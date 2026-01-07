Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 7 - 11/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục

Thứ tư, 11:26 07/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 7 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 7 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 7 - 11/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 7 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh


KHU VỰC: - Một phần ấp Rạch Bèo - Phường Long Đức, - Một phần ấp Long Đại – Phường Long Đức (đoạn từ Công ty Hiệp Long Petrol đến ấp Rạch Bèo); Trạm biến áp chuyên dùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tyler Thanh Võ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 15:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cầu Ngang


KHU VỰC: Một phần ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lạc Sơn, ấp Trường Bắn, ấp Sóc Chuối, ấp Lạc Thạnh B, một phần ấp Lạc Thạnh A, một phần ấp Lạc Hòa và một phần ấp Cầu Vĩ xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Cát xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cái Già Bến xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Chuối xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 10:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Dài, một phần ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 13:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Giụp và một phần ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cầu Vĩ, ấp Lạc Hòa, ấp Lạc Thạnh A xã Ngũ Lạc và một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Lập, ấp Huyền Đức, ấp Bào Mốt, ấp Sóc Mới, ấp Long Hanh, ấp Sóc Giụp và một phần ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Lập xã Hiệp Mỹ và một phần ấp Lạc Thạnh A xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cầu Kè


KHU VỰC: Ấp Dinh An, Tân Quy 1, 2 và một phần ấp An Trại xã An Phú Tân; ấp Ngọc Hồ, Giồng Nổi xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trà Cú


KHU VỰC: Mất điện ấp Ô Rung- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 13:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tiểu Cần


KHU VỰC: Ấp Cầu Tre - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Trà Mềm - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Duyên Hải


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 14 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Trường Sơn

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Càng Long


KHU VỰC: - Các ấp Rạch Mát, Rạch Đập, Dừa Đỏ, Nhuận Thành và một phần ấp Mỹ Hiệp, Đức Hiệp, xã Nhị Long. tỉnh Vĩnh Long - Các ấp Hiệp Phú, Sơn Trắng, Gò Cà, Gò Tiến xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tân An Chợ, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 09:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc


KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Thành xã Dông Hải tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 05:39:00 ngày 07/01/2026 đến 07:42:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Tô Hoàng Ba thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Nguyễn Văn Út 1 thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Thạch Thương thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Kim Kết thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Học thuộc ấp 6 - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 09:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Mai Văn Hưng thuộc ấp Tân Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Ngô Văn Đệ, Ngô Văn Đệ 1 thuộc ấp Cái Đôi - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 14:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Chấm thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Dương Thanh Hùng thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Có nơi nằm trong diện cúp điện liên tụcLịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 5 - 11/1/2026): Có nơi nằm trong diện cúp điện liên tục

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ 7 - 11/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ 7 - 11/1/2026: Cúp điện từ sáng đến chiều tối hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Số khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài tăng cao

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Số khu dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày dài tăng cao

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Nhiều khu dân cư 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Hàng loạt tuyến đường và khu dân cư sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Hàng loạt tuyến đường và khu dân cư sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Hàng loạt khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ 6 - 11/1/2026): Hàng loạt khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 7/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 7/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 26 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 7/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát, ngừng kinh doanh nếu lưu hành lô sữa bột trẻ em chứa độc tố

Yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát, ngừng kinh doanh nếu lưu hành lô sữa bột trẻ em chứa độc tố

Bảo vệ người tiêu dùng - 37 phút trước

GĐXH - Cục An toàn thực phẩm đề nghị các sàn TMĐT gỡ bán sữa bột Beba, Alfamino nếu lưu hành; yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát công bố, báo cáo số lượng nhập, bán và phương án xử lý.

Từ 2026, người lao động có 1 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ 2026, người lao động có 1 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Sản phẩm - Dịch vụ - 40 phút trước

GĐXH - Hiện nay, việc sử dụng cách đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là một trong những cách tối ưu nhất để giảm thuế thu nhập cá nhân.

Ngân hàng tung lãi tới 8,2% khi gửi kỳ hạn 6 tháng: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi tới 8,2% khi gửi kỳ hạn 6 tháng: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang dao động khoảng từ 3 - 8,2%/năm.

Hà Nội điều chỉnh dừng chạy tàu qua nội đô: Người dân ủng hộ, tiểu thương băn khoăn

Hà Nội điều chỉnh dừng chạy tàu qua nội đô: Người dân ủng hộ, tiểu thương băn khoăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người dân mong mỏi đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua khu vực nội đô sớm thực thi nhằm giảm nguy cơ tai nạn đường sắt, nhất là khi lượng du khách tụ tập đông, thiếu kiểm soát và giảm ồn, rung chấn từ tàu khách, cải thiện chất lượng sống.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?

Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Tại thời điểm đầu năm mới 2026, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với mức giá khoảng 35 triệu đồng, pin có thể đổi nhanh tại trạm hoặc sạc tại nhà, hứa hẹn phù hợp xu hướng giao thông xanh đô thị.

Xem nhiều

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH Mode

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH Mode

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt trước Tết Nguyên đán, hiện chênh giá rất ít so với niêm yết.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 6/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 6/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top