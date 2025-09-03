[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Yếu sinh lý dưới góc nhìn Y học Cổ truyền

1 tuần trước

Nhiều cặp vợ chồng cảm thấy áp lực phải tăng tần suất quan hệ tình dục để đạt được một mối quan hệ hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, số lượng không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc.