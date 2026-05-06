Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vợ chồng nam diễn viên quê Bắc Ninh gây sốt với hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'

Thứ tư, 12:15 06/05/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngọc Huyền mới đây khiến fan thích thú khi đăng tải khoảnh khắc 2 vợ chồng trong hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'.


Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền gây sốt với hậu trường ' ngược đường ngược nắng ' - Ảnh 1.

"Ngược đường ngược nắng" đã được phát sóng đến tập 22 với tình tiết thú vị liên quan đến Mai (Ngọc Huyền) và Trung (Đình Tú). Cặp đôi không chỉ khiến khán giả đón đợi trên phim mà ngoài đời cũng nhận được nhiều yêu mến. Mới đây, Ngọc Huyền khiến fan thích thú khi đăng tải loạt ảnh hậu trường cùng ông xã trong "Ngược đường ngược nắng".

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền gây sốt với hậu trường ' ngược đường ngược nắng ' - Ảnh 2.

"Hôm nay ngồi lục tìm ảnh hậu trường để up thì tôi chỉ thấy toàn những bức ảnh thế này, không biết nên vui hay buồn", Ngọc Huyền chia sẻ.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền gây sốt với hậu trường ' ngược đường ngược nắng ' - Ảnh 3.

Có thể thấy trong những khung hình hậu trường, được "xả vai", vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền tranh thủ ngủ bù hoặc trêu chọc nhau.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền gây sốt với hậu trường ' ngược đường ngược nắng ' - Ảnh 4.

Ngay dưới bài đăng, người hâm mộ để lại bình luận thích thú: "Vợ chồng được đồng hành cùng nhau, cùng một dự án phim quá tuyệt vời luôn. Chúc hai em luôn thành công và hạnh phúc"; "Hai vợ chồng ở hậu trường náo nhiệt quá nhỉ"; "Rất yêu cặp đôi này! Cố gắng sớm có thêm thành viên và luôn giữ lửa tình yêu để 100 năm viên mãn nhé"...

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền gây sốt với hậu trường ' ngược đường ngược nắng ' - Ảnh 5.

"Ngược đường ngược nắng" là dự án đánh dấu sự trở lại của cặp đôi sau khi kết hôn vào tháng 11/2025. Đây cũng là bộ phim mới nhất Đình Tú - Ngọc Huyền đóng cùng nhau sau phim "Cha tôi người ở lại".

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền gây sốt với hậu trường ' ngược đường ngược nắng ' - Ảnh 6.

Ngọc Huyền cho biết, việc phải thể hiện những rung động ban đầu của một cặp đôi mới yêu khiến cô cảm thấy “khớp”, thậm chí ngượng hơn khi diễn cùng bạn diễn khác. Những hành động thân mật như ôm hay hôn cũng trở nên khó xử hơn khi cả hai thường xuyên bị ê-kíp trêu chọc trên phim trường.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền gây sốt với hậu trường ' ngược đường ngược nắng ' - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng đặt ra nguyên tắc không can thiệp sâu vào cách diễn của nhau để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc ngoài đời.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền gây sốt với hậu trường ' ngược đường ngược nắng ' - Ảnh 8.

Dù có những tình huống dở khóc dở cười, nữ diễn viên khẳng định đây vẫn là trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu một giai đoạn đặc biệt khi đời sống hôn nhân và công việc nghệ thuật giao thoa.

Đình Tú sinh năm 1992, tại Bắc Ninh. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với các vai diễn trong phim: Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về,…

Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án phim truyền hình như: Mặt nạ gương; Chúng ta của 8 năm sau; Cha tôi, người ở lại,...

Hiện tại, cả hai vợ chồng đang tham gia vai chính trong phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng trên VTV1, do Vũ Minh Trí đạo diễn. Phim kể về hành trình của những người trẻ về quê khôi phục làng nghề truyền thống (làng làm hương).


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Cùng chuyên mục

Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.

Nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh bị cho là 'khá ngắn', BTC cuộc thi nói gì?

Nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh bị cho là 'khá ngắn', BTC cuộc thi nói gì?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh có thời gian thực hiện nhiệm kỳ của một Hoa hậu Việt Nam khá ngắn, trước thông tin này, BTC và chính người đẹp đã lên tiếng giải đáp.

MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?

MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn và hai nghệ sĩ khác là những người được công bố đầu tiên sẽ góp mặt trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026.

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.

NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - 'Mật mã Đông Dương' là bộ phim về đề tài tình báo sẽ chính thức ra mắt vào 30/4/2027. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 gương mặt hot trong làng phim phía Bắc là NSND Trung Anh và diễn viên Doãn Quốc Đam

Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - 27 năm sau ngày bộ phim “Người thổi tù và hàng tổng” phát sóng, có nghệ sĩ vẫn tiếp tục hoạt động, cũng có người đã qua đời, nhưng những thước phim vẫn mãi là ký ức đẹp trong lòng khán giả. Trong số đó có nghệ sĩ Quốc Tuấn – người đảm nhận vai trưởng thôn, nhân vật chính trong bộ phim này.

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

GĐXH - Thân Thúy Hà cho biết, nếu sở hữu khối tài sản hơn 700 tỷ đồng, cô đã lựa chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an yên thay vì tiếp tục làm việc vất vả như hiện tại.

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2 chính thức trở lại vào tháng 6 tới cùng dàn ê-kíp là bảo chứng của rating.

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Dịp Tết thiếu nhi (1/6) được khởi động cho một kỳ nghỉ thật sôi động với những bộ phim chiếu rạp hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

Xem nhiều

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Giải trí

GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.

Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34

Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34

Giải trí
11 năm sau ngày công khai tình yêu, Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc sống viên mãn ra sao?

11 năm sau ngày công khai tình yêu, Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc sống viên mãn ra sao?

Giải trí
Nam chính phim phát sóng giờ vàng tiết lộ vợ xinh đẹp, không ghen tuông với bạn diễn

Nam chính phim phát sóng giờ vàng tiết lộ vợ xinh đẹp, không ghen tuông với bạn diễn

Giải trí
Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top