Vợ chồng H'Hen Niê xin lỗi, khán giả đưa ra lời khuyên thấm thía
GĐXH - H'Hen Niê mới đây lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong hành trình làm cha mẹ. Nàng hậu nhận về nhiều góp ý chân thành của khán giả...
Vừa qua, H'Hen Niê bất ngờ vướng vào ồn ào khi chồng cô là Tuấn Khôi đăng clip dùng sữa của vợ để pha cafe, mời bạn bè uống thử.
Sau "bão" chỉ trích từ cộng đồng mạng, mới đây nhất, H'Hen Niê chính thức lên tiếng bằng một bài đăng dài trên trang cá nhân. Theo đó, cô gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì hành động "lấy sữa vợ pha cà phê cho bạn uống" chưa đúng mực của ông xã. Người đẹp thừa nhận đã sai khi lên status bênh vực, tất cả do chưa đủ thấu đáo, xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng.
Vì đều là lần đầu làm mẹ, làm cha nên H'Hen cho biết cả hai không tránh khỏi những thiếu sót, mong khán giả bỏ qua. "Tôi và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để chúng tôi hoàn thiện, học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn. Chúng tôi cũng ngồi nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui", H'Hen Niê bày tỏ.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thừa nhận, sau khi vụ việc gây ồn ào, cô đã có phản ứng ban đầu chưa được thấu đáo, thể hiện sự thiếu kinh nghiệm. "Vì muốn bảo vệ chồng, H'Hen Niê có những phát ngôn chưa phù hợp, cổ vũ điều không đúng", cô cho hay.
H'Hen Niê chia sẻ, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực từ mạng xã hội nên cô mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, giúp anh hoàn thiện trong hành trình làm chồng, làm cha.
Sau những ngày lắng lại, Hen nhận ra rằng vợ chồng Hen đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ những thông tin, sau khi xem nhiều nhận xét, góp ý rất đáng để suy ngẫm từ các cô chú anh chị. Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ!
Một lần nữa, Hen chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo. Hen và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn, và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói", hoa hậu bày tỏ.
Ngay sau chia sẻ của H'Hen Niê, nhiều ý kiến cho rằng đây là bài học đắt giá, khiến hình ảnh của hoa hậu 9X "mất điểm" nặng nề trong mắt khán giả. Bên cạnh đó cũng có nhiều khán giả bày tỏ thông cảm, góp ý vợ chồng H'Hen Niê "tiết chế" đăng tải đời tư trên mạng xã hội, đặc biệt chuyện liên quan đến con cái.
Khán giả góp ý sau lời xin lỗi của H'Hen Niê.
"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mọi người có chút thất vọng cũng chỉ vì xuất phát từ việc đã rất yêu quý vợ chồng Hen. Nên thấu đáo và cân nhắc hơn, đừng để những điều tương tự lặp lại. Làm mẹ đã vất vả, nuôi con và xây dựng gia đình càng vất vả hơn, chúc mọi điều tốt đẹp"; "Thiết nghĩ ai từng làm mẹ từng sinh con cũng nên nhẹ nhàng với Hen 1 chút. Thời gian này thật sự dễ bị trầm cảm";
"Từ khi Hen lấy chồng thấy nhiều bài đăng không cần thiết. Mong Hen giữ được hình tượng trong những người đã và đang hâm mộ bạn"; "2 vợ chồng rút kinh nghiệm đừng chia sẻ nhiều về em bé nữa, hãy giữ gìn sức khỏe để làm mẹ thật tốt nha H'Hen Niê"; "Ai cũng làm cha mẹ nhưng cũng nên hạn chế việc chia sẻ đăng tải ảnh con cái lên. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng họ ít khi đăng ảnh con"... rất nhiều bình luận góp ý từ khán giả dành cho H'Hen Niê.
Vừa qua, vợ chồng H'Hen Niê trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến việc Tuấn Khôi video dùng sữa được trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê cho bạn bè uống thử. Phần bình luận bài đăng ngập tràn ý kiến chỉ trích, số đông đều cho rằng hành động đùa của ông xã H'Hen Niê kém duyên. Kéo theo đó là thái độ khi nàng hậu hùa theo màn đùa giỡn thái quá của chồng cũng khiến khán giả bức xúc.
Trước làn sóng chỉ trích, vợ chồng H'Hen Niê lần lượt xóa bài đăng và lên tiếng giải thích. Song, lời xin lỗi của vợ chồng nàng hậu vẫn chưa xoa dịu được dư luận. Trang cá nhân của cả hai hứng chịu nhiều bình luận chỉ trích, lượt thả cảm xúc "phẫn nộ" cũng ngày một tăng cao.
