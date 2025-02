Rinh quà hấp dẫn cùng 'Run With Me – Cộng Đồng Khỏe'

Ngày 22/2/2025 tại công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội sẽ diễn ra hoạt động phát BIB và Racekit cho các VĐV tham gia giải chạy "Run With Me – Cộng Đồng Khỏe" do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Daisy media tổ chức.

Tại sự kiện sẽ diễn ra hoạt động Bốc thăm trúng thưởng và Vòng quay may mắn dành cho tất cả các VĐV đến tham dự.

Bốc thăm trúng thưởng là 1 nồi cơm điện Smartchoice trị giá 799.000đ sẽ được công bố vào ngày diễn ra giải chạy 23/02.

Tại các gian hàng, VĐV và người tham dự sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như chơi game, xé túi mù, đo chỉ số sức khỏe, tham gia Vòng quay may mắn…và nhận về những phần quà ý nghĩa.

Tham gia giải chạy "Run With Me - Cộng Đồng Khỏe", các y, bác sĩ, nhân viên y tế và và cộng đồng runner không chỉ có cơ hội giao lưu trong một không khí sôi động, mà còn chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm tập luyện thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe chủ động, chung tay tạo nên những cộng đồng sống khỏe trên khắp cả nước.

Hãy đến với giải chạy "Run With Me - Cộng Đồng Khỏe" vào ngày 22 – 23/02/2025 tại công viên Yên Sở, Hà Nội để cùng chạy và nhận quà bạn nhé!

Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình:

- Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk

- Công ty TNHH Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga California

- Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Venus

- Công ty cổ phần Traphaco

- Công ty TNHH GAMUDA Land Việt Nam

Thông tin chi tiết theo dõi tại https://runwithme.vn/

