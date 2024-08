Rối loạn nhịp tim có thể điều trị khỏi bằng triệt đốt

4 rối loạn nhịp tim thường gặp tiềm ẩn nguy cơ gây đột tử GĐXH - Rối loạn nhịp tim là tình trạng bất thường về nhịp tim, thay đổi dòng máu lên não và các cơ quan, gây hậu quả nặng nề thậm chí tử vong.

Rối loạn nhịp tim cần được điều trị cụ thể theo từng trường hợp

Rối loạn nhịp tim là một nhóm bệnh lý tim mạch nguy hiểm, với biểu hiện hay gặp là tim đập không đều, quá nhanh >100 lần/phút hoặc quá chậm <60 lần/phút, lúc nhanh lúc chậm, hoặc mất nhịp sinh lý.

Người bệnh có thể gặp các biểu hiện khác nhau tùy theo từng mức độ. Trường hợp nhẹ, bệnh nhân có thể không thấy triệu chứng, chỉ có thể phát hiện khi thực hiện điện tâm đồ. Trường hợp nặng có thể xuất hiện các cơn đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực, chóng mặt, ngất xỉu, mệt mỏi, khó thở, hụt hơi… Với trường hợp rối loạn nhịp tim mãn tính, người bệnh có thể không cảm nhận được triệu chứng.

Rối loạn nhịp tim được điều trị theo hai hướng: điều trị nội khoa bằng thuốc và điều trị ngoại khoa bằng thủ thuật hoặc phẫu thuật trong một số trường hợp.

TS.BS Alain Patrice Lebon, Khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội cho biết, ở mỗi bệnh nhân, bác sĩ cần đưa ra hướng điều trị riêng phù hợp với nguyên nhân gây bệnh, loại rối loạn nhịp, mức độ triệu chứng và nhu cầu cụ thể của bệnh nhân. Bác sĩ cần đặt lên bàn cân để đánh giá lợi ích và nguy cơ của từng phương pháp.

TS.BS Alain Patrice Lebon kiểm tra hồ sơ bệnh án cho một bệnh nhân. Ảnh BVCC

Điều trị nội khoa bằng thuốc

Điều trị nội khoa được coi là phương pháp an toàn nhất cho các bệnh nhân cao tuổi hoặc bệnh nhân có các bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Những bệnh nhân này thường có nguy cơ gặp phải các biến chứng trong quá trình can thiệp bằng thủ thuật hoặc phẫu thuật cao hơn so với các bệnh nhân trẻ tuổi hoặc tỷ lệ thành công thấp hơn so với người trẻ.

Mức độ rối loạn nhịp tim nhẹ cũng thường được chỉ định dùng thuốc. Ví dụ, các trường hợp ngoại tâm thu thất chỉ có 10% số nhịp là bất thường, việc dùng thuốc đem lại hiệu quả. Thậm chí, các trường hợp có đến 20% nhịp bất thường nhưng không có bệnh cơ tim, Bác sĩ sẽ theo dõi và đánh giá qua các năm, trường hợp thuốc không hiệu quả, gây tác dụng phụ hoặc bệnh nhân muốn dừng thuốc mới cần đến thủ thuật.





Cũng theo TS.BS Alain Patrice Lebon, điểm hạn chế của phương pháp điều trị rối loạn nhịp tim bằng nội khoa đó là bệnh nhân phải sử dụng thuốc cả đời. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc điều trị trong một thời gian dài, đến một thời điểm nhất định có thể giảm hiệu quả. Các nhóm thuốc cần được kê đơn phù hợp để đảm bảo hiệu quả cũng như tránh các tác dụng phụ lên mắt, thận, tuyến giáp.

Xét về chi phí, tổng chi phí thuốc điều trị rối loạn nhịp tim thậm chí có thể còn cao hơn chi phí một cuộc phẫu thuật.

Can thiệp điều trị triệt để đến 95%

Do những nhược điểm kể trên, khi điều trị cho đối tượng bệnh nhân trẻ tuổi, phương pháp can thiệp ngoại khoa được cân nhắc chỉ định nhiều hơn vì thời gian điều trị bằng thuốc cho những bệnh nhân này có thể kéo dài đến vài chục năm.

Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, phương pháp triệt đốt qua ống thông (hay gọi tắt là đốt điện) ngày càng hiệu quả, tỷ lệ thành công cao, ít biến chứng và ít tái phát. Các phương pháp ngoại khoa phổ biến bao gồm đốt điện, đặt máy tạo nhịp tim và phẫu thuật maze.

TS. BS Alain Lebon chia sẻ, các ống thông dùng trong thủ thuật đốt điện qua từng năm đã có sự cải tiến rất rõ rệt. Những ống thông thế hệ mới nhất có cấu tạo phức tạp hơn, nhạy cảm hơn với xung điện, có thể điều chỉnh công suất phù hợp, có lực tiếp xúc ở đầu ống thông cho phép triệt đốt chính xác hơn.

Hệ thống máy móc hiện đại như hệ thống lập bản đồ 3D có thể tái tạo cấu trúc tim, xây dựng hình ảnh tim theo đủ các chiều cạnh và các lớp, mô tả đường đi của xung điện trong các buồng tim.

Hệ thống 3D mới nhất cho phép định vị chính xác rất cao giúp bác sĩ xác định vị trí can thiệp và đốt điện chính xác đến từng milimet. Từ đó, bác sĩ có thể xác định cụ thể cơ chế điện gây bệnh. Tùy thuộc vào các loại rối loạn nhịp tim khác nhau, tới 95% bệnh nhân có thể khỏi hoàn toàn mà không cần dùng thuốc.

Tuy nhiên, các phương pháp can thiệp cần được thực hiện tại các cơ sở uy tín với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao để đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.