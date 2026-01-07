Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 7 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 7 - 11/1/2026được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 7 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Trần Phú đoạn từ cầu Dục Thanh đến ngã ba Nguyễn Tri Phương thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Thủ Khoa Huân, Tuyên Quang, Lâm Đình Trúc, Tôn Đức Thắng, Lê Văn Phấn, Châu Văn Liêm, Hiền Vương, Nguyễn Hữu Tiến thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Lê Trọng Tấn, Võ Văn Kiêt thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/01/2026 đến 07:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Trần Quang Diệu, đường Mười Chín Tháng Tư, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Phạm Hùng thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phan Thiết, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Lê Trọng Tấn, Võ Văn Kiêt thuộc một phần phường Hàm Thắng, phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 17:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần Thôn Lâm Lộc 2, Thôn Hội Tâm, Xóm 12 B thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa, Thôn 5 xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xóm 1A, 1B,1C xã Vĩnh Hảo (Mất điện UBND xã)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Tân Phú, thôn Phú Hòa, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dọc Quốc Lộ 1A- xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 11:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Đường Nguyễn Chí Thanh (từ nhà thờ Bình An đến cầu Cây Chanh) - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Đức Ký Hiệp - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Thống Nhất - Phường Phước Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 11:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần thôn Ma Lâm, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 09:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn 1- xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thôn Hải Thủy, An Lạc, An Trung, An Thạnh, An Hòa - xã Hải Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 7 - 11/1/2026.