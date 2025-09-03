Mới nhất
Phòng the
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Yếu sinh lý dưới góc nhìn Y học Cổ truyền

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Yếu sinh lý dưới góc nhìn Y học Cổ truyền

Thứ tư, 11:09 03/09/2025 | Phòng the
Trong chuyện “chăn gối, có những điều vô cùng khó nói, nhưng nếu không nói ra, vấn đề chắc chắn sẽ không được giải quyết. Một trong số đó chính là chuyện ‘yếu’. Vậy y học cổ truyền nhìn nhận câu chuyện này như thế nào và có những phương pháp nào để điều trị? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua những tư vấn của BS Trần Hải Long.

Việt Hồng

5 dưỡng chất cần thiết giúp chị em tăng ham muốn

5 dưỡng chất cần thiết giúp chị em tăng ham muốn

Phòng the - 1 giờ trước

Ham muốn tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe sinh sản và chuyện lứa đôi. Khi cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết, nhiều khía cạnh của cuộc sống có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả ham muốn tình dục.

Ăn uống thiếu kẽm gây rối loạn cương dương?

Ăn uống thiếu kẽm gây rối loạn cương dương?

Phòng the - 1 ngày trước

Kẽm là một nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cơ thể. Vậy kẽm có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tình dục?

Lợi ích của kẽm đối với sức khỏe tình dục nam giới

Lợi ích của kẽm đối với sức khỏe tình dục nam giới

Phòng the - 2 ngày trước

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Thiếu kẽm được chứng minh là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới. Vậy nam giới cần bổ sung kẽm thế nào cho hiệu quả?

Chạy bộ có làm tăng mức testosterone?

Chạy bộ có làm tăng mức testosterone?

Phòng the - 3 ngày trước

Chạy bộ là một trong những phương pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone tự nhiên của cơ thể. Tập trung vào các bài chạy nước rút ngắn, cường độ cao sẽ mang lại lợi ích vượt trội, giúp tăng cường nồng độ hormone quan trọng này một cách đáng kể.

6 lý do chạy bộ giúp tăng ham muốn

6 lý do chạy bộ giúp tăng ham muốn

Phòng the - 4 ngày trước

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như tuổi tác, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng thể. Thói quen tập luyện như chạy bộ cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Phòng the - 4 ngày trước

Nam giới ăn quá nhiều món này có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Phòng the - 6 ngày trước

Nhiều nam giới vẫn xem thường tình trạng bao quy đầu dài hoặc hẹp, thậm chí tự ý tìm cách xử lý tại nhà mà không lường trước nguy cơ.

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Phòng the - 1 tuần trước

Sau một lần gần gũi bị bạn gái chê, nam thanh niên mặc cảm, tự ti và mắc chứng "trên bảo dưới không nghe" suốt thời gian dài. Sau 2 năm chịu đựng, thanh niên này mới đi khám.

"Yêu' bao nhiêu là đủ đối với các cặp vợ chồng?

"Yêu' bao nhiêu là đủ đối với các cặp vợ chồng?

Phòng the - 1 tuần trước

Nhiều cặp vợ chồng cảm thấy áp lực phải tăng tần suất quan hệ tình dục để đạt được một mối quan hệ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, số lượng không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc.

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Phòng the - 1 tuần trước

SKĐS - Hành vi quan hệ tình dục bằng miệng ẩn chứa mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Virus HPV là một trong số nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng.

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Phòng the

SKĐS - Hành vi quan hệ tình dục bằng miệng ẩn chứa mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Virus HPV là một trong số nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng.

Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêu

Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêu

Phòng the
4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng

Phòng the
Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Phòng the
Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Phòng the

