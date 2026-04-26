Quảng Trị: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở năm 2026

Chủ nhật, 11:22 26/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định 04/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đất thổ cư (đất ở) phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 50m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Tách thửa là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại Quảng Trị, căn cứ theo quyết định số 04/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được ban hành ngày 15/1/2026 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với  đất ở.

Cụ thể, khi tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở. Diện tích đất ở tối thiểu là 50 m², có chiều rộng cạnh mặt tiền tối thiểu 4,0m tiếp giáp với đường giao thông hiện có hoặc lối đi chung do hạn chế quyền sử dụng đất; chiều sâu tối thiểu của thửa đất được tính từ đường chỉ giới cho phép xây dựng công trình vào tối thiểu là 6,0 m. Trường hợp thửa đất có nhiều cạnh và có cạnh mặt tiền và một số cạnh khác không đủ 4,0 m nhưng trong phạm vi thửa đất đó chứa được hình vuông hoặc hình chữ nhật đảm bảo diện tích, kích thước theo quy định này thì vẫn được phép tách thửa.

Trường hợp tách thửa mà trong thửa đất tách ra vừa có đất ở và vừa có đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở hoặc  tách thửa để hợp thửa với thửa đất ở liền kề thì không quy định diện tích tối thiểu của loại đất nông nghiệp tách thửa nhưng diện tích đất ở tối thiểu phải bảo đảm quy định tại điểm a khoản này.

Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại điều 3 khoản 3 quyết định số 04/2026/QĐ-UBND Quảng Trị và khoản 1, khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024.

GĐXH - Theo luật hiện hành, hành vi cố tình mua bán đất khi chưa có sổ đỏ được xác định là vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng.

GĐXH - Mã QR trên sổ đỏ mới mang lại nhiều tiện ích quan trọng trong việc quản lý và thực hiện các giao dịch bất động sản. Mã QR của mẫu sổ đỏ mới chứa các thông tin gì?


Mất sổ đỏ, những trường hợp sau được thực hiện thủ tục cấp lại

Mất sổ đỏ, những trường hợp sau được thực hiện thủ tục cấp lại

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ năm 2026

Phạt đến 100 triệu đồng khi mua bán đất không có sổ đỏ

Tin vui cho người dân Hà Nội, làm sổ đỏ, thủ tục đất đai thời gian tới nhanh hơn nhiều

Cần Thơ: Đất vườn bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Giá bạc hôm nay 26/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 26/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ vẫn duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Bất ngờ trước giá toà chung cư mini tại đường Đê La Thành, phường Đống Đa, Hà Nội

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhiều toà chung cư mini trên trục đường Đê La Thành, phường Đống Đa đang có giá khá cao.

Vì sao thanh khoản nhà thấp tầng giảm mạnh?

Đầu năm 2026, dù mức giá vẫn neo cao, nhưng phân khúc nhà thấp tầng lại sụt giảm mạnh về thanh khoản.

Xe ga giá 29 triệu đồng trang bị động cơ 125cc mạnh ngang SH Mode, đẹp hoàn hảo, rẻ hơn Vision gây xôn xao

GĐXH - Xe ga giá rẻ mới không chỉ cạnh tranh doanh số trực tiếp với Honda Vision, mà thậm chí còn có thể 'thế chân' SH Mode.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/4/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 25/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại đường Đê La Thành tháng 4/2026

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà mặt phố trên trục đường Đê La Thành đang đang có giá khá cao, phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng đối với loại nhà đất nằm sâu trong ngõ.

XHOME Design Center Quảng Ninh – Crafting Spaces For Life

Giữa một thị trường nơi những công trình ngày càng nhiều, điều người ta tìm kiếm không còn chỉ là một không gian để ở, mà là một nơi để trở về.

Chọn dãy số theo phong thủy, một người bất ngờ nhận tin trúng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 114 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ Tây Ninh.

Giá bạc hôm nay 25/4: Thị trường trong nước đảo chiều tăng

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 25/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều, giá bán ra ghi nhận sáng nay có sự tăng trưởng trở lại, dao động quang vùng 78 triệu đồng/kg.

aT Center Asean hợp tác với Ourhome Vietnam quảng bá sức hấp dẫn của K-Food tại Việt Nam

Bộ Nông Lâm nghiệp, Thực phẩm và Chăn nuôi Hàn Quốc cùng Tổng công ty nhà nước Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), phối hợp với Ourhome Việt Nam, đã tổ chức thành công "Ngày hội K-Food" (K-Food Day) vào ngày 23/4 tại nhà máy ở Bắc Ninh.

Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

GĐXH - Xe máy điện có thiết kế tân cổ điển, động cơ 1.450W, đi 80 km/lần sạc, phù hợp học sinh – sinh viên.

SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ga 150cc giá 62 triệu đồng của Honda trang bị tối tân xịn như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/4/2026

Giá vàng hôm nay (25/4): Vàng trở lại trạng thái giao dịch ổn định

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

