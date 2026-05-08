Gây ô nhiễm môi trường, 3 doanh nghiệp ở Hải Phòng bị xử phạt

Thứ sáu, 21:55 08/05/2026 | Xã hội
Đức Tùy
GĐXH - Mới đây Công an phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) tiến hành kiểm tra một số công ty trên địa bàn và phát hiện 3 công ty có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Cùng với đó, đơn vị tham mưu cho UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể là, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Greenzone (địa chỉ TDP Phúc Hải 1, phường Hưng Đạo), có hành vi xả thải vượt quy chuẩn về kỹ thuật về môi trường, gây ô nhiễm môi trường, bị phạt 45 triệu đồng. Cùng với đó, buộc công ty có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.

Vi phạm về môi trường, 3 doanh nghiệp ở Hải Phòng bị xử phạt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công ty TNHH An Thịnh (địa chỉ ở Km2 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo), có hành vi xả thải vượt quy chuẩn về kỹ thuật về môi trường, bị xử phạt 80 triệu đồng và buộc doanh nghiệp khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Công an phường Hưng Đạo còn phát hiện Công ty cổ phần VitaPlas (địa chỉ Km6 Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo) có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất và bị UBND phường ra quyết định xử phạt 23 triệu đồng.

Cùng với việc phát hiện, xử lý vi phạm, Công an phường Hưng Đạo còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp cam kết chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn...

Vi phạm về môi trường, 3 doanh nghiệp ở Hải Phòng bị xử phạt - Ảnh 2.Phạt trang trại nuôi lợn hơn 400 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa vừa xử phạt trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn hơn 400 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn.

Phạt trang trại nuôi lợn hơn 400 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Xả thải trái phép xuống sông Tô Lịch, 3 đối tượng bị bắt giữ

Những cái nắm tay của đồng đội: CSGT Hà Nội 'chắp cánh ước mơ' cho con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

GĐXH - Không chỉ giữ bình yên trên từng cung đường, những người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội còn đang âm thầm nối dài trách nhiệm của mình bằng những việc làm đầy nghĩa tình - sẻ chia với chính đồng đội và gia đình của họ.

Mạo danh nhân viên Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều nạn nhân bị lừa 'chạy' sổ đỏ

GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn 'nổ' bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Công an, biên phòng giúp người dân miền núi thu hoạch lúa trước thời tiết bất lợi

GĐXH - Trước diễn biến thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông ảnh hưởng đến vụ Đông Xuân, lực lượng công an và bộ đội biên phòng tại TP Huế xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Kinh hãi gần 2 tấn xương chân gà bốc mùi hôi thối được người đàn ông vận chuyển đi bán

GĐXH - Quá trình khám xe, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 1.620 kg xương chân gà đã biến đổi màu sắc, ôi thiu, bốc mùi hôi thối nồng nặc và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Clip người đàn ông đầu trần chở chó đội mũ bảo hiểm gây bàn tán

GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trong khi chú chó đứng phía trước lại được đội chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm khiến nhiều người bàn tán trên mạng xã hội.

Ninh Bình: Sau nhiều năm bám trụ trong khu chung cư xuống cấp, hàng chục hộ dân sắp được 'giải cứu'

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống tại hai khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D trên đường Hoàng Văn Thụ, với thời gian hỗ trợ tạm cư dự kiến lên tới 36 tháng.

Bắt nguyên Chủ tịch xã và nhà thầu do lập hồ sơ khống để rút tiền công trình dở dang

GĐXH - Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu vẫn được "phù phép" để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Tìm thấy nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

GĐXH - Nữ hành khách Bùi Thị T (SN 2001, quê Hòa Bình) đoàn tụ với người thân trong niềm vui và xúc động sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Hà Nội: Danh tính đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 tiền xe ôm

GĐXH - Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi - đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc,TP Hà Nội.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam bố đẻ bạo hành con ruột gây thương tích 36%

GĐXH - Gây thương tích cho con ruột đến 36%, Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân duyên tốt, dễ được yêu mến, nhờ vậy mà sự nghiệp đều thuận lợi hơn người khác.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

