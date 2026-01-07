Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ 7 - 11/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối hàng loạt khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 7 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: Một phần đường LQky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Đống Đa P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lâm Quang Ky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường 30/04, đường Võ Văn Kiệt, Văn Tiến Dũng, Rạch Vàm Trư Cụm DC VL Cây Sao P.Vĩnh Thông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đườngVăn Tiến Dũng P.Vĩnh Thông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đườngVăn Tiến Dũng, kênh 6 P.Vĩnh Thông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KP Minh Lạc, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 09:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KP Minh Long, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phát B (trạm Kinh A-11).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kênh Phan Chí Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Vạn Thanh từ cầu Vạn Thanh đến giáp biển, khu vực đê Quốc Phòng, 2 bên kinh Rạch Phốc gồm tổ 3, tổ 4, tổ 6, tổ 7 ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất, tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên & các hộ dân nuôi trồng Thủy sản trên địa bàn,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan Mỹ Thái gồm tổ 3 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan Mỹ Thái gồm tổ 9, tổ 12 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 13 Mỹ Thái gồm tổ 8 ấp Thái Hưng, gồm tổ 6 đến tổ 7 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 14 Mỹ Thái gồm tổ 1 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 15 Mỹ Thái gồm tổ 5 đến tổ 7 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Lấp Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 18:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 18:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 18:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 18:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Ấp 5, Ấp Ngã cạy, xã An Biên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực 2, xã An Biên, AG (từ Trường Mầm Non đến UBND xã An Biên)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Từ 13h00 đến 15h00: Một phần kinh Bộ Đạm, Kinh Sáu Chăn ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình..

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 11h00: Khu vực Cầu Xẻo Lợp ấp Cạnh Đền xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 11h00: Kinh Đồng Năng ấp Bời Lời A xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 13h00 đến 16h00: Rạch Bà Sáu ấp Cạnh Đền 3 xã Vĩnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 8h00 đến 12h00: Khu vực Cầu Ô Môi 2 ấp Bình Hòa xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gồng Riềng





KHU VỰC: Một phần Kinh sáu Thước - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh KH3 - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Bàn Tân Định và một phần Kinh Biện Cui - xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 12:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 và Khu vực trường Mần Non Họa Mi, trường Mai Thị Hồng Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 12:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 - xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/01/2026 đến 17:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Ấp An Lợi, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Út, xã Định Hòa, tỉnh Ang Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Hưng 2 (kênh xáng KH6 - Rạch Tìa), xã Gò Quao, tỉnh Ang Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phong, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, một phần xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh Ang Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 11h00: Khu vực mất điện: Trạm Công ty TNHH MTV Tâm Đắc Kiên Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/01/2026 đến 13:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 13h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Trạm Trại Giam Kênh 7.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 7h00 đến 11h00: Khu vực mất điện: Trạm Công An xã U Minh Thượng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 13h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Trạm vật liệu xây dựng Phương Thịnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 11h00: Khu vực mất điện: Trạm Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Nhân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ 13h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Trạm Khu nuôi tôm Nguyễn Phú Vinh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 10h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Cạn Ngọn – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 10:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ 10h00 đến 15h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Xẻo Kè – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/01/2026 đến 15:00:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.