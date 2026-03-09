Người phụ nữ ở Nghệ An trả lại hơn 900 triệu đồng từ tài khoản lạ chuyển nhầm
GĐXH - Bất ngờ nhận hai lần chuyển khoản từ tài khoản lạ với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng, một phụ nữ 40 tuổi ở Nghệ An đã nhanh chóng đến ngân hàng trình báo, nhờ hỗ trợ xử lý.
Ngày 9/3, chị Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, trú phường Cửa Lò, Nghệ An) cho biết vừa hoàn tất thủ tục trả lại hơn 900 triệu đồng cho anh Phạm Đức Khôi (trú Hà Nội) sau khi người này chuyển nhầm tiền vào tài khoản của chị.
Theo chị Nhung, sáng 6/3 tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được thông báo có người chuyển 490 triệu đồng. Ít phút sau, tài khoản này tiếp tục nhận thêm hơn 423 triệu đồng từ cùng một nguồn chuyển.
"Ngay sau đó, người chuyển tiền đã gửi thêm 10.000 đồng kèm nội dung cho biết đã chuyển nhầm và để lại số điện thoại liên hệ. Tôi gọi lại thì họ xác nhận đúng là chuyển nhầm", chị Nhung kể.
Tuy nhiên, để tránh những rủi ro pháp lý có thể phát sinh, chị Nhung đề nghị người chuyển tiền trực tiếp vào Nghệ An để cùng đến ngân hàng làm thủ tục xác nhận trước khi hoàn trả.
Do trùng vào dịp cuối tuần, đến sáng 9/3 anh Khôi mới vào Nghệ An. Tại ngân hàng, hai bên đã làm các thủ tục cần thiết và chị Nhung chuyển trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đó.
Trao đổi với phóng viên, anh Khôi cho biết do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm tiền. "Tôi rất may mắn khi gặp được người tốt. Chị Nhung đã hỗ trợ nhiệt tình để tôi nhận lại đầy đủ số tiền", anh Khôi nói.
Đại diện Vietcombank chi nhánh Cửa Lò xác nhận vụ việc và khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt qua Internet Banking, cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận để tránh nhầm lẫn.
Theo đại diện ngân hàng, nếu phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để thực hiện tra soát giao dịch.
Trong trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, người nhận cũng nên sớm thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, tránh phát sinh các rủi ro pháp lý.
