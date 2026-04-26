Quảng Trị: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở năm 2026
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định 04/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đất thổ cư (đất ở) phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 50m2 thì mới được cấp sổ đỏ.
Tách thửa là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Tại Quảng Trị, căn cứ theo quyết định số 04/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được ban hành ngày 15/1/2026 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất ở.
Cụ thể, khi tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở. Diện tích đất ở tối thiểu là 50 m², có chiều rộng cạnh mặt tiền tối thiểu 4,0m tiếp giáp với đường giao thông hiện có hoặc lối đi chung do hạn chế quyền sử dụng đất; chiều sâu tối thiểu của thửa đất được tính từ đường chỉ giới cho phép xây dựng công trình vào tối thiểu là 6,0 m. Trường hợp thửa đất có nhiều cạnh và có cạnh mặt tiền và một số cạnh khác không đủ 4,0 m nhưng trong phạm vi thửa đất đó chứa được hình vuông hoặc hình chữ nhật đảm bảo diện tích, kích thước theo quy định này thì vẫn được phép tách thửa.
Trường hợp tách thửa mà trong thửa đất tách ra vừa có đất ở và vừa có đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở hoặc tách thửa để hợp thửa với thửa đất ở liền kề thì không quy định diện tích tối thiểu của loại đất nông nghiệp tách thửa nhưng diện tích đất ở tối thiểu phải bảo đảm quy định tại điểm a khoản này.
Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại điều 3 khoản 3 quyết định số 04/2026/QĐ-UBND Quảng Trị và khoản 1, khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024.
