Quỳnh Anh Shyn bị móc vali, mất hết trang sức vàng

Quỳnh Anh Shyn gặp sự cố đáng tiếc giữa hành trình sang Mỹ

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ, do lịch trình bay dày đặc và không có trợ lý đi cùng, cô buộc phải gửi toàn bộ hành lý, bao gồm cả trang sức giá trị, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đặt chân đến Mỹ, cô phát hiện vali đã bị mở khóa - bên trong chỉ còn lại hai chiếc vòng bạc. Nữ fashionista cho biết bản thân “bàng hoàng và mất bình tĩnh” khi phát hiện sự việc, vì toàn bộ số trang sức vàng đều là vật dụng cô dự định sử dụng cho các buổi chụp hình và tham dự sự kiện trong khuôn khổ Victoria’s Secret Fashion Show.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ sự cố bị móc va li trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Liên hệ khẩn cấp với hãng hàng không

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Quỳnh Anh Shyn đã lập tức liên hệ với sân bay Tân Sơn Nhất và hãng hàng không Emirates để được hỗ trợ truy vết và xác minh. Hiện vẫn chưa rõ hành lý bị cạy ở giai đoạn nào của chuyến bay nối chuyến đến Mỹ. Dù gặp sự cố đáng tiếc, người đẹp vẫn giữ tinh thần lạc quan và cho biết sẽ cố gắng hoàn thành lịch trình công tác.

Quỳnh Anh Shyn cố gắng hoàn thành công việc sau sự cố (Ảnh chụp màn hình)

Cảnh báo cho người thường xuyên di chuyển quốc tế

Sự việc của Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, trở thành lời nhắc nhở về việc bảo quản tài sản cá nhân khi ký gửi hành lý quốc tế. Nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, mong cô sớm tìm lại được đồ đạc bị mất và tiếp tục tỏa sáng tại show diễn thời trang hàng đầu thế giới.

Quỳnh Anh Shyn tại show diễn (Ảnh chụp màn hình)



