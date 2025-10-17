Quỳnh Anh Shyn bị móc vali, mất hết trang sức vàng
GĐXH - Quỳnh Anh Shyn bất ngờ gặp sự cố khi chiếc vali ký gửi bị cạy khóa trong chuyến công tác tới Mỹ.
Quỳnh Anh Shyn gặp sự cố đáng tiếc giữa hành trình sang Mỹ
Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ, do lịch trình bay dày đặc và không có trợ lý đi cùng, cô buộc phải gửi toàn bộ hành lý, bao gồm cả trang sức giá trị, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đặt chân đến Mỹ, cô phát hiện vali đã bị mở khóa - bên trong chỉ còn lại hai chiếc vòng bạc. Nữ fashionista cho biết bản thân “bàng hoàng và mất bình tĩnh” khi phát hiện sự việc, vì toàn bộ số trang sức vàng đều là vật dụng cô dự định sử dụng cho các buổi chụp hình và tham dự sự kiện trong khuôn khổ Victoria’s Secret Fashion Show.
Liên hệ khẩn cấp với hãng hàng không
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Quỳnh Anh Shyn đã lập tức liên hệ với sân bay Tân Sơn Nhất và hãng hàng không Emirates để được hỗ trợ truy vết và xác minh. Hiện vẫn chưa rõ hành lý bị cạy ở giai đoạn nào của chuyến bay nối chuyến đến Mỹ. Dù gặp sự cố đáng tiếc, người đẹp vẫn giữ tinh thần lạc quan và cho biết sẽ cố gắng hoàn thành lịch trình công tác.
Cảnh báo cho người thường xuyên di chuyển quốc tế
Sự việc của Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, trở thành lời nhắc nhở về việc bảo quản tài sản cá nhân khi ký gửi hành lý quốc tế. Nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, mong cô sớm tìm lại được đồ đạc bị mất và tiếp tục tỏa sáng tại show diễn thời trang hàng đầu thế giới.
Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17Thế giới showbiz - 32 phút trước
GĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.
Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị HàGiải trí - 54 phút trước
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi, hé lộ bí mật thú vị của đàn em khiến fan bất ngờ.
Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mớiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.
Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tại Pháp, Ý và Thụy SĩGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với bức ảnh cưới hiếm hoi tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ.
Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.
Hồ Hoài Anh: May mắn có những khoảng lặng để trải nghiệm nhiều hơnGiải trí - 8 giờ trước
GDDXH - Hồ Hoài Anh là nhạc sĩ đình đám – là người đứng sau thành công gần đây của ca sĩ Đức Phúc. Với nam nhạc sĩ, cuộc đời cho anh những khoảng lặng như vài năm gần đây để anh được suy nghĩ điều gì thật sự cần thiết cho cuộc sống của mình.
Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Đang là Đại úy quân đội, ca sĩ Hạ Châu xin xuất ngũ để theo đuổi sự nghiệp riêng. Tuổi U70, bà sống đủ đầy, không đau bệnh nhưng cô đơn vì người bạn đời duy nhất không còn tại thế.
Ca sĩ Ngọc Anh: Tôi 'nằm mơ' về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất nhiềuGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Ngọc Anh cho biết, cô là người có đời sống tâm linh tương đối phong phú. Trước khi kết hợp với Hồ Hoài Anh, cô từng nằm mơ về nam nhạc sĩ rất nhiều.
NSND Khải Hưng – Người kỹ tính và khó tính nổi tiếng ở VTVGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - NSND Khải Hưng sinh năm 1948, tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, cụ thể là mệnh Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét) nên trên phim trường, ông được ví như "hổ dữ" và không phải dễ gần.
Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thựcGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hồng Đào sau 6 năm ly hôn chồng, chị chọn tập trung cho công việc và hưởng bình yên bên 2 con gái. Mới đây, Hồng Đào lại tiết lộ chị coi Việt Hương như "đôi tình nhân".
Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thựcGiải trí
GĐXH - Hồng Đào sau 6 năm ly hôn chồng, chị chọn tập trung cho công việc và hưởng bình yên bên 2 con gái. Mới đây, Hồng Đào lại tiết lộ chị coi Việt Hương như "đôi tình nhân".