Gây ô nhiễm môi trường, 3 doanh nghiệp ở Hải Phòng bị xử phạt

Cụ thể là, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Greenzone (địa chỉ TDP Phúc Hải 1, phường Hưng Đạo), có hành vi xả thải vượt quy chuẩn về kỹ thuật về môi trường, gây ô nhiễm môi trường, bị phạt 45 triệu đồng. Cùng với đó, buộc công ty có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.

Công ty TNHH An Thịnh (địa chỉ ở Km2 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo), có hành vi xả thải vượt quy chuẩn về kỹ thuật về môi trường, bị xử phạt 80 triệu đồng và buộc doanh nghiệp khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Công an phường Hưng Đạo còn phát hiện Công ty cổ phần VitaPlas (địa chỉ Km6 Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo) có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất và bị UBND phường ra quyết định xử phạt 23 triệu đồng.

Cùng với việc phát hiện, xử lý vi phạm, Công an phường Hưng Đạo còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp cam kết chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn...