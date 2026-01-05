Radisson Collection lần đầu có mặt tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên trải nghiệm thượng lưu chuẩn quốc tế

Radisson Hotel Group - thương hiệu cao cấp bậc nhất toàn cầu

Thành lập từ năm 1960, trải qua hơn 60 năm phát triển, thương hiệu vẫn giữ vững chuẩn mực chất lượng hàng đầu, trở thành biểu tượng cao cấp vượt thời gian.

Radisson Collection tại Moscow (Nga)

Radisson Collection (Dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh hoặc có tên gọi khác (tên thương hiệu) là Radisson Collection, Ha Long Bay) là phân khúc cao cấp nhất trong 10 thương hiệu quản lý khách sạn thuộc Radisson Hotel Group, đã thành công ghi dấu ấn tại các điểm đến mang tính biểu tượng về văn hóa, di sản và phong cách sống thượng lưu. Từ châu Âu với những cái tên tiêu biểu như Thụy Điển, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan đến khu vực Á – Âu và Trung Đông như Nga, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc…, mỗi nơi Radisson Collection xuất hiện đều được tuyển chọn khắt khe về vị trí, thiết kế và trải nghiệm.

Không phát triển đại trà, thương hiệu theo đuổi chiến lược "bộ sưu tập tinh tuyển", mỗi công trình là một dấu ấn độc bản, phản ánh đẳng cấp quốc tế, tinh thần bản địa và chuẩn mực dịch vụ xa xỉ dành cho cộng đồng tinh hoa toàn cầu. Radisson Collection không chỉ cung cấp không gian lưu trú sang trọng mà còn kiến tạo phong cách sống khác biệt, từng chi tiết đều phản ánh gu thẩm mỹ, đẳng cấp và dấu ấn độc bản dành cho chủ nhân.

Ghi dấu ấn vàng tại từng điểm Radisson Collection đặt chân tới

Mỗi khách sạn trong chuỗi Radisson Collection không chỉ hiện diện tại những tọa độ đắt giá, mà còn trở thành một phần tinh hoa của đô thị, những tuyến phố đi bộ sôi động và khả năng kết nối liền mạch tới các biểu tượng du lịch, văn hóa hàng đầu. Radisson Collection không đi tìm vị trí vàng mà vị trí vàng lựa chọn Radisson Collection để khẳng định giá trị.

Tọa lạc trên một trong những phố đi bộ mua sắm danh tiếng nhất Thượng Hải, Radisson Collection Hotel, Hyland Shanghai mở ra trải nghiệm lưu trú đặc biệt giữa nhịp sống sôi động của đô thị phồn hoa.

Radisson Collection tại Shanghai (Thượng Hải)

Tại kinh đô thời trang nước Ý, Palazzo Touring Club Milan, A Radisson Collection Hotel hiện diện đầy kiêu hãnh, vị trí quy tụ những boutique danh tiếng, tiệm bánh truyền thống và quán cà phê mang đậm tinh thần Milan.

Mỗi dự án Radisson Collection đều mang đậm dấu ấn văn hóa riêng biệt của từng địa phương, từ phong cách kiến trúc, quản lý vận hành đến hệ thống tiện ích nội khu đều nhấn mạnh vào những nét bản sắc rất riêng, rất độc bản tại chính mảnh đất mà Radisson lựa chọn phát triển song vẫn đảm bảo mang lại trải nghiệm và chất lượng đẳng cấp đạt chuẩn quốc tế.

Triết lý phục vụ "Yes, I can" - lấy khách hàng làm trung tâm

Không chỉ sở hữu những vị trí đắc địa bậc nhất, Radisson Collection còn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khách hàng bằng chất lượng dịch vụ hoàn mỹ trong từng khoảnh khắc lưu trú. Lấy triết lý phục vụ "Yes, I can" làm kim chỉ nam, thương hiệu lan tỏa tinh thần sẵn sàng đáp ứng, tận tâm trong từng chi tiết, để mỗi trải nghiệm đều mang đến sự hài lòng trọn vẹn và cảm giác an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Chính sự nhất quán trong chuẩn mực dịch vụ cùng cam kết không ngừng nâng tầm trải nghiệm đã đưa các khách sạn mang thương hiệu Radisson Collection trở thành điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng, được du khách tinh hoa trên khắp thế giới lựa chọn

Mỗi không gian tiện ích của Radisson Collection được kiến tạo theo tiêu chuẩn 5 sao. (Phối cảnh tại dự án Radisson Collection Ha Long Bay)

Radisson Collection lựa chọn Hạ Long là điểm đến đầu tiên tại Việt Nam

Câu trả lời không chỉ nằm ở tiềm năng du lịch, mà ở chính vị thế độc bản mà Hạ Long đang sở hữu trên bản đồ nghỉ dưỡng khu vực và thế giới. Là trung tâm du lịch sôi động bậc nhất miền Bắc, Hạ Long mỗi năm đón hơn 20 triệu lượt khách, trong đó có lượng lớn du khách quốc tế – những công dân toàn cầu luôn tìm kiếm các trải nghiệm lưu trú mang chuẩn mực sang trọng và dấu ấn khác biệt.

Vịnh Hạ Long - Điểm đến đầu tiên của Radisson Collection tại Việt Nam.

Không dừng lại ở sức hút du lịch, Hạ Long còn hội tụ những điều kiện khắt khe mà Radisson Collection luôn đặt ra cho mỗi điểm đến. Với kiến trúc mang tính biểu tượng khi toàn bộ căn hộ bến du thuyền sở hữu tầm nhìn panorama trực diện Vịnh di sản, mở ra toàn cảnh vịnh biển khoáng đạt, nhịp sống đô thị sôi động và khả năng kết nối giao thông hoàn hảo.

Đại dự án trực diện cảng tàu quốc tế, nơi các siêu du thuyền quốc tế thường xuyên ghé thăm, trở thành điểm giao thoa của dòng chảy giao thương và du lịch cao cấp. Từ vị trí hiếm có này, không gian mở ra như một bức chạm trổ tinh xảo bên vịnh biển, góp phần kiến tạo một chuẩn mực sống và đầu tư giàu giá trị bền vững.

Phối cảnh Radisson Collection Ha Long Bay - Chủ đầu tư TLA - Kim Long Group.

Radisson Collection không chỉ khắt khe trong lựa chọn vị trí, tầm nhìn và hệ tiện ích, mà còn đặc biệt cẩn trọng khi đồng hành cùng những chủ đầu tư uy tín. Kim Long Group là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và bất động sản trên khắp Việt Nam, chính là mảnh ghép hoàn hảo cho đại dự án. Cùng chung định hướng "xanh", tầm nhìn quốc tế và giá trị bền vững, cái bắt tay giữa Kim Long và Radisson Collection ra đời như một sự hội tụ tất yếu, kiến tạo chuẩn mực sống và đầu tư mới cho thị trường.

