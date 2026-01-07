Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ 7 - 11/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối hàng loạt khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện nhiều giờ trong ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 7 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 7 - 11/1/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: Một phần đường LQky P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Đống Đa P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lâm Quang Ky P.Rạch Giá
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường 30/04, đường Võ Văn Kiệt, Văn Tiến Dũng, Rạch Vàm Trư Cụm DC VL Cây Sao P.Vĩnh Thông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đườngVăn Tiến Dũng P.Vĩnh Thông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:30:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đườngVăn Tiến Dũng, kênh 6 P.Vĩnh Thông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:30:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường 30/04 P.Vĩnh Thông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:30:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/01/2026 đến 16:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KP Minh Lạc, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 09:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KP Minh Long, Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phát B (trạm Kinh A-11).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Kênh Phan Chí Thành.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Hòn Đất
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Vạn Thanh từ cầu Vạn Thanh đến giáp biển, khu vực đê Quốc Phòng, 2 bên kinh Rạch Phốc gồm tổ 3, tổ 4, tổ 6, tổ 7 ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất, tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên & các hộ dân nuôi trồng Thủy sản trên địa bàn,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan Mỹ Thái gồm tổ 3 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan Mỹ Thái gồm tổ 9, tổ 12 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 13 Mỹ Thái gồm tổ 8 ấp Thái Hưng, gồm tổ 6 đến tổ 7 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 14 Mỹ Thái gồm tổ 1 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 15 Mỹ Thái gồm tổ 5 đến tổ 7 ấp Thái Hưng xã Sơn Kiên,
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Lấp Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 18:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/01/2026 đến 18:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/01/2026 đến 18:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 7 Dương Đông, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/01/2026 đến 18:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
KHU VỰC: Ấp 5, Ấp Ngã cạy, xã An Biên, An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực 2, xã An Biên, AG (từ Trường Mầm Non đến UBND xã An Biên)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Từ 13h00 đến 15h00: Một phần kinh Bộ Đạm, Kinh Sáu Chăn ấp Bời Lời B xã Vĩnh Bình..
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ 8h00 đến 11h00: Khu vực Cầu Xẻo Lợp ấp Cạnh Đền xã Vĩnh Phong.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ 8h00 đến 11h00: Kinh Đồng Năng ấp Bời Lời A xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ 13h00 đến 16h00: Rạch Bà Sáu ấp Cạnh Đền 3 xã Vĩnh Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ 8h00 đến 12h00: Khu vực Cầu Ô Môi 2 ấp Bình Hòa xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 12:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gồng Riềng
KHU VỰC: Một phần Kinh sáu Thước - thuộc xã Thạnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Kinh KH3 - thuộc xã Thạnh Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Bàn Tân Định và một phần Kinh Biện Cui - xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 12:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 và Khu vực trường Mần Non Họa Mi, trường Mai Thị Hồng Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 12:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 - xã Giồng Riềng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/01/2026 đến 17:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Ấp An Lợi, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Tuy, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Út, xã Định Hòa, tỉnh Ang Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Hưng 2 (kênh xáng KH6 - Rạch Tìa), xã Gò Quao, tỉnh Ang Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Phong, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, một phần xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh Ang Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 17:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiên Lương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện U Minh Thượng
KHU VỰC: Từ 7h00 đến 11h00: Khu vực mất điện: Trạm Công ty TNHH MTV Tâm Đắc Kiên Giang.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 07/01/2026 đến 13:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 13h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Trạm Trại Giam Kênh 7.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 7h00 đến 11h00: Khu vực mất điện: Trạm Công An xã U Minh Thượng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/01/2026 đến 11:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Từ 13h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Trạm vật liệu xây dựng Phương Thịnh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 17:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 11h00: Khu vực mất điện: Trạm Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Nhân.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/01/2026 đến 11:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ 13h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Trạm Khu nuôi tôm Nguyễn Phú Vinh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/01/2026 đến 17:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 10h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Cạn Ngọn – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/01/2026 đến 10:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Từ 10h00 đến 15h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Xẻo Kè – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/01/2026 đến 15:00:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 7 - 11/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 1 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khoảng 1-1,5 triệu đồng.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ Nhất - năm 2026 của Hà Nội có quy mô thế nào tại 30 xã, phường?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức Hội chợ Mùa xuân lần thứ nhất – năm 2026 và chuỗi hoạt động hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm thương mại tiêu biểu phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và an toàn thực phẩm tuyệt đối.
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH ModeGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt trước Tết Nguyên đán, hiện chênh giá rất ít so với niêm yết.
Giá bạc hôm nay (7/1): Thị trường trong nước bật tăng trở lại, mở phiên giá tăng thêm 117.000 đồng/lượngGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục có xu hướng phục hồi khi thị trường trong nước mở phiên tăng thêm đến 117.000 đồng/lượng, tương đương 83,7 triệu đồng/kg. Các nhịp điều chỉnh sau đó, giá bán ra đã vượt vùng 84,0 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Số khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng ViệtGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Geely EX2 tiếp tục mở rộng tại Đông Nam Á khi chính thức có mặt ở Indonesia, nhắm đến nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế gọn gàng cùng mức giá dễ tiếp cận.
Một loại cam Việt giúp tăng đề kháng đang bán đầy chợ giá chỉ vài nghìn đồng/kgSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Loại cam Việt này đang bày bán tràn ngập thị trường với giá siêu rẻ, chỉ khoảng vài nghìn đồng/kg.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 6/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 6/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17, 17 Pro Max đã bắt đầu ghi nhận mức giảm lên tới cả triệu đồng, phiên bản Pro và Pro Max tuy không còn trong tình trạng “cháy hàng” nhưng vẫn ghi nhận sức mua cao.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Số khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài tăng caoSản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.