Phản ứng của Việt Anh khi được Quỳnh Nga gọi là 'bạch mã hoàng tử'
GĐXH - NSƯT Việt Anh và Quỳnh Nga khiến fans thích thú với màn thả thính ngọt ngào trong lần xuất hiện chung mới đây.
Đăng tải hình ảnh cùng bạn trai trên trang cá nhân, Quỳnh Nga hạnh phúc bày tỏ: "Có chàng bạch mã dắt tay mình - Nguyễn Lê Việt Anh". Việt Anh ngay lập tức đáp lại bạn gái: "Dắt 1 phát vào lễ đường luôn".
Từ ngày công khai chuyện hẹn hò với truyền thông hồi giữa tháng 7, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trên mạng xã hội cũng như các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai quấn quýt như hình với bóng và luôn nắm tay không rời.
Cũng như bạn gái, Việt Anh không ít lần bày tỏ niềm vui khi mối quan hệ của hai người được nhiều khán giả ủng hộ, vun vén. Anh đang xúc tiến kế hoạch hoàn thiện nhà chung của cả hai trong năm nay trước khi nghĩ đến các kế hoạch khác.
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