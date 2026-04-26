Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Sắc vóc nóng bỏng của Á hậu Việt duy nhất được Victoria's Secret 'điểm danh'

Chủ nhật, 09:05 26/04/2026 | Giải trí

Ở tuổi 39, á hậu Việt này gây chú ý khi xuất hiện trong video casting của Victoria's Secret, nhờ sắc vóc nóng bỏng và nét đẹp Á đông.

- Ảnh 1.

Thông tin Trương Tri Trúc Diễm tham gia casting cho Victoria's Secret đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.Trong danh sách thí sinh được ban tổ chức công bố, cô là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt, cạnh tranh cùng nhiều người mẫu quốc tế.

- Ảnh 2.

Ở tuổi 39, việc Trúc Diễm tiếp tục thử sức tại một trong những sàn diễn danh giá bậc nhất thế giới khiến công chúng bất ngờ, đặc biệt khi người đẹp vẫn giữ được sắc vóc gợi cảm và phong độ ổn định.

- Ảnh 3.

Vòng casting trực tuyến diễn ra từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5, trước khi bước vào vòng tuyển chọn trực tiếp. Nếu vượt qua vòng đầu tiên, Trúc Diễm sẽ bước vào vòng tuyển chọn trực tiếp để bước lên sàn diễn danh giá.

- Ảnh 4.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987 tại TP.HCM. Cô bắt đầu được biết đến từ năm 18 tuổi khi giành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005.

- Ảnh 5.

Trương Tri Trúc Diễm mang vẻ đẹp Á Đông thanh tú nhưng vẫn toát lên sức hút riêng đầy quyến rũ. Gương mặt cô thon gọn, đường nét hài hòa với sống mũi cao, đôi môi đầy đặn và ánh nhìn sâu lắng, tạo nên thần thái vừa dịu dàng vừa cuốn hút.

- Ảnh 6.

Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2007 và giành giải “Hoa hậu Thời trang”.

- Ảnh 7.

Năm 2011, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt top 15 Miss International. Đến năm 2014, cô được TC Candler bình chọn vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

- Ảnh 8.

Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi nhan sắc, Trúc Diễm hoạt động đa năng trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ và MC.

- Ảnh 9.

Thập niên 2000, cô từng là gương mặt quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế, xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch quảng cáo, được xem là một trong những “nàng thơ” nổi bật của thời kỳ này.

- Ảnh 10.

Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng vóc dáng cân đối, Trúc Diễm duy trì phong độ bằng chế độ ăn uống khoa học kết hợp luyện tập thể thao như chạy bộ, leo núi.

- Ảnh 11.

Trúc Diễm có nền tảng học vấn tốt. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn, có thể giao tiếp bằng tiếng Trung, lợi thế giúp cô dễ dàng thích nghi khi làm việc trong môi trường quốc tế.

- Ảnh 12.

Về đời tư, Trúc Diễm từng kết hôn với doanh nhân John Từ vào năm 2015 khi sự nghiệp đang phát triển. Năm 2021, sau khi sang Mỹ định cư, cô thông báo ly hôn vì những khác biệt không thể hàn gắn. Sau biến cố, người đẹp lựa chọn cuộc sống độc thân, tập trung chăm sóc bản thân và phát triển sự nghiệp.

- Ảnh 13.

Hiện tại, Trúc Diễm hoạt động chủ yếu tại Mỹ nhưng vẫn thường xuyên trở về Việt Nam thăm gia đình. Cô dành nhiều thời gian trau dồi ngoại ngữ và theo đuổi diễn xuất.

- Ảnh 14.

Gần đây, người đẹp đảm nhận vai chính trong dự án The Last Mermaid, đóng cùng Jack McEvoy, bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2025.

- Ảnh 15.

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trúc Diễm vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hình ảnh chỉn chu, lối sống tích cực và tinh thần không ngừng làm mới bản thân.

Á hậu quê Thanh Hóa vừa đăng ký casting Victoria's Secret có sắc vóc ra sao?

GĐXH - Á hậu Hoàng Thùy ở tuổi 33 đã quyết định casting Victoria's Secret, để có được vóc dáng đẹp, cô "độ" vẻ ngoài ra sao?

Lê Chi
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top