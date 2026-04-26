Phản ứng của vợ NSND Công Lý trước tin đồn hôn nhân và áp lực không có con
GĐXH - Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý, lên tiếng về tin đồn hôn nhân, cho rằng 'không có con thì sớm muộn cũng chia tay'. Cô khẳng định cần sự an yên và bình tĩnh trước những lời bàn tán.
Mới đây, Ngọc Hà – bà xã NSND Công Lý – bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân, thẳng thắn nói về những điều xoay quanh cuộc sống hôn nhân. Không né tránh, cô luôn lựa chọn cách đối diện nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh trước những đồn đoán bủa vây suốt thời gian qua.
Trong bài viết, Ngọc Hà tiết lộ cô đã quá quen với những lời bàn tán như: "Chưa có con thì sớm muộn cũng chia tay". Đây là câu nói cô nghe "không biết bao nhiêu lần" kể từ khi kết hôn. Thậm chí, có tin đồn cho rằng vợ chồng cô đã rạn nứt từ lâu nhưng vẫn cố gắng giữ hình ảnh hạnh phúc trước công chúng.
Trước những câu nói đồn đại đó, Ngọc Hà lựa chọn cách đối diện bằng sự bình yên: "Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười. Những lời người khác nói dù nhẹ nhàng hay cay nghiệt cũng không đủ sức làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa. Vì mỗi người đều có một cuộc đời, một câu chuyện riêng. Người ngoài, thậm chí đôi khi là người trong gia đình, cũng chưa chắc hiểu hết những gì mình đã trải qua", bà xã NSND Công Lý giãi bày.
Với Ngọc Hà, Công Lý không chỉ là người bạn đời mà còn là một bài học lớn trong cuộc sống, để cô hiểu rằng phải biết yêu thương và chăm sóc sức khỏe của chính mình, đừng để đến khi mọi thứ trở nên muộn màng rồi mới ân hận.
Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Hà thừa nhận bản thân không còn trẻ để hành động bốc đồng. Điều cô hướng đến không phải những câu chuyện ngôn tình hoàn hảo, mà là sự yên bình trong tâm hồn.
"Tương lai thì không ai biết trước. Vậy nên, hãy sống tích cực, đừng sống trong sự hơn thua, sân si hay giận dữ. Có thể tôi không có một người chồng khỏe mạnh, đó là một thiệt thòi. Nhưng tôi không chọn cách than khóc hay buông xuôi. Thay vào đó, Hà chọn chăm chỉ làm việc, nỗ lực mỗi ngày", Ngọc Hà viết.
Với cô, hiện tại chỉ cần còn sức khỏe và cố gắng, cuộc sống vẫn có thể đủ đầy và vui vẻ. Quan điểm sống tích cực này cũng giúp cô vững vàng trước mọi thị phi.
Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn vào tháng 1/2020 sau 5 năm hẹn hò. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, biến cố xảy ra lớn hơn khi nam nghệ sĩ bị đột quỵ, có thời điểm rơi vào tình trạng nguy kịch, phải điều trị dài ngày.
Thời gian chồng bệnh, Ngọc Hà trở thành trụ cột gia đình, chỗ dựa lớn nhất của anh. Sau hơn 5 năm đồng hành cùng Công Lý trong việc phục hồi sức khỏe sau đột quỵ, Ngọc Hà cho biết hiện tại sức khỏe ông xã đã ổn định hơn. Cô vì vậy cũng có thể trở lại với công việc, có thời gian chăm chút bản thân.
Lê Ngọc Hà sinh năm 1988, từng vào Top 10 Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Sau khi dừng công việc tại tòa soạn từng gắn bó nhiều năm để có thời gian chăm chồng, cô hiện theo đuổi công việc KOL, quản lý truyền thông. Ngọc Hà duy trì việc đưa chồng sang Nhật chữa trị vài tháng một lần với hy vọng anh sớm khỏe và có thể theo đuổi đam mê diễn xuất như trước.
