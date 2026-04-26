Quán ăn không có nhà vệ sinh, khu rửa tay có thể bị phạt đến 10 triệu đồng: Nhiều chủ quán lo lắng

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm do Bộ Y tế chủ trì xây dựng.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tăng mức xử phạt từ 1,5 đến 2 lần đối với nhiều nhóm hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đối với cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng bán thực phẩm chín, mức phạt từ 2-4 triệu đồng được áp dụng cho các hành vi như sử dụng dụng cụ không bảo đảm vệ sinh; để côn trùng xâm nhập khu chế biến; không đội mũ, đeo khẩu trang; không sử dụng găng tay hoặc không cắt ngắn móng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Mức phạt cao hơn, từ 6-10 triệu đồng, áp dụng với các vi phạm như không có nhà vệ sinh, khu rửa tay; cống rãnh ứ đọng; không bảo đảm thu gom, xử lý rác thải.

Đặc biệt, hành vi sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E bị đề xuất phạt từ 20-30 triệu đồng.

Với thức ăn đường phố, mức phạt từ 1-6 triệu đồng được áp dụng nếu không che đậy thực phẩm, không bảo đảm dụng cụ, để côn trùng xâm nhập hoặc không sử dụng găng tay khi chế biến, phục vụ.

Người bán thức ăn thường xuyên không đeo bao tay

Trước các đề xuất này, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ bày tỏ lo ngại do điều kiện thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu. Phần lớn quán ăn vỉa hè có diện tích hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, khó cải tạo theo quy định.

Chị Hồng Thắm, bán nui và hoành thánh tại phường An Khánh (TPHCM), cho biết người kinh doanh nào cũng muốn giữ vệ sinh để thu hút khách. Tuy nhiên, việc bố trí bàn, tủ, kệ hay bảo quản thực phẩm đúng chuẩn lại không dễ thực hiện. “Tôi không biết phải làm sao để đúng quy định” - chị nói.

Theo chị Thắm, cơ quan chức năng cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết, thậm chí bằng tờ rơi hoặc hình ảnh minh họa để người bán dễ hiểu và làm theo.

“Phải hướng dẫn trước để người buôn bán thực hiện. Sau đó mới xử phạt nếu không làm đúng. Chứ phạt vài triệu đồng thì quá nặng, lấy vốn đâu để bán tiếp” - chị bày tỏ.

Trong khi đó, chị Ngọc, bán hủ tiếu tại phường Cầu Ông Lãnh, cho biết mặt bằng kinh doanh “như cái hộp quẹt”, không có nhà vệ sinh, không có hệ thống nước. Khu vực chế biến đặt ngay trước cửa, phía trên miệng cống thoát nước. Nước rửa chén phải mang từ nhà đến.

“Với các tiêu chí như vậy thì đều không đạt. Nhưng nếu cải tạo cũng không khả thi vì diện tích quá nhỏ. Miệng cống trước cửa cũng không thể thay đổi, tôi không biết phải làm sao cho đúng” - chị Ngọc đặt câu hỏi.

Tương tự, anh Bình, bán phở tại phường Bàn Cờ (TPHCM), cho biết quán hoạt động trên vỉa hè nên không có khu vệ sinh riêng, khu rửa chén cũng tạm bợ gần miệng cống. Gia vị, rau, thịt không có khu bảo quản riêng biệt.

"Quán cố gắng giữ vệ sinh trong điều kiện có thể nhưng nếu áp theo quy định thì hầu như không đạt" - anh Bình nói và đề xuất cơ quan chức năng cần khảo sát thực tế từng mô hình kinh doanh để có hướng hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp.

Bà Yến, bán đồ ăn sáng trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, cho biết việc đeo trang sức khi chế biến thực phẩm là thói quen phổ biến của nhiều phụ nữ. Theo bà, nếu quy định cấm, người bán có thể tháo ra cất giữ nên không quá bất tiện.

Ngoài ra, quy định trùm đầu bằng nilon trong điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay “rất khó chịu”, do nhiệt độ cao khiến mồ hôi chảy nhiều, gây bất tiện khi làm việc.

Ngoài ra, bà cũng băn khoăn về quy định cắt ngắn móng tay. Bởi, là phụ nữ, ai cũng có nhu cầu làm đẹp, thường đầu tư chi phí lớn để làm móng. Do đó, thay vì bắt buộc cắt bỏ hoàn toàn, bà đề xuất cho phép sử dụng găng tay thay thế nhằm vừa bảo đảm vệ sinh, vừa phù hợp với nhu cầu thực tế của người bán.



Nhiều chủ quán khác cho rằng bên cạnh việc siết chặt quản lý và nâng mức xử phạt, cơ quan chức năng cần có lộ trình, hướng dẫn cụ thể và giải pháp hỗ trợ để các hộ kinh doanh nhỏ lẻ từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh, thay vì chỉ tập trung vào chế tài xử phạt.

Ăn uống ngay cống thoát nước