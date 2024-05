Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư nhận danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt

Phần thưởng cho sản phẩm giúp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư

Với khát vọng thúc đẩy ngành sản xuất, kinh doanh dược Việt Nam phát triển, tăng cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu thuốc phòng bệnh, chữa bệnh trong nước, tiến tới xuất khẩu ra các nước trong khu vực và trên thế giới, mỗi đơn vị, cá nhân ngành Dược đã luôn nỗ lực bền bỉ, sáng tạo từng ngày từng giờ; trong đó, có Viện NCHN với sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 đóng một vai trò rất quan trọng trong ngành y tế, giúp chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến giáp.

Tối ngày 17/5, tại buổi vinh danh ‘Ngôi sao thuốc Việt’ lần thứ 2 do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức, thuốc phóng xạ I-131 của Viện NCHN đã vinh dự là một trong 68 doanh nghiệp và sản phẩm thuốc được trao danh hiệu.

Thuốc phóng xạ I-131 của Viện nghiên cứu hạt nhân nhận vinh danh 'Ngôi sao thuốc Việt' lần 2

Chia sẻ tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cho biết, trong những năm gần đây bệnh lý ung thư ngày càng gia tăng, trong đó có ung thư tuyến giáp. Bộ Y tế đã cùng với Bộ KH&CN thấy, việc cần phải có các loại thuốc ứng dụng công nghệ cao, điều trị được bệnh cho người dân ngày càng trở nên cấp thiết; và sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 do Viện NCHN- đơn vị duy nhất ứng dụng Lò phản ứng hạt nhân để sản xuất thuốc phóng xạ là một kết quả của quá trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam từ những năm 1984, sau khi khôi phục và đưa Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào hoạt động.

Thứ trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, quy trình sản xuất thuốc tại Viện NCHN đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất thuốc (WHO GMP) của Bộ Y tế. Thuốc của Việt Nam sản xuất ra có chất lượng tương đương với các nước tiên tiến phát triển trên thế giới; đa số các bệnh viện trong nước đã sử dụng, thể hiện tính hiệu quả của thuốc này. Điều này góp phần thực hiện khát vọng Việt Nam sẽ là điểm đến chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh của khu vực và nhiều nước trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái thăm Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt



Chia sẻ với chúng tôi sau Lễ Vinh danh, TS Cao Đông Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân bày tỏ vui mừng, cảm thấy vinh dự và tự hào khi được xướng tên vinh danh ‘Ngôi Sao thuốc Việt". Đây là niềm xúc động lớn lao đối với Viện NCHN cũng như toàn bộ cán bộ, nhân viên bởi những điều mình đã và đang làm đang góp sức vào sự phát triển của nền y tế nước nhà, đem lại giá trị sức khỏe cho người dân.

"Sản phẩm do Viện NCHN nghiên cứu, sản xuất ứng dụng năng lượng nguyên tử đã và đang phục vụ được cho người dân của Việt Nam. Đó là điều mà chúng tôi rất vinh dự khi được nhận danh hiệu. Đó cũng là nguồn động viên để những nhà khoa học tiếp tục cống hiến cho xã hội" – TS Cao Đông Vũ chia sẻ.

Hiện nay, Viện NCHN là đơn vị duy nhất ở nước ta ứng dụng Lò phản ứng hạt nhân để sản xuất thuốc phóng xạ, trong đó, dung dịch I-131 và viên nang cứng I-131 là sản phẩm chủ lực được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn WHO GMP. Sản phẩm đã cung cấp cho 23 bệnh viện trong cả nước để chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý về tuyến giáp, đặc biệt là bệnh ung thư tuyến giáp trong suốt 40 năm qua.

Làm chủ công nghệ và chủ động thuốc điều trị cho người bệnh

Khi nói về năng lượng nguyên tử thì người ta thường nghĩ tới vũ khí, điện hạt nhân nhưng trên thực tế còn rất nhiều ứng dụng khác. Chẳng hạn, ứng dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, môi trường, đời sống và đặc biệt là trong y tế. Đối với Viện NCHN, hiện nay đã có những chương trình phối hợp với các bệnh viện trong nước triển khai nghiên cứu và cho ra một số loại thuốc khác không chỉ I-131 mà còn nhiều sản phẩm mới nữa.

Vận hành dây chuyền chưng cất I-131. Ảnh Viện NCHN

TS Cao Đông Vũ - Viện Nghiên cứu Hạt nhân chia sẻ, sản phẩm thuốc phóng xạ do Viện sản xuất được cung cấp ngay từ những năm 1984. Thời điểm đó, Viện cung cấp thuốc cho 2 khoa y học hạt nhân trong nước là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM với lượng 5 Ci/năm. Đến nay, đã hoàn toàn làm chủ công nghệ sản xuất và cung cấp khoảng 15.000 Ci thuốc phóng xạ cho 23 bệnh viện trong cả nước.

Sản phẩm thuốc phóng xạ I-131 nói riêng và các sản phẩm thuốc phóng xạ khác nói chung được sản xuất tại đây ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn về thuốc dược phẩm theo WHO GMP còn phải bảo đảm đạt cả các yêu cầu về an toàn bức xạ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng như của Cục An toàn và Bức xạ hạt nhân. Mặt khác, giá thành sản phẩm cũng thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm nhập từ nước ngoài.

Kiểm tra hoạt độ phóng xạ của sản phẩm I-131. Ảnh Viện NCHN

Hiện ngoài I-131, còn có trên 10 loại thuốc phóng xạ có thể áp dụng được trong chẩn đoán và điều trị ung thư được Viện NCHN nghiên cứu sản xuất như: 177Lu-DOTATATE điều trị u thần kinh nội tiết; Samarium-153 (Sm-153) điều trị ung thư gan, ung thư xương và một số bệnh lý ung thư khác; Technitium-99m (Tc-99m) hiện hình chẩn đoán các bệnh về tim, não, gan, lách, phổi thận, xương, ...

Với nhiều loại thuốc phóng xạ được nghiên cứu, đi vào ứng dụng sẽ mang lại nhiều giá trị cho người bệnh khi được tiếp cận những sản phẩm thuốc có chất lượng, uy tín trên thị trường mang ‘Made in Việt Nam’.

TS Vũ cũng chia sẻ thêm: "Hiện nay, ngành Năng lượng nguyên tử đang triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân với lò nghiên cứu công suất cao, quy mô lớn hơn 20 lần Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Tương lai như vậy, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng về mặt nhân lực, một số quy trình công nghệ sản xuất thuốc mới… cho việc tiếp nhận trung tâm mới. Làm chủ công nghệ và chủ động thuốc điều trị, thuốc phóng xạ của Việt Nam để có thể tự cung tự cấp được, thậm chí là xuất khẩu ra các nước trong khu vực luôn là niềm mong ước của chúng tôi. Điều này cũng đã được thể hiện trong các tình huống không thể nhập ngoại được như đợt Covid-19 vừa qua, Viện NCHN đã sản xuất và cung cấp đầy đủ thuốc đáp ứng chữa bệnh trong suốt quá trình dịch".

