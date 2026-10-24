Phản ứng của Việt Anh khi được Quỳnh Nga gọi là 'bạch mã hoàng tử'

Về phía Quỳnh Nga, cô từng cho biết vốn ngại dư luận, lo lắng công khai chuyện tình cảm sẽ tạo điều kiện cho việc xuất hiện những ý kiến trái chiều hay bình luận kiểu như "để xem được bao lâu". Hiện tại, nữ diễn viên 8X cho biết cảm nhận được sự nghiêm túc, trách nhiệm và trưởng thành từ nửa kia. Cả hai xác định gắn bó lâu dài, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhưng không quan trọng đám cưới.