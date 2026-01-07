Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 7 - 11/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 7 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 7 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 7 - 11/1/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: - Một phần ấp Rạch Bèo - Phường Long Đức, - Một phần ấp Long Đại – Phường Long Đức (đoạn từ Công ty Hiệp Long Petrol đến ấp Rạch Bèo); Trạm biến áp chuyên dùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tyler Thanh Võ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 15:00:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lạc Sơn, ấp Trường Bắn, ấp Sóc Chuối, ấp Lạc Thạnh B, một phần ấp Lạc Thạnh A, một phần ấp Lạc Hòa và một phần ấp Cầu Vĩ xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Cát xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Già Bến xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Chuối xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 10:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Dài, một phần ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 13:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Giụp và một phần ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Vĩ, ấp Lạc Hòa, ấp Lạc Thạnh A xã Ngũ Lạc và một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:30:00 ngày 10/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Lập, ấp Huyền Đức, ấp Bào Mốt, ấp Sóc Mới, ấp Long Hanh, ấp Sóc Giụp và một phần ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Lập xã Hiệp Mỹ và một phần ấp Lạc Thạnh A xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Ấp Dinh An, Tân Quy 1, 2 và một phần ấp An Trại xã An Phú Tân; ấp Ngọc Hồ, Giồng Nổi xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện ấp Ô Rung- xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 13:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Ấp Cầu Tre - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Mềm - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 14 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Trường Sơn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: - Các ấp Rạch Mát, Rạch Đập, Dừa Đỏ, Nhuận Thành và một phần ấp Mỹ Hiệp, Đức Hiệp, xã Nhị Long. tỉnh Vĩnh Long - Các ấp Hiệp Phú, Sơn Trắng, Gò Cà, Gò Tiến xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân An Chợ, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 09:30:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Thành xã Dông Hải tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 05:39:00 ngày 07/01/2026 đến 07:42:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Tô Hoàng Ba thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Nguyễn Văn Út 1 thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Thạch Thương thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Kim Kết thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Học thuộc ấp 6 - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 09:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Mai Văn Hưng thuộc ấp Tân Khánh - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Ngô Văn Đệ, Ngô Văn Đệ 1 thuộc ấp Cái Đôi - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 14:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Chấm thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Dương Thanh Hùng thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
