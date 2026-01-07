Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Diễn biến giá cho thuê nhà mặt phố tại huyện Gia Lâm cũ

Tại thời điểm đầu tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà mặt phố tại khu vực 4 xã mới tại huyện Gia Lâm cũ đang khiến người có nhu cầu thuê, nhà đầu tư bất ngờ vì giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng mới.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 7 tầng, rộng 90m2, tổng mặt sàn 7 tầng rộng 620m2 tại đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 50 triệu đồng/tháng.

Nằm trên đường Ninh Hiệp, xã Phù Đổng (tức xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ), một kiot kinh doanh rộng 90m2, diện tích trong nhà rộng 60m2, thiết kế 2 tầng, sổ đỏ chính chủ hiện đang được cho thuê với giá 20 triệu đồng/tháng.

Một căn nhà nằm trên mặt phố An Đào, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ), căn nhà rộng 105m2 thiết kế 4 tầng, hiện đang được chính chủ cho thuê với giá 22 triệu đồng/tháng.

Hiện nay lượng thông tin nhà mặt phố cho thuê trên địa bàn khu vực huyện Gia Lâm cũ không quá rầm rộ, mức cho thuê dù không quá cao so với các khu vực trung tâm thủ đô, tuy nhiên, mức giá này cũng đã có sự tăng trưởng rõ rệt so với các giai đoạn trước. Nguyên nhân nhà mặt phố tăng giá cho thuê chủ yếu do giá nhà hiện nay đã tăng cao, cùng với đó khu vực các xã mới được sáp nhập từ huyện Gia Lâm hiện nay được quy hoạch khá đồng bộ, xây dựng nhiều khu đô thị lớn...khiến mặt bằng giá nhà đất tại đây tăng theo.

4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập

1. Xã Gia Lâm

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

2. Xã Thuận An

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.

3. Xã Bát Tràng

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

4. Xã Phù Đổng

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.

