

Trong những ngày qua, khi chứng kiến đồng bào các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt rất nhiều sao Việt đã hòa mình chung sức góp lòng với đồng bào. Nhiều nghệ sĩ Việt như Đức Phúc (300 triệu đồng), Mỹ Tâm (300 triệu đồng), Hòa Minzy (200 triệu đồng), nhạc sĩ Tú Dưa (100 triệu đồng), Isaac (100 triệu đồng), Bùi Công Nam (100 triệu đồng), MC Thanh Thanh Huyền (100 triệu đồng), TikToker Võ Hà Linh (100 triệu đồng), Wean Lê (50 triệu đồng), Diệp Lâm Anh (50 triệu đồng), Lê Bảo Bình (40 triệu đồng).

Ngoài ra, một số nghệ sĩ ủng hộ bằng cách hỗ trợ chuyến xe 0 đồng, quyên góp quần áo ấm, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ như Lý Hải, ST Sơn Thạch, Mạc Văn Khoa…

Đặc biệt, Hoa hậu Hương Giang khi từ Thái Lan trở về đã có hành động đẹp khi khuyên khán giả không phải ra đón mình. Trên livestream cô chia sẻ: "Có rất nhiều bạn hỏi về lịch bay của Hương Giang để ra đón. Giang chia sẻ luôn là đã thống nhất không có kế hoạch về việc này. Thứ nhất là mọi người bây giờ đang tập trung cứu trợ. Bản thân Hương Giang cũng góp sức vào việc ủng hộ rồi. Đó là việc quan trọng, việc bây giờ mọi người yêu thương và muốn ra đón thì Giang nghĩ không nên. Giang cũng không có thành tích gì để mà đón đưa hết nên không chia sẻ lịch bay về của mình".

Ấm áp hành động thiết thực của Hà Anh Tuấn, Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang - Ảnh 4.

Hương Giang kêu gọi fan không đón mình ở sân bay mà tập trung vào công tác thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ.

Khi còn ở Thái Lan tham gia thi hoa hậu, Hương Giang đã công bố ủng hộ 100 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ khẩn cấp.

Trước đó, sau bão Bualoi, Hương Giang cũng đã gửi số tiền 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn.

Về Việt Nam, Hương Giang đã đến Phú Yên để cứu trợ cho bà con vùng lũ.

Hòa Minzy có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang "trắng tay" tại Miss Universe 2025Hòa Minzy có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang 'trắng tay' tại Miss Universe 2025

GĐXH - Hòa Minzy và nhiều sao Việt như: BTV Hữu Trí, MC Phí Linh... có động thái gây chú ý sau khi Hương Giang "trắng tay" tại Miss Universe 2025.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nam nghệ sĩ sân khấu kịch Kim Cương phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh, hiện tại làm shipper phụ vợ

Nam nghệ sĩ sân khấu kịch Kim Cương phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh, hiện tại làm shipper phụ vợ

Giải trí - 2 phút trước

GĐXH - Nghệ sĩ Mai Trần ở tuổi U80 đã phải giã từ nghệ thuật vì bạo bệnh. Cuộc sống hiện tại của ông là shipper với những khó khăn chồng chất.

Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc Sở

Bị đánh giá là 'mềm yếu', Khắc bị Phó bí thư tỉnh Sách yêu cầu rút khỏi vị trí Giám đốc Sở

Xem - nghe - đọc - 43 phút trước

GĐXH - Trong tập 17 phim "Lằn ranh", Khắc không chỉ làm mất lòng tin của ông Sách mà còn gây rắc rối cho Triển khi liên quan tới Vinh trong đường dây đánh bạc.

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".

Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim Ngân

Dũng 'con bác Bơ' buông lời ẩn ý có tình cảm với Kim Ngân

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 46 "Gió ngang khoảng trời xanh", Dũng quyết định thổ lộ với Kim Ngân, trong khi Toàn ghen tuông khi chạm mặt nam đồng nghiệp của vợ.

Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mới

Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mới

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.

Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'

Nhạc sĩ Bắc Bling cùng ca sĩ nhí Kim Cương làm mới ký ức tuổi thơ qua MV 'Oẳn tù tì'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - MV "Oẳn tù tì" của ca sĩ nhí Kim Cương và nhạc sĩ Tuấn Cry là sự kết hợp giữa hiện đại và trò chơi dân gian Việt Nam, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ.

Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 24 có nhan sắc cùng vóc dáng không hề thua kém người chị hoa hậu.

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Hoàng Linh - Phí Linh - Thuỳ Linh là 3 MC cùng tên nhưng mang ba màu sắc trái ngược, đóng góp cho sự đa dạng trên các chương trình của VTV và cả những sự kiện giải trí bên ngoài.

Được khán giả ra sức 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Được khán giả ra sức 'đẩy thuyền', Việt Hoa và Đức Hiếu tiết lộ điều đặc biệt trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Cặp đôi Đức Hiếu (Dũng "con bác Bơ") và Việt Hoa (Kim Ngân) liên tục gây “bão” trên các diễn đàn phim Việt bởi diễn xuất tự nhiên và đẹp đôi trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Một Á hậu nhà Sen Vàng rời đi sau 5 năm gắn bó

Một Á hậu nhà Sen Vàng rời đi sau 5 năm gắn bó

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Á hậu Phương Anh thông báo rời Sen Vàng sau 5 năm gắn bó. Phía công ty cho biết vẫn đồng hành cùng Á hậu trong một số hoạt động thời gian tới.

Xem nhiều

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Giải trí
Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Giải trí
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc
Ngân sốc nặng khi biết âm mưu đáng sợ của chồng

Ngân sốc nặng khi biết âm mưu đáng sợ của chồng

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top