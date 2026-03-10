Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất tổ chức cuối tháng 4 này có gì đặc biệt khiến người dân háo hức?
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất với chủ đề "Hội tụ niềm tin - Lan tỏa bản sắc - Đồng hành cùng Thủ đô vươn mình". Sự kiện hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, nhằm khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm hội tụ và kết tinh văn hóa của cả nước.
Festival dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4/2026 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) và khu vực hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của đại diện các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Theo kế hoạch, Festival được tổ chức nhằm khẳng định sự quan tâm của thành phố trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.
Đồng thời, sự kiện góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và tổ chức tôn giáo trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Thông qua Festival, Hà Nội mong muốn tạo không gian giao lưu văn hóa giữa các dân tộc và tôn giáo, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự kiện cũng tiếp tục khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm hội tụ và kết tinh văn hóa của cả nước.
Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, Festival còn hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh Hà Nội đến du khách trong và ngoài nước, tạo thêm điểm đến mới cho du lịch Thủ đô. Sự kiện cũng kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó kết nối doanh nghiệp với nhà sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và công nghiệp văn hóa của thành phố.
Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất cũng là hoạt động chào mừng nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô, như thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Mở đầu là lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên (Hoàng thành Thăng Long). Tiếp đó là chương trình đồng diễn và diễu hành của đại diện các dân tộc và tổ chức tôn giáo, trình diễn sắc phục, nhạc cụ và các biểu trưng văn hóa tiêu biểu, truyền tải thông điệp "Hà Nội - hội tụ niềm tin, kết nối bản sắc, vươn mình cùng đất nước".
Lễ khai mạc Festival sẽ gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Hội tụ niềm tin - Sáng ngời bản sắc - Khát vọng Thủ đô". Đây được kỳ vọng là điểm nhấn của sự kiện, tôn vinh giá trị văn hóa của các dân tộc và tôn giáo, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Một điểm nổi bật của Festival là không gian văn hóa các dân tộc, nơi trưng bày và mô phỏng các kiến trúc đặc trưng của nhiều vùng miền như nhà sàn, nhà Gươl, đình Chu Quyến…
Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động tái hiện lễ hội truyền thống, biểu diễn nghệ thuật dân gian và trò chơi dân gian của các dân tộc như: Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, lễ hội Lồng Tồng của người Tày, Katê của người Chăm, Chol Chnam Thmay của người Khmer, múa Xòe của người Thái hay nhảy sạp của người Mường...
Bên cạnh đó, Festival còn tổ chức không gian văn hóa tôn giáo với nhiều hoạt động như trà thiền, trưng bày biểu tượng văn hóa Phật giáo, giao lưu trà đàm, không gian ẩm thực chay, thư pháp và tái hiện một số nghi lễ truyền thống thông qua công nghệ trình diễn hiện đại.
Ngoài ra, sự kiện còn có các khu trải nghiệm văn hóa, ẩm thực vùng miền, trình diễn nghề thủ công truyền thống, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do miền Bắc nằm sâu trong không khí lạnh, đa số các nơi trời tạnh ráo và rét. Mức nhiệt thấp nhất tại khu vực này trong đó có Hà Nội dao động từ 15-18 độ.
Tin sáng 10/3: Tăng lương cơ sở từ 1/7/2026? Hà Nội quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý doThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Dự kiến từ 1/7, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hưu trí xã hội...; UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan quản lý kiên quyết xử lý các cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không có lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.
Hà Nội: 4,3ha đất nông nghiệp bị 'bức tử', vi phạm ngang nhiên thách thức lệnh cấmThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Mặc dù đã có chỉ đạo khắc phục triệt để vi phạm từ các cơ quan chức năng TP Hà Nội, thế nhưng đến nay, 4,3ha đất nông nghiệp ven Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ) vẫn đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" bởi các bãi phế liệu, rác thải khổng lồ...
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới xuống khiến thời tiết nhiều nơi có mưa rào, nhiệt độ giảm. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác mức nhiệt dao động từ 21-23 độ.
Tin sáng 9/3: Dự báo diễn biến thời tiết xấu do không khí lạnh; Giá gas tăng liên tục, doanh nghiệp điều chỉnh giá theo tuầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoạt động của không khí lạnh tiếp tục tác động xấu đến thời tiết; Biến động thị trường khiến vài ngày nay, các doanh nghiệp gas thông báo điều chỉnh giá bán theo tuần, thay vì theo tháng như thường lệ.
Cháy lớn giữa trưa, 5 căn nhà ở TP.HCM bị ảnh hưởngThời sự - 1 ngày trước
Lửa bùng lên từ căn nhà trên đường Thái Phiên, phường Minh Phụng, TP.HCM rồi lan rộng, khiến 2 căn bị thiêu rụi hoàn toàn và 3 căn khác hư hại.
Thấy rác bên đường, Chủ tịch phường yêu cầu trích xuất camera tìm người xả rácThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện đống rác bên vệ đường, Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế) yêu cầu trích xuất camera. Qua đó xác định nhân viên xe khách giường nằm kéo nhiều túi rác từ gầm xe vứt ra bên đường.
Giá xăng dầu tăng, Công an TPHCM khuyến cáo người dânThời sự - 2 ngày trước
Giá xăng dầu tăng cao dễ dẫn đến nguy cơ người dân mua tích trữ, gây nguy cơ cháy nổ.
Tin sáng 8/3: Hà Nội kiểm tra hàng loạt bến đò, tàu thuyền; Có 163 điểm nguy cơ gây ô nhiễm bụi tại Thủ đôXã hội - 2 ngày trước
GĐXH - Hà Nội sẽ kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa, tàu thuyền trong năm 2026, phương tiện thiếu áo phao, thiết bị cứu sinh sẽ bị xử lý nghiêm; Cục Viễn thám Quốc gia xác định 163 khu vực tại Hà Nội có nguy cơ phát sinh ô nhiễm bụi.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa ràoXã hội - 3 ngày trước
Từ khoảng đêm 8–10/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.