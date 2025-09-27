Sáng mai, tham gia ngay 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' Lần 5 để khám dinh dưỡng miễn phí và trải nghiệm ngày hội sức khỏe
Sáng mai (28/9), chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' Lần 5 sẽ chính thức diễn ra mang đến chuỗi hoạt động sôi nổi và bổ ích.
Sự kiện có sự tham gia của các giám khảo uy tín hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và vận động, cùng MC Vũ Mạnh Cường và ca sĩ Việt Tú, hứa hẹn giao lưu, chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng thiết thực đến người dân; dự kiến để khám – tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho khoảng 1.000 người tham dự, hướng tới lan tỏa lối sống lành mạnh, năng động trong cộng đồng.
Với 5 lần tổ chức, chương trình "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân hai miền Nam - Bắc. Herbalife Việt Nam - đơn vị đồng hành liên tục từ những ngày đầu - cùng Ban Tổ chức hướng tới mục tiêu khuyến khích mỗi người dân xây dựng thói quen ăn uống, vận động và chăm sóc sức khỏe bền vững.
Ba giám khảo hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và vận động sẽ trực tiếp chấm điểm, bảo chứng cho tính khoa học, chuyên môn và sức hấp dẫn của chương trình...
Khung chương trình còn đặc sắc hơn khi có sự dẫn dắt của MC Vũ Mạnh Cường với phong cách duyên dáng, chuyên nghiệp, cùng phần biểu diễn của ca sĩ Việt Tú hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc âm nhạc truyền cảm hứng giữa không gian sức khỏe và vận động.
Một trọng tâm đặc biệt của "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" Lần 5 là hoạt động khám – tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho người dân. Ban Tổ chức dự kiến sẽ tư khoảng 1.000 người ngay tại Công viên Thống Nhất.
Người dân sẽ được đo chiều cao, cân nặng, tính BMI… trao đổi về thực trạng sức khỏe của cá nhân với đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ; được các chuyên gia trực tiếp tư vấn chế độ ăn uống, vận động cá nhân hóa cho từng người tham dự.
Với 4 lần tổ chức trước, chương trình đã tư vấn cho tổng cộng khoảng 4.500 người dân - con số này đã chứng minh sức lan tỏa và sự tin cậy mà cộng đồng dành cho sự kiện. Năm nay, với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu, hoạt động này hứa hẹn mang lại nhiều kiến thức thiết thực hơn nữa, giúp mỗi người tham dự tự tin thay đổi và duy trì lối sống lành mạnh.
Bên cạnh đó, "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" Lần 5 còn có các hoạt động hấp dẫn như nhảy flashmob mở màn, thi kiến thức "Dinh dưỡng & Vận động", cập nhật thông tin về cuộc thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn" với tổng giải thưởng 180 triệu đồng… Tất cả đều miễn phí, mở cửa cho mọi người dân đến tham dự và trải nghiệm.
Hãy đến với "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" Lần 5 vào ngày 28/9 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) để được khám – tư vấn dinh dưỡng miễn phí, trải nghiệm vận động và cùng lan tỏa lối sống khỏe mỗi ngày.
6 dấu hiệu gan yếu dễ bị bỏ qua: Cảnh báo cơ thể đang kêu cứuBệnh thường gặp - 33 phút trước
GĐXH - Gan yếu không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, xuống sắc mà còn tiềm ẩn bệnh nguy hiểm. Đừng chủ quan nếu bạn có 6 dấu hiệu sau.
Bộ Y tế đề xuất gì về thực hiện miễn viện phí, khám sức khoẻ định kỳ cho người dân?Sống khỏe - 1 giờ trước
Bộ Y tế đề xuất miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi BHYT theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ năm 2027, tăng mức hưởng BHYT từ 95% lên 100% cho người thuộc hộ cận nghèo, người đủ từ 75 tuổi trở lên hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng khiến sức khoẻ và tuổi thọ của bạn “tụt dốc không phanh”Bệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - 4 suy nghĩ sai lầm khi ăn cơm trắng đang âm thầm bào mòn sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ mà nhiều người Việt vẫn mắc phải.
Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025: Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho béMẹ và bé - 2 giờ trước
GĐXH - Đây là chủ đề chính được đưa ra tại Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 do Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức sáng nay (27/9) tại Lào Cai.
Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi và Chương trình 'Mắt sáng cho người cao tuổi'Sống khỏe - 2 giờ trước
Ngày 27/9, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025 với chủ đề "Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", đồng thời triển khai Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025–2028.
Đã sẵn sàng cho 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5 diễn vào sáng mai 28/9Sống khỏe - 2 giờ trước
Chiều 27/9, tại Công viên Thống Nhất đã diễn ra tổng duyệt cho Chương trình 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần thứ 5.
Người đàn ông 47 tuổi vỡ bàng quang do làm việc này sau khi uống biaBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Trượt ngã trong nhà vệ sinh sau khi nhịn tiểu lâu trong lúc uống rượu bia khiến bệnh nhân vỡ bàng quang và chấn thương gan.
Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân bị chấn thương cột sống, phù tủy cổSống khỏe - 6 giờ trước
Trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, một ngư dân quê Gia Lai bị ngã, dẫn đến chấn thương cột sống, phù tủy cổ.
Hàng triệu người dân được hưởng lợi từ kết nối chia sẻ dữ liệu của ngành Y tếSống khỏe - 6 giờ trước
Theo Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ Y tế luôn nhận định việc kết nối chia sẻ dữ liệu phần mềm đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh là một cái nhiệm vụ rất quan trọng,
Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trongBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.
Người phụ nữ 57 tuổi ở Hà Nội tức ngực, bác sĩ nội soi gắp ra thứ 'đáng sợ' bên trongBệnh thường gặp
GĐXH - Các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.