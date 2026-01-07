Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Xe máy điện của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh

Honda Activa e:

Honda Activa e:, mẫu xe điện đã chính thức bán ra tại Ấn Độ và được giới chuyên môn đánh giá là lời giải toàn diện cho bài toán xe điện phổ thông.

Điểm đáng giá nhất trên Honda Activa e: không chỉ nằm ở thiết kế hay mức giá, mà ở cách tiếp cận hoàn toàn khác với pin xe điện. Thay vì chỉ sạc cố định tại nhà như phần lớn xe máy điện hiện nay, Activa e: sử dụng pin rời Mobile Power Pack e, cho phép người dùng vừa sạc tại nhà, vừa đổi pin nhanh tại trạm.

Tại Ấn Độ, Honda đã triển khai hệ thống trạm đổi pin, nơi người dùng chỉ mất vài phút để thay pin mới và tiếp tục hành trình. Điều này giúp giải quyết triệt để những lo ngại cố hữu của xe điện như thời gian sạc lâu hay thiếu điểm sạc công cộng. Trong trường hợp không có trạm đổi pin, người dùng vẫn có thể mang pin về nhà sạc thông thường mang lại sự linh hoạt cao hơn hẳn các mẫu xe điện phổ thông.

Với hai pin dung lượng 1,5 kWh, Activa e: đạt quãng đường vận hành tối đa khoảng 102 km mỗi lần sạc, con số đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị từ 3–4 ngày với tần suất sử dụng trung bình.

Không chỉ dừng ở mức "đủ dùng", Honda Activa e: còn cho thấy nỗ lực giữ nguyên trải nghiệm quen thuộc của người dùng xe tay ga xăng. Xe được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 6 kW, mô-men xoắn 22 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0–60 km/h chỉ trong 7,2 giây. Tốc độ tối đa đạt 80 km/h, đủ để di chuyển linh hoạt trên hầu hết các trục đường đô thị.

Đáng chú ý, Activa e: còn được trang bị số lùi điện tử với tốc độ khoảng 3 km/h – một chi tiết rất thực dụng khi quay đầu hoặc dắt xe trong không gian hẹp, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi và người dùng nữ.

Với khả năng vận hành này, Activa e: không còn mang cảm giác "xe điện yếu", mà tiệm cận trải nghiệm của các mẫu xe tay ga 125cc như Vision hay LEAD.

Về tạo hình, Honda Activa e: không chạy theo phong cách tương lai hay phá cách, mà trung thành với ngôn ngữ thiết kế đã làm nên thành công của dòng Activa chạy xăng. Tổng thể xe mang dáng dấp tương đồng Honda LEAD, thân xe gọn gàng, sàn để chân phẳng, yên liền khối rộng rãi, phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng.

Cụm đèn pha LED cỡ lớn đặt cao trên tay lái, kết hợp dải đèn định vị ban ngày mang lại diện mạo hiện đại nhưng vẫn rất "Honda". Đèn hậu LED thiết kế liền mạch, vành đúc 12 inch cùng la-zăng tạo hình kim cương giúp xe trông chắc chắn và cao cấp hơn so với nhiều mẫu xe điện giá rẻ. Honda cũng cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung, trung tính lẫn cao cấp, đúng tinh thần "xe quốc dân".

Bên trong, Activa e: được trang bị màn hình TFT màu 7 inch, hỗ trợ giao diện ngày/đêm và điều khiển trực tiếp từ cụm nút trên tay lái. Các thông tin vận hành, pin, quãng đường hiển thị rõ ràng, dễ quan sát.

Xe sử dụng chìa khóa thông minh, hỗ trợ tìm xe, khóa/mở từ xa. Ở phiên bản cao hơn, Activa e: còn hỗ trợ ứng dụng Honda RoadSync Duo, cho phép kết nối điện thoại, theo dõi trạng thái xe và định vị theo thời gian thực là những tính năng ngày càng được người dùng trẻ quan tâm.

Giá xe máy điện Honda Activa e:

Tại Ấn Độ, Honda Activa e: có giá khởi điểm khoảng 117.000 rupee (tương đương 35–36 triệu đồng). Nếu được đưa về Việt Nam và nội địa hóa hạ tầng pin, mức giá này được xem là rất cạnh tranh, nằm đúng "điểm ngọt" của nhóm khách hàng phổ thông là những người đang cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện nhưng vẫn muốn sự tiện lợi và quen thuộc.

Trong bối cảnh chính sách hạn chế xe xăng đang dần rõ nét, Honda Activa e: có đủ yếu tố để trở thành một trong những mẫu xe máy điện "quốc dân" tiếp theo: dễ dùng, chi phí hợp lý, giải pháp pin thông minh và thương hiệu đủ mạnh để tạo niềm tin. Nếu Honda Việt Nam sớm đưa mẫu xe này về nước, thị trường xe điện chắc chắn sẽ bước sang một cuộc chơi hoàn toàn mới.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



