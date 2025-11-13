Quãng đường gấp đôi, ưu đãi gấp bội, đi xa bằng xe máy điện là 'chuyện nhỏ' với VinFast Feliz

Thiết kế 2 pin đáp ứng nhu cầu mọi khách hàng

Điểm nổi bật của VinFast Feliz và Feliz Lite nằm ở thiết kế 2 pin linh hoạt: một pin cố định dung lượng 2,4 kWh dưới sàn và một pin rời đặt trong cốp. Nhờ đó, phạm vi di chuyển của xe lên tới 262 km khi sử dụng 2 pin. Đây là con số đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại nhiều ngày liên tiếp hoặc di chuyển xa tới các tỉnh, thành phố khác mà không cần sạc.

Cơ chế 2 pin cũng mang lại sự tiện lợi rõ rệt cho người dùng khi vẫn có thể sạc xe tiện lợi dù điều kiện nơi sinh sống như thế nào. Cụ thể, chủ xe có thể linh hoạt sạc pin ở trạm công cộng, sạc tại nhà hoặc sạc pin rời ngay cả khi khu chung cư chưa có hạ tầng sạc.

Trên các diễn đàn, nhiều người dùng bày tỏ sự quan tâm lớn tới dòng sản phẩm độc đáo của VinFast. "Hàng ngày tôi chỉ đi đi về về tầm 20-25 km, nên có khi cả tuần mới sạc một lần. Thỉnh thoảng đi về quê chơi ở Bắc Ninh thì cũng yên tâm với tầm vận hành hơn 200 km", anh Nguyễn Văn Khánh (Hà Nội) cho biết.

Ngoài ra, anh Khánh cũng hài lòng với khả năng vận hành của xe máy điện VinFast Feliz. "Nhiều người cứ cho rằng xe máy điện yếu hơn xe xăng, theo tôi đấy là nhận xét chủ quan của người thiếu trải nghiệm", anh nhận định.

Anh Khánh phân tích, Feliz đạt tốc độ tối đa 70 km/h, còn Feliz Lite được giới hạn ở mức 48 km/h, phù hợp nhóm học sinh, sinh viên hoặc người chưa có bằng lái. Cả hai mẫu dùng động cơ BLDC Inhub cho công suất tối đa 2.800 W, tăng tốc 0-50 km/h dưới 16 giây. Với tốc độ này, xe đủ mạnh mẽ mà vẫn an toàn để di chuyển không chỉ trong nội đô mà cả trên các trục đường lớn, thoải mái leo dốc.

"Combo" ưu điểm giúp người dùng tự tin đổi xe

Với số đông người dùng, VinFast Feliz có thiết kế trung tính, dễ tiếp cận với các màu mới như vàng cát, xanh rêu. Nhờ kiểu dáng cao, bánh lớn, mẫu xe này được nhiều khách hàng nam ưa thích. Trong khi đó, dung tích cốp lên tới 34 lít đủ chứa hai mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân khác được nhiều khách hàng nữ đánh giá là thực dụng và hợp với nhu cầu đi học, đi làm hằng ngày.

Chính sách bảo hành 6 năm cho xe, 8 năm cho pin LFP cũng được cộng đồng chú ý, đây là chính sách "vô tiền khoáng hậu" trên thị trường."Lúc quyết định chuyển sang xe điện, nhìn vào chính sách pin 8 năm, tôi thấy yên tâm hẳn vì có vấn đề gì đã có hãng giải quyết", chị Mai Anh (TP.HCM), một chủ xe mới lấy VinFast Feliz cho con trai đang học đại học bình luận.

Người dùng như chị Mai Anh còn đặc biệt đánh giá cao chính sách giá hiện tại đối với Feliz và Feliz Lite. Hai mẫu xe máy điện Việt đang dễ tiếp cận hơn bao giờ hết nhờ loạt chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh của VinFast.

Theo đó, tất cả khách hàng mua xe máy điện của hãng được hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. Như với Feliz, mức giá thực tế sau ưu đãi chỉ còn từ 22,792 triệu đồng. Giả sử khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội, mức giá lăn bánh xe chỉ vào khoảng 25 triệu đồng – "dễ thở" hơn rất nhiều so với các mẫu xe tay ga phổ thông như Honda Vision hay Yamaha Janus có giá trên dưới 30 triệu đồng.

Người dùng còn có thể vay trả góp tới 80% giá trị xe, riêng tài xế vận hành trên nền tảng Xanh SM được vay tới 90%, đồng nghĩa có thể nhận xe với 0 đồng vốn đối ứng. Song song, khách hàng còn được miễn phí sạc toàn quốc tại hệ thống V-Green đến 31/05/2027, giúp giảm đáng kể gánh nặng về chi phí vận hành.

Reviewer Trí Đê phân tích, VinFast Feliz giữ được những ưu điểm từ dòng xe tiền nhiệm như vận hành êm, thiết kế hợp nhiều đối tượng, nhưng nay cộng thêm lợi thế quãng đường và chính sách giá tốt. "Khi tính cả bảo hành dài, miễn phí sạc và hỗ trợ tài chính, bộ đôi VinFast Feliz mới ra mắt rõ ràng là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn chuyển sang xe điện", reviewer này cho biết thêm.

Theo nhiều người dùng, khi các thành phố lớn chuẩn bị hạn chế các phương tiện phát thải, những dòng xe như Feliz và Feliz Lite đang "lấp đầy" khoảng trống, mang tới lựa chọn xe thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo tiện lợi không kém xe xăng cho người dùng.

VinFast