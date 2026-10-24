Phản ứng của Việt Anh khi được Quỳnh Nga gọi là 'bạch mã hoàng tử'

Thứ bảy, 15:56 24/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga khiến fans thích thú với màn thả thính ngọt ngào trong lần xuất hiện chung mới đây.

Phản ứng của Việt Anh khi được Quỳnh Nga gọi là 'bạch mã hoàng tử' - Ảnh 1.Khoảnh khắc tình tứ của Việt Anh - Quỳnh Nga ở Thái Lan

GĐXH - Việt Anh và Quỳnh Nga mới đây có chuyến đi nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Cặp đôi gây chú ý khi khoe khoảnh khắc tình tứ.

Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga thu hút sự chú ý khi tình tứ xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Việt Anh diện bộ vest trắng kết hợp áo thun cùng tông màu. Trong khi đó, Quỳnh Nga nổi bật với đầm dạ hội ôm sát, đính đá lấp lánh ở phần thân trên, kết hợp thiết kế trễ vai và khăn choàng dài màu hồng với những đường kẻ ngang.

Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 2.
Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 3.

Đăng tải hình ảnh cùng bạn trai trên trang cá nhân, Quỳnh Nga hạnh phúc bày tỏ: "Có chàng bạch mã dắt tay mình - Nguyễn Lê Việt Anh". Việt Anh ngay lập tức đáp lại bạn gái: "Dắt 1 phát vào lễ đường luôn". 

Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 4.

Màn công khai "thả thính" của cặp đôi khiến fan thích thú, cũng tò mò khi nào sẽ "về chung một nhà".

Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 5.
Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 6.
Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 7.

Từ ngày công khai chuyện hẹn hò với truyền thông hồi giữa tháng 7, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trên mạng xã hội cũng như các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai quấn quýt như hình với bóng và luôn nắm tay không rời.

Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 8.

Vào sinh nhật Quỳnh Nga hồi đầu tháng 9, Việt Anh chia sẻ: "Chúc em luôn vui và hạnh phúc, hãy luôn là hậu phương vững chắc của anh. Mọi việc khác để anh lo nhé bé yêu Phạm Quỳnh Nga". Ngay dưới bài đăng của bạn trai, "cá sấu chúa" đáp lại ngắn gọn: "Yêu anh".

Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 9.

Về phía Quỳnh Nga, cô từng cho biết vốn ngại dư luận, lo lắng công khai chuyện tình cảm sẽ tạo điều kiện cho việc xuất hiện những ý kiến trái chiều hay bình luận kiểu như "để xem được bao lâu". Hiện tại, nữ diễn viên 8X cho biết cảm nhận được sự nghiêm túc, trách nhiệm và trưởng thành từ nửa kia. Cả hai xác định gắn bó lâu dài, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhưng không quan trọng đám cưới. 

Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 10.
Phản ứng của Việt Anh khi Quỳnh Nga gọi là bạch mã hoàng tử tại sự kiện 2026 - Ảnh 11.

Cũng như bạn gái, Việt Anh không ít lần bày tỏ niềm vui khi mối quan hệ của hai người được nhiều khán giả ủng hộ, vun vén. Anh đang xúc tiến kế hoạch hoàn thiện nhà chung của cả hai trong năm nay trước khi nghĩ đến các kế hoạch khác.

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