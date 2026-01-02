Rau giúp 'hạ đường huyết tự nhiên', chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư, đắt cũng nên mua

Gỏi gà rau càng cua là một món ăn được nhiều người yêu thích bởi sự hài hòa giữa các nguyên liệu và gia vị. Để làm món gỏi gà rau càng cua, bạn cần chuẩn bị những con gà thịt chắc, da giòn, rau càng cua tươi ngon, hành tây, đậu phộng, hành phi và nước mắm chua ngọt. Sau đó, bạn thái nhỏ thịt gà đã luộc chín, xé sợi rau càng cua, thái lát hành tây và trộn đều với nước mắm. Cuối cùng, bạn rắc đậu phộng rang và hành phi lên trên để tăng thêm độ giòn và thơm.