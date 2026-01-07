Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 7 - 11/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 7 - 11/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 7 - 11/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 7 - 11/1/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: - Một phần ấp Rạch Bèo - Phường Long Đức, - Một phần ấp Long Đại – Phường Long Đức (đoạn từ Công ty Hiệp Long Petrol đến ấp Rạch Bèo); Trạm biến áp chuyên dùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tyler Thanh Võ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 15:00:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Một phần ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lạc Sơn, ấp Trường Bắn, ấp Sóc Chuối, ấp Lạc Thạnh B, một phần ấp Lạc Thạnh A, một phần ấp Lạc Hòa và một phần ấp Cầu Vĩ xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Cát xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Già Bến xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Chuối xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 10:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Dài, một phần ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/01/2026 đến 13:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Giụp và một phần ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 15:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cầu Vĩ, ấp Lạc Hòa, ấp Lạc Thạnh A xã Ngũ Lạc và một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/01/2026 đến 16:30:00 ngày 10/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Lập, ấp Huyền Đức, ấp Bào Mốt, ấp Sóc Mới, ấp Long Hanh, ấp Sóc Giụp và một phần ấp Sơn Lang xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Lập xã Hiệp Mỹ và một phần ấp Lạc Thạnh A xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Ấp Dinh An, Tân Quy 1, 2 và một phần ấp An Trại xã An Phú Tân; ấp Ngọc Hồ, Giồng Nổi xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/01/2026 đến 16:30:00 ngày 11/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: Mất điện ấp Ô Rung- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 13:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Ấp Cầu Tre - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 09:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Mềm - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 14 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Trường Sơn

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/01/2026 đến 11:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bán tổng ĐNT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 17:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/01/2026 đến 15:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: - Các ấp Rạch Mát, Rạch Đập, Dừa Đỏ, Nhuận Thành và một phần ấp Mỹ Hiệp, Đức Hiệp, xã Nhị Long. tỉnh Vĩnh Long - Các ấp Hiệp Phú, Sơn Trắng, Gò Cà, Gò Tiến xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An Chợ, xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/01/2026 đến 09:30:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/1/2026.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Một phần Ấp Đông Thành xã Dông Hải tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 05:39:00 ngày 07/01/2026 đến 07:42:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Tô Hoàng Ba thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/01/2026 đến 10:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Nguyễn Văn Út 1 thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 07/01/2026 đến 12:00:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Thạch Thương thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/01/2026 đến 14:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Kim Kết thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/01/2026 đến 16:30:00 ngày 07/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Học thuộc ấp 6 - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 09:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bổn Thanh - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 08/01/2026 đến 11:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Mai Văn Hưng thuộc ấp Tân Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 08/01/2026 đến 12:00:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Ngô Văn Đệ, Ngô Văn Đệ 1 thuộc ấp Cái Đôi - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/01/2026 đến 14:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Chấm thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/01/2026 đến 16:30:00 ngày 08/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Dương Thanh Hùng thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/01/2026 đến 15:00:00 ngày 09/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.