Sáng mai, tham gia ngay 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' Lần 5 để khám dinh dưỡng miễn phí và trải nghiệm ngày hội sức khỏe

Sự kiện có sự tham gia của các giám khảo uy tín hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và vận động, cùng MC Vũ Mạnh Cường và ca sĩ Việt Tú, hứa hẹn giao lưu, chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng thiết thực đến người dân; dự kiến để khám – tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho khoảng 1.000 người tham dự, hướng tới lan tỏa lối sống lành mạnh, năng động trong cộng đồng.

Với 5 lần tổ chức, chương trình "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân hai miền Nam - Bắc. Herbalife Việt Nam - đơn vị đồng hành liên tục từ những ngày đầu - cùng Ban Tổ chức hướng tới mục tiêu khuyến khích mỗi người dân xây dựng thói quen ăn uống, vận động và chăm sóc sức khỏe bền vững.

Ba giám khảo hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và vận động sẽ trực tiếp chấm điểm, bảo chứng cho tính khoa học, chuyên môn và sức hấp dẫn của chương trình...

PGS.TS Trần Thanh Dương – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Trưởng Ban giám khảo.

PGS.TS Nguyễn Quang Dũng – Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm – Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y Tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội – Thành viên Ban Giám khảo.

Ông Trần Văn Mạnh – Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) – Thành viên Ban Giáo Khảo.

Khung chương trình còn đặc sắc hơn khi có sự dẫn dắt của MC Vũ Mạnh Cường với phong cách duyên dáng, chuyên nghiệp, cùng phần biểu diễn của ca sĩ Việt Tú hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc âm nhạc truyền cảm hứng giữa không gian sức khỏe và vận động.

Một trọng tâm đặc biệt của "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" Lần 5 là hoạt động khám – tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho người dân. Ban Tổ chức dự kiến sẽ tư khoảng 1.000 người ngay tại Công viên Thống Nhất.

Người dân sẽ được đo chiều cao, cân nặng, tính BMI… trao đổi về thực trạng sức khỏe của cá nhân với đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ; được các chuyên gia trực tiếp tư vấn chế độ ăn uống, vận động cá nhân hóa cho từng người tham dự.

Với 4 lần tổ chức trước, chương trình đã tư vấn cho tổng cộng khoảng 4.500 người dân - con số này đã chứng minh sức lan tỏa và sự tin cậy mà cộng đồng dành cho sự kiện. Năm nay, với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu, hoạt động này hứa hẹn mang lại nhiều kiến thức thiết thực hơn nữa, giúp mỗi người tham dự tự tin thay đổi và duy trì lối sống lành mạnh.

Bên cạnh đó, "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" Lần 5 còn có các hoạt động hấp dẫn như nhảy flashmob mở màn, thi kiến thức "Dinh dưỡng & Vận động", cập nhật thông tin về cuộc thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn" với tổng giải thưởng 180 triệu đồng… Tất cả đều miễn phí, mở cửa cho mọi người dân đến tham dự và trải nghiệm.

Hãy đến với "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" Lần 5 vào ngày 28/9 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) để được khám – tư vấn dinh dưỡng miễn phí, trải nghiệm vận động và cùng lan tỏa lối sống khỏe mỗi ngày.