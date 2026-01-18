Mới nhất
Sai lầm khi dọn bàn thờ cuối năm dễ gây tán tài, mất lộc

Chủ nhật, 07:53 18/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Dọn bàn thờ cuối năm là điều mà mỗi gia đình Việt Nam đều tiến hành để chuẩn bị đón năm mới. Tuy nhiên không phải ai cũng biết dọn bàn thời cuối năm đúng cách, do đó có thể phạm phải một số sai lầm, dễ gây tán tài mất lộc.

Đổ cả bát hương và chân hương

Dọn bàn thờ cuối năm kỵ nhất là việc đổ cả bát hương, gồm tro lẫn chân hương đi. Bởi lẽ điều này bị xem là khiến cho tài lộc của gia chủ dễ bị tiêu tán đi.

Không tỉa chân hương

Theo phong thủy, nếu để bát hương quá đầy với nhiều chân hương tầng tầng lớp lớp thì có thể sẽ gây nhiều bất lợi cho gia chủ.

Có thể "che mắt" chư vị thần linh, gia tiên thậm chí dễ gây hỏa hoạn hay có thể làm đổ bát hương. Do đó tốt nhất là bạn nên tỉa bớt chân hương.

Sai lầm khi dọn bàn thờ cuối năm dễ gây tán tài, mất lộc - Ảnh 1.

Theo phong thủy, nếu để bát hương quá đầy với nhiều chân hương tầng tầng lớp lớp thì có thể sẽ gây nhiều bất lợi cho gia chủ.

Khi dọn bàn thờ cuối năm, với chân hương, khi hạ bát hương để lau thì giữ lại một số chân hương của mỗi bát. Số chân hương giữ lại là lẻ (3, 5, 7 hoặc 9), và nhớ tránh chân hương của các bát hương bị lẫn lộn.

Múc tro hương không đúng cách

Việc múc tro ra khỏi bát hương để làm sạch bát kỵ nhất là đổ ụp tro làm một lần và lúc đổ tro vào bát sau khi xong xuôi thì cũng tránh múc từng ít một tro vào bát. Bạn nên làm ngược lại để hợp với hàm ý "tiền ra nhỏ giọt, tiền vào như nước".

Dùng thìa hoặc dụng cụ sạch xúc tro từng ít một để riêng ra. Với tro hương, không nhất thiết phải thay tro mới.

Nếu cẩn thận thì có thể lọc tro và giữ lại tro mịn. Khi lọc tro thì bắt đầu từ bát hương thờ thần phật rồi đến bát hương gia tiên.

Bát hương sau khi được làm sạch bằng nước ấm, nước thơm thì chờ khô để đổ tro mịn lại. Trước khi đổ tro lại, bạn hơ vòng trong lòng bát hương các đồng tiền vàng.

Sai lầm khi dọn bàn thờ cuối năm dễ gây tán tài, mất lộc - Ảnh 2.

Dùng thìa hoặc dụng cụ sạch xúc tro từng ít một để riêng ra. Với tro hương, không nhất thiết phải thay tro mới.

Lưu ý dùng 7 tờ tiền vàng cho bát hương thờ thần phật, dùng 3 tờ tiền vàng cho bát hương gia tiên. Khi tiền cháy gần hết thì bạn thả vào bát hương, đợi cho cháy hết thì đổ tro mịn vào. Công việc cuối cùng là đặt bát hương lại chỗ cũ.

Vứt tro, chân hương lung tung

Phong thủy cho biết, dọn bàn thờ cuối năm kỵ nhất là vứt lung tung tro, chân hương, bát hương, thậm chí cả bát hương cũ hay bàn thờ cũ.

Đại kỵ vứt các vật đó vào thùng rác hoặc nơi uế tạp vì sẽ vô cùng bất lợi cho tài lộc và vận khí của gia chủ. Cách tốt nhất là bạn có thể đốt đi hoặc cho vào túi thả xuống nơi sông suối sạch.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Chi tiết những ngày nên dọn bàn thờ dịp cuối năm để đón Tết nguyên đánChi tiết những ngày nên dọn bàn thờ dịp cuối năm để đón Tết nguyên đán

GĐXH - Trong truyền thống tín ngưỡng của người Việt, dọn bàn thờ cuối năm gắn liền với thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Điều này được thể hiện qua ý nghĩa sau.

