Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh lần đầu tại Dinh Độc Lập

Mới đây, Phương Oanh vừa chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến tham quan Dinh Độc Lập. Trong loạt ảnh được đăng tải, Phương Oanh diện phông chữ in dòng chữ "Người Việt Nam", phối cùng chân váy trắng trẻ trung. Cô tạo phong cách bên những hiện vật lịch sử như xe tăng – biểu tượng gắn liền với ngày 30/4/1975 và phía trước Dinh Độc Lập, một trong những địa danh mang dấu ấn lịch sử quan trọng của đất nước.

Hình ảnh của nàng hậu nhận được nhiều lời khen nhờ thần thái rạng rỡ, nụ cười thân thiện cùng thông điệp tích cực về lòng tự hào dân tộc.

Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh chuyển dần hoạt động vào TP.HCM để thuận lợi cho nhiệm kỳ hoa hậu. Hiện tại, người đẹp tích cực tham gia nhiều sự kiện, hoạt động cộng đồng như: Thăm và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh, Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Hồ Chí Minh lần thứ I 2026, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng,...

Đồng thời, Phương Oanh cũng chuẩn bị hoàn thiện bản thân để sẵn sàng chinh chiến "đấu trường" Miss World lần thứ 74 sẽ diễn ra vào tháng 5/2027.

Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025 vào cuối tháng 3 vừa qua. Sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng 83-61-92 cm, nàng hậu gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại và thanh lịch. Trước đó, cô từng ghi dấu ấn tại Hoa hậu Việt Nam 2022 khi lọt Top 10 và giành danh hiệu Người đẹp Biển.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Phương Oanh còn ghi điểm nhờ học vấn nổi bật. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 cùng trình độ tiếng Trung HSK 3. Bên cạnh đó, người đẹp tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây được xem là lợi thế lớn giúp cô tự tin giao tiếp, ứng xử và truyền tải thông điệp khi tham gia Miss World.