Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Số khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài tăng cao

Thứ tư, 08:34 07/01/2026
DH
DH
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 7 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 7 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Số khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài tăng cao - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 7 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Nhu Gia


KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa - Xã NHu Gia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực Chợ Cũ, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu vực Châu Thành, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Khánh Sủng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu vực Vĩnh Xuyên, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Dương Cẩm Phiê

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/01/2026 đến 15:15:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các ấp: Giồng Có, Vũng Đùng, Cần Giờ 1, Cần Giờ 2, Sô La 2 – xã Ngọc Tố, một phần Khu vực Tâm Thọ, Khu vực Tâm Lộc, Khu vực Đại Thành, Khu vực Đại Chí, Khu vực Đại Ân, Khu vực Đại Nghĩa Thắng - Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/01/2026 đến 17:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Mỹ Tú


KHU VỰC: : Ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương; Các ấp Mỹ Tân, Nội Ô và một phần các ấp Mỹ Thuận, Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cù Lao Dung


KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ - xã Cù Lao Dung - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ - xã Cù Lao Dung - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 08:20:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ - xã Cù Lao Dung - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Đoàn Văn Tố, xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 13:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, Ấp Văn sáu, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Văn sáu xã An Thạnh TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 08:20:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Văn sáu xã An Thạnh TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:10:00 ngày 09/01/2026 đến 12:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Đoàn Văn Tố, xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Châu


KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hòa, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khóm 2, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: không có

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 12:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: không có

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: MỘt phần xã Vĩnh Hải, phường Khánh Hòa Thành phố cần thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: không có

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 12:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: không có

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khóm: Sở Tại A, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Phước TPCT

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Lai HòaTPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 14:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Lộc


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp số 8 – xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 12:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp số 8 – xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lợi – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp 3 – xã Phú Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 13:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 1, ấp 2; ấp Xa Mau 1 – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Kế Sách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Long Phú


KHU VỰC: Ấp Trường Thành B - xã Trường Khánh - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nước Mặn 1 - xã Long Phú - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 13:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Ấp 2 - xã Long Phú - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ! khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ Nguyễn Chí Thường thuộc ấp 2-xã Long Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, Thành Phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ! khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngã Năm


KHU VỰC: Một phần khóm Vĩnh Đồng, khóm Vĩnh Thuận, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Tân Phú, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 16:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thuận Hòa


KHU VỰC: Một phần các ấp: Phước Thuận, Phước Hòa xã Thuận Hòa TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 17:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp An Trạch, Phụng Hiệp xã An Ninh; ấp Phước Thuận, Phước Hòa xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 17:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trần Đề


KHU VỰC: Ấp Sóc Lèo - Xã Lịch Hội Thượng - TP Cân Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Có nơi nằm trong diện cúp điện liên tụcLịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Có nơi nằm trong diện cúp điện liên tục

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

