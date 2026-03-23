Quán bánh rán tí hon ngày bán 3.000 chiếc ở Hà Nội

Giữa khu chợ trên phố Quỳnh Mai (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), quầy bánh rán tí hon của bà Đặng Thị Hà (50 tuổi) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân suốt hơn một thập kỷ. Không biển hiệu cầu kỳ, không quảng bá rầm rộ, nhưng mỗi buổi chiều, góc hàng nhỏ của bà vẫn tấp nập khách ra vào, chủ yếu là học sinh, phụ huynh và người dân quanh khu vực. 'Cơ duyên đến với nghề bắt nguồn từ nhu cầu mưu sinh khi đồng lương ít ỏi, tôi tự mày mò làm thêm, thử nghiệm nhiều lần thất bại trong suốt hàng tháng trời mới định hình được chiếc bánh hoàn chỉnh. Khó nhất là công đoạn rán, khi bánh dễ bị vỡ, lòi nhân hoặc mềm nhũn, buộc phải tự điều chỉnh công thức bột cho phù hợp', bà Hà (chủ quán) nói.