Phụ nữ nên luân phiên uống 3 ly nước này vào bữa sáng để cải thiện tỳ vị và làn da hồng hào, mịn đẹp!
Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và tăng cường sức khỏe ở tuổi trung niên với những thức uống tuyệt vời này!
Theo Đông y, tỳ vị là trung tâm chuyển hóa dinh dưỡng, là nơi "vận hóa thủy cốc" để sinh khí tạo huyết, nuôi dưỡng toàn thân. Khi tỳ vị suy yếu sẽ khiến khí huyết hư hao. Và gương mặt chính là nơi phản chiếu rõ nhất sự suy yếu đó. Cụ thể, khi tỳ vị yếu, phụ nữ sẽ thấy da mặt sạm vàng, không sáng do không đủ khí huyết để nuôi dưỡng làn da; mất ngủ và xuất hiện quầng thâm quanh mắt; miệng hôi do tích trệ ẩm thực lâu ngày, tân dịch không lưu thông... Để cải thiện chức năng tỳ vị, chị em cần thay đổi chế độ ăn uống, lịch trình sinh hoạt khoa học. Trong đó việc on ấm tỳ vị bằng thực phẩm phù hợp là vô cùng cần thiết.
Dưới đây, bạn hãy cùng khám phá những đồ uống cho phụ nữ trung niên giúp cải thiện tỳ vị và đẹp da với các công thức tự nhiên đơn giản. Từ sữa đậu đỏ và táo, đến sữa hạt sen, củ hoa huệ, mỗi món đều mang lại lợi ích dinh dưỡng tuyệt vời. Những thành phần như hạt sen và nấm tuyết không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện làn da. Hãy cùng bắt đầu hành trình làm đẹp và sức khỏe với những thức uống tuyệt vời này!
1. Sữa đậu đỏ và táo
Gạo đen và đậu đỏ giúp bổ máu, điều hòa nội tiết và cải thiện tiêu hóa. Đậu đỏ giàu sắt và protein, gạo đen giàu vitamin B và chất xơ. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này có thể thúc đẩy hiệu quả sức khỏe phụ nữ.
Nguyên liệu làm món sữa đậu đỏ và táo
Nửa quả táo, 20g gạo đen (gạo lứt), 20g đậu đỏ, 3 quả táo đỏ, 600ml nước.
Cách làm món sữa đậu đỏ và táo
Bước 1: Bạn gọt vỏ táo, bỏ lõi sau đó cắt thành các miếng nhỏ. Gạo lứt và đậu đỏ cho vào 2 thố khác nhau và ngâm trước đó khoảng 1 tiếng. Táo đỏ rửa sạch, bỏ hạt.
Bước 2: Cho táo và đậu đỏ cùng táo đỏ vào máy làm sữa hạt. Tiếp theo thêm vào khoảng 600ml nước, đậy nắp lại rồi chọn chế độ nấu sữa đậu nành, ấn nút khởi động. Sau khi hết thời gian, đổ sữa đậu đỏ và táo ra cốc là có thể thưởng thức.
Thành phẩm món sữa đậu đỏ và táo
Sữa đậu đỏ và táo hoàn thành sẽ sánh mịn, có vị ngọt dịu, thơm mát từ táo và táo đỏ. Sữa mang màu nâu đỏ đẹp mắt, giàu dinh dưỡng và thêm vị bùi béo từ đậu đỏ.
2. Sữa hạt sen, củ hoa huệ và đậu phộng
Khi phụ nữ trung niên bước vào thời kỳ mãn kinh, vấn đề thường gặp nhất chính là giấc ngủ. Củ hoa huệ và hạt sen đều được coi là những loại "thuốc bổ" tuyệt vời, giàu dinh dưỡng như protein, vitamin B và C, cùng các khoáng chất như kali và magie. Những dưỡng chất này rất tốt cho phụ nữ, giúp tăng cường hệ miễn dịch và đặc biệt phù hợp với những phụ nữ yếu và dễ mệt mỏi.
Sữa hạt sen, củ hoa huệ cũng có tác dụng an thần và làm dịu tâm trí. Đối với phụ nữ bị mất ngủ, thường xuyên gặp ác mộng và bồn chồn, uống thường xuyên loại thức uống này có thể làm giảm các triệu chứng này, cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần.
Nguyên liệu làm món sữa hạt sen, củ hoa huệ và đậu phộng
20g hạt sen, 20g đậu nành, 10g đậu phộng, 15g củ hoa huệ khô, 600ml nước.
Cách làm món sữa hạt sen, củ hoa huệ và đậu phộng
Ngâm củ hoa huệ khô, hạt sen, đậu nành, đậu phộng trong khoảng 30 phút rồi rửa sạch, để ráo. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt, thêm khoảng 600ml nước, đậy nắp lại. Tiếp theo bạn chọn chế độ nấu sữa đậu nành và ấn nút khởi động. Sau khoảng 25 phút là máy hoàn thành, bạn rót ra cốc là có thể uống một cốc thức uống bổ dưỡng dạ dày và hỗ trợ giấc ngủ.
Thành phẩm món sữa hạt sen, củ hoa huệ và đậu phộng
Món sữa hạt sen, củ hoa huệ và đậu phộng là một thức uống dinh dưỡng, mùi thơm dịu nhẹ và hương vị béo bùi đặc trưng từ hạt hạt sen, đậu phộng. Mỗi sáng, chị em trong độ tuổi trung niên hãy uống một ly này để cải thiện chức năng tỳ vị, giúp ngủ ngon nhé!
3. Sữa hạt kê, nấm tuyết và táo
Hạt kê chứa vitamin B và axit amin, có thể tăng cường chức năng tỳ vị, giảm chứng khó tiêu hoặc axit dạ dày dư thừa. Gelatin trong nấm tuyết có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày. Pectin và chất xơ trong táo có thể thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón.
Nguyên liệu làm món sữa hạt kê, nấm tuyết và táo
Nửa quả táo, 15g táo đỏ, 30g kê, một ít nấm tuyết, khoảng 600ml nước.
Cách làm món sữa hạt kê, nấm tuyết và táo
Bước 1: Hạt kê bạn rửa sạch, ngâm khoảng 30 phút. Táo rửa sạch, bỏ lõi, cắt miếng nhỏ. Nấm tuyết ngâm cho nở mềm. Táo đỏ rửa sạch, loại bỏ hạt, cắt nhỏ. Lưu ý, bạn có thể cho đậu phộng thay thế táo đỏ nếu muốn tăng vị bùi ngậy.
Bước 2: Cho hạt kê, táo, nấm tuyết, táo đỏ vào máy làm sữa hạt. Tiếp theo thêm 600ml nước vào rồi chọn chức năng nấu sữa đậu nành và khởi động. Khi mày nấu sữa hạt hoàn thành, bạn rót ra cốc là có thể thưởng thức.
Thành phẩm món sữa hạt kê, nấm tuyết và táo
Sữa hạt kê, nấm tuyết và táo có vị ngọt thanh mát tự nhiên. Nhờ các nguyên liệu trong món ăn mà thức uống này rất tốt cho phụ nữ tuổi trung niên nhờ cải thiện chức năng tỳ vị. Nếu bạn thay táo đỏ bằng đậu phộng thì thức uống sẽ có màu vàng nhạt, uống vị bùi thơm.
Chúc bạn thành công và có sức khỏe tốt với 3 món thức uống này nhé!
GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.