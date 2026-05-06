Vợ chồng nam diễn viên quê Bắc Ninh gây sốt với hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây khiến fan thích thú khi đăng tải khoảnh khắc 2 vợ chồng trong hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'.
Đình Tú sinh năm 1992, tại Bắc Ninh. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với các vai diễn trong phim: Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về,…
Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án phim truyền hình như: Mặt nạ gương; Chúng ta của 8 năm sau; Cha tôi, người ở lại,...
Hiện tại, cả hai vợ chồng đang tham gia vai chính trong phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng trên VTV1, do Vũ Minh Trí đạo diễn. Phim kể về hành trình của những người trẻ về quê khôi phục làng nghề truyền thống (làng làm hương).
