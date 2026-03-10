Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất tổ chức cuối tháng 4 này có gì đặc biệt khiến người dân háo hức?

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).

Festival dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4/2026 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) và khu vực hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của đại diện các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, Festival được tổ chức nhằm khẳng định sự quan tâm của thành phố trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Đồng thời, sự kiện góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và tổ chức tôn giáo trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Thông qua Festival, Hà Nội mong muốn tạo không gian giao lưu văn hóa giữa các dân tộc và tôn giáo, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự kiện cũng tiếp tục khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm hội tụ và kết tinh văn hóa của cả nước.

Theo UBND TP Hà Nội, Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất tổ chức với chủ đề "Hội tụ niềm tin - Lan tỏa bản sắc - Đồng hành cùng Thủ đô vươn mình", hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, nhằm khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm hội tụ và kết tinh văn hóa của cả nước.

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, Festival còn hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh Hà Nội đến du khách trong và ngoài nước, tạo thêm điểm đến mới cho du lịch Thủ đô. Sự kiện cũng kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó kết nối doanh nghiệp với nhà sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và công nghiệp văn hóa của thành phố.

Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất cũng là hoạt động chào mừng nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô, như thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Mở đầu là lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên (Hoàng thành Thăng Long). Tiếp đó là chương trình đồng diễn và diễu hành của đại diện các dân tộc và tổ chức tôn giáo, trình diễn sắc phục, nhạc cụ và các biểu trưng văn hóa tiêu biểu, truyền tải thông điệp "Hà Nội - hội tụ niềm tin, kết nối bản sắc, vươn mình cùng đất nước".

Lễ khai mạc Festival sẽ gắn với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề "Hội tụ niềm tin - Sáng ngời bản sắc - Khát vọng Thủ đô". Đây được kỳ vọng là điểm nhấn của sự kiện, tôn vinh giá trị văn hóa của các dân tộc và tôn giáo, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Một điểm nổi bật của Festival là không gian văn hóa các dân tộc, nơi trưng bày và mô phỏng các kiến trúc đặc trưng của nhiều vùng miền như nhà sàn, nhà Gươl, đình Chu Quyến…

Tại đây sẽ diễn ra nhiều hoạt động tái hiện lễ hội truyền thống, biểu diễn nghệ thuật dân gian và trò chơi dân gian của các dân tộc như: Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, lễ hội Lồng Tồng của người Tày, Katê của người Chăm, Chol Chnam Thmay của người Khmer, múa Xòe của người Thái hay nhảy sạp của người Mường...

Bên cạnh đó, Festival còn tổ chức không gian văn hóa tôn giáo với nhiều hoạt động như trà thiền, trưng bày biểu tượng văn hóa Phật giáo, giao lưu trà đàm, không gian ẩm thực chay, thư pháp và tái hiện một số nghi lễ truyền thống thông qua công nghệ trình diễn hiện đại.

Ngoài ra, sự kiện còn có các khu trải nghiệm văn hóa, ẩm thực vùng miền, trình diễn nghề thủ công truyền thống, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.