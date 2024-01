Rục rịch tái xuất hậu phong sát, Angelababy liền bị nhân viên Keep Running tố bắt nạt đồng nghiệp và có thái độ tồi tệ

Angelababy thoát án phong sát 'ngầm', được nhân vật nổi tiếng ủng hộ Nghi vấn Angelababy sắp trở lại làng giải trí Hoa ngữ và nhận được sự ủng hộ từ một nhân vật có vai trò quan trọng trong làng giải trí Trung Quốc đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Sự nghiệp của Angelababy chịu tổn thất nặng nề sau khi nữ diễn viên đến ủng hộ Lisa (BLACKPINK) diễn ở hộp đêm thoát y. Angelababy bị phong sát ngầm, cấm phát ngôn trên mạng xã hội, ngừng đóng phim, quay show truyền hình và không xuất hiện trước truyền thông.

Đã có nhiều đồn đoán nữ diễn viên sắp tái xuất trong chương trình gắn bó đã lâu Keep Running. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, đã có 1 người tự xưng là biên tập viên của Keep Running tố vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh có thái độ tệ hại và bắt nạt đồng nghiệp trên phim trường. "Angelababy có vẻ mặt cau có trong suốt buổi ghi hình. Sau khi thua 1 trò chơi, cô ta yêu cầu 1 khách mời cao hơn trong chương trình lau giày cho cô ta. Tôi đã biên tập Keep Running 2 lần và trong cả 2 lần đó, tôi đều không thích thái độ của Angelababy" - người này viết.

Angelababy bị tố có thái độ tồi tệ...

... và bắt nạt đồng nghiệp trên trường quay Keep Running

Sau khi bài đăng "bóc trần" Angelababy được đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc đã thay nhau lùng sục và đưa ra suy đoán về ngôi sao bị nữ diễn viên bắt nạt. Dựa vào chi tiết người này cao hơn Angelababy, nhiều netizen cho rằng người đó là nữ ca sĩ Hy Lâm Na Y Cao. Tuy nhiên đến hiện tại, cả Angelababy và Hy Lâm Na Y Cao đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vấn đề này.

Mỹ nhân Tân Cương Hy Lâm Na Y Cao được cho rằng là nhân vật bị Angelababy bắt nạt

Angelababy sinh năm 1989, ra mắt vào năm 2004 và gây được sự chú ý nhờ vẻ ngoài như búp bê. Độ nổi tiếng của mỹ nhân này càng tăng cao khi cô kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2015. Đáng tiếc đến năm 2022, cặp đôi đã "đường ai nấy đi". Kể từ đó, địa vị của Angelababy trong giới giải trí dần giảm sút. Cô được cho là phải cầu cứu chồng cũ giải cứu sự nghiệp khi bị phong sát vì đến xem Lisa diễn thoát y.

Sự nghiệp Angelababy tụt dốc vì đến xem Lisa (BLACKPINK) trình diễn thoát y

Có tin đồn nữ diễn viên phải cầu cứu chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh giúp đỡ vượt qua giai đoạn khó khăn

Nguồn: Kbizoom