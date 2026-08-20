Sắc vóc trẻ đẹp của Hiền Thục ở tuổi 45 nhờ ăn chay trường gián đoạn

Dù đã bước đến độ tuổi 44, thế nhưng cả gu ăn mặc cho đến sắc vóc, làn da, thần thái của nữ ca sĩ Hiền Thục đều không khác nào những cô gái ngoài đôi mươi, nhiều người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp mình có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

Thay vì ăn chay trường dài kỳ, nữ ca sĩ chỉ duy trì khoảng 1 tháng hoặc 3 tháng bởi vì cô không muốn cơ thể thiếu các chất cơ bản. Hơn nữa điều đó cũng phù hợp với thể trạng của cô. Nữ ca sĩ khẳng định ăn chay là việc cô muốn làm để cầu nguyện cho gia đình luôn được bình an.

Nữ ca sĩ hạn chế tối đa các loại thực phẩm dầu mỡ, đồ ngọt - nguyên nhân chính gây tăng cân cũng như khiến cơ thể nhanh lão hóa. Mỗi ngày, cô uống khoảng 1,5 lít nước và tích cực vận động, chơi thể thao cùng con gái giúp cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.

Hiền Thục thanh lọc cơ thể bằng chế độ trường chay. Chọn chế độ ăn thuần chay và luôn giữ tinh thần vui vẻ tích cực chính là bí quyết níu giữ thanh xuân của Hiền Thục. Nữ ca sĩ tâm niệm: "Ăn chay là cách Hiền Thục lắng nghe cơ thể và lắng nghe mọi thứ xung quanh. Một bữa ăn lành, không chỉ để khoẻ, mà còn để sống tử tế hơn với môi trường".

Một bữa ăn chay nhẹ nhàng với ngũ cốc, rau xanh của Hiền Thục.

Nhiều năm qua, Hiền Thục luôn duy trì một thói quen mỗi sáng đó là uống 500ml nước ấm. Theo cô, việc này sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động và giúp triệt tiêu mỡ bụng. Trong ngày, cô ăn chủ yếu rau xanh, uống nước ép hoa quả.

Vóc dáng ở tuổi U50 của Hiền Thục khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những lưu ý khi ăn chay để khỏe mạnh và không thiếu chất

Chia sẻ trên Báo SK&ĐS, ThS.BS. Đặng Ngọc Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng cho rằng, những người đang trong giai đoạn đặc biệt không nên ăn chay như: Trẻ em, phụ nữ mang thai, cho con bú, bệnh nhân đang điều trị đặc biệt như hóa trị, sau phẫu thuật cần dinh dưỡng để phục hồi.

Để đảm bảo cơ thể vẫn được cung cấp đủ chất để duy trì hoạt động và khỏe mạnh, bạn cần lưu ý cung cấp đủ 5 nhóm thực phẩm sau đây cho dù bạn áp dụng chế độ ăn chay nào:

- Thực phẩm chứa protein: Protein (chất đạm) là chất dinh dưỡng cực kỳ cần thiết để cung cấp năng lượng và duy trì các hoạt động của cơ thể. Có thể tăng cường protein từ các loại đậu, hạt khô.

- Nhóm thực phẩm giàu canxi: Canxi không chỉ giúp xương khớp chắc khỏe mà còn tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể. Bạn có thể bổ sung canxi bằng sữa đậu nành, nước cam hoặc các loại rau có màu xanh đậm.

- Nhóm thực phẩm bổ sung sắt: Thiếu sắt có thể dẫn đến tình trạng đau đầu, mệt mỏi,... Do đó, người ăn chay cần ăn nhiều các thực phẩm giàu sắt từ các loại hạt đậu, ngũ cốc,...

- Nhóm thực phẩm bổ sung kẽm: Kẽm rất cần cho cơ thể trong quá trình trao đổi chất và tăng cường miễn dịch. Bạn có thể tăng cường lượng kẽm cho cơ thể từ các loại đậu và hạt khô để tạo được hệ miễn dịch tốt hơn.

Ăn chay làm tăng nguy cơ thiếu hụt một số dinh dưỡng nhất định.

Lưu ý khi bạn thực hiện ăn chay

Theo lời khuyên của ThS.BS. Nguyễn Văn Tiến (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) chia sẻ trên Nhịp sống Thị trường, thì khẩu phần ăn chay vẫn cần có đủ thành phần các nhóm thực phẩm như chất đạm, chất béo, và đặc biệt là nhóm vitamin và muối khoáng. Ngoài ra cần chú ý những điểm sau:

- Người cao tuổi mắc bệnh mãn tính nào đó thì không nên ăn chay trường mà chỉ nên ăn 1-2 tuần trong tháng hoặc mỗi tuần 2 ngày cho cơ thể nhẹ nhàng. Người già cần một số chất dinh dưỡng từ động vật để duy trì sức khỏe, do người già thường khó hấp thụ dưỡng chất, vì thế ăn chay trường không phải là liệu pháp an toàn cho sức khỏe.

- Cách ăn chay an toàn nhất đó là tự chế biến tại nhà, sử dụng rau củ tươi, các loại đậu, đỗ. Không nên lạm dụng các món đồ chay giả mặn có chứa phụ gia, phẩm màu giống với các món ăn mặn.