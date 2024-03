Sao nam phim "Mai" quay 1 cảnh mất 48 lần khiến ekip "ám ảnh", hối lỗi vì lỡ cãi lời ngay từ đầu

Dự án Mai đã làm nên những thành tích không tưởng tại phòng vé Việt kể từ dịp Tết cho đến nay. Phim phá kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại của Nhà Bà Nữ , giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn nghìn tỷ đầu tiên của điện ảnh Việt. Thế nhưng đằng sau thành công của Mai là sự nỗ lực của cả ekip và diễn viên, thậm chí có những cảnh quay hàng chục lần mới xong.

Cụ thể trên một đoạn video hậu trường cảnh one-shot trong Mai , Lương Nghiêm Huy (hay A Quay) - nam diễn viên kiêm vai trò phát triển câu chuyện trong phim đã để lại bình luận chia sẻ kỷ niệm quay phim cùng 1 thành viên ekip. Cả hai đã tiết lộ rằng các phân đoạn quay one-shot rất khó khăn, và trong đó anh chàng Lý Hạo Mạnh Quỳnh (thủ vai Tú quản lý tiệm massage) là một trong những cái tên vô cùng "chật vật".

Lý Hạo Mạnh Quỳnh từng quay 1 cảnh mất 48 lần trong Mai

Lý Hạo Mạnh Quỳnh có một cảnh one-shot trong phim Mai , và để hoàn thành cảnh này anh chàng đã mất đến 48 lần quay đi quay lại. " Sáng sớm vô chỉ time in cho bạn, bạn cãi tui. Tui mới nói là thôi xong, cỡ này chắc phải 30 take. Y như rằng... 48 take ", thành viên ekip quay phim kể lại.

Nghiêm Huy dở khóc dở cười, đồng ý việc quay 1 cảnh mất 48 lần là "ám ảnh lắm". Thế nhưng anh tiết lộ rằng Lý Hạo Mạnh Quỳnh cũng rất hối lỗi, sau cùng mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ và trau chuốt trên màn ảnh.

Những chia sẻ hài hước của ekip

Để có được những thước phim đẹp trong Mai , ekip và diễn viên đã trải qua quá trình quay vô cùng nghiêm túc và vất vả. Trước Lý Hạo Mạnh Quỳnh thì nghệ sĩ Thanh Hằng đã mất 60 lần quay đi quay lại cảnh đối thoại cùng Phương Anh Đào ở đầu phim, thậm chí bật khóc cạnh Trấn Thành. Như vậy mới thấy để làm nên một tác phẩm "càn quét" phòng vé, lập kỷ lục doanh thu không hề dễ, và Mai đã làm được sau sự cố gắng không ngừng của cả đoàn phim.