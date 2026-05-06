Á hậu mang hàm Trung úy vắng mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026, lý do khiến fan bất ngờ
GĐXH - Á hậu Châu Anh không thể tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 vì lý do sức khỏe. Cô chia sẻ về chủ đề "Miền hương sắc" và hy vọng sẽ sớm đồng hành cùng cuộc thi.
Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức khởi động chiều 5/5 với sự tham gia của đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi cùng các người đẹp nổi tiếng: Ngọc Hân, Thanh Thủy, Phương Nga, Ngọc Hằng, Ngọc Thảo...
Tuy nhiên, fan chú ý đến sự vắng mặt của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh. Ngay sau đó, nàng Á hậu mang hàm Trung uý đã lên tiếng cho biết, vì lý do sức khỏe nên cô không thể tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026.
"Tôi thật sự rất tiếc vì lý do sức khỏe bất khả kháng nên không thể có mặt trực tiếp để chung vui cùng mọi người. Dù vậy, tôi vẫn luôn dõi theo và cảm nhận được rõ không khí của mùa giải năm nay", Châu Anh giãi bày. Trước đó, cô đã diễn tập tiết mục mở màn cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi nhưng vào phút chót đã không thể xuất hiện.
Á hậu Châu Anh vắng mặt trong họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại sự kiện, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Vân Nhi chụp hình chung với nhà báo Phùng Công Sưởng - TBT báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi.
Người đẹp sinh năm 2003 cho biết, cô sốt cao hơn 40 độ C và phải nhập viện ngay trước giờ diễn ra buổi họp báo. Hiện người đẹp đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.
Chia sẻ về Hoa hậu Việt Nam 2026, Châu Anh cho biết cô đặc biệt ấn tượng với chủ đề "Miền hương sắc" vì mang đến một cảm giác vừa gần gũi, vừa gợi mở hành trình tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở trí tuệ, văn hóa và sự đóng góp cho cộng đồng.
Cô tin rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội để các thí sinh trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Người đẹp cũng gửi lời chúc cho hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ thật rực rỡ và tìm ra được những gương mặt xứng đáng nhất.
"Chắc chắn sau khi sức khỏe ổn định, Châu Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trong các hoạt động để tìm ra những người kế vị xứng đáng nhất", người đẹp chia sẻ thêm.
Á hậu Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003 tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống quân đội khi bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Cô sở hữu chiều cao 1m70, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024.
Cô công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hồi tháng 9/2025, Châu Anh Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên đoạt Á hậu Hoa hậu Việt Nam, được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn ở tuổi 22.
Sau khi đăng quang, Châu Anh vẫn tập trung cho việc học tập, công tác trong môi trường quân đội và tham gia các hoạt động trên cương vị á hậu. Năm 2025, cô còn góp mặt trong danh sách nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80.
Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với chủ đề Miền hương sắc. Đặc biệt, lần đầu Hoa hậu Việt Nam lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai các vòng thi quan trọng, đánh dấu bước chuyển về không gian tổ chức của cuộc thi tới những đô thị phát triển.
Theo kế hoạch, cuộc thi nhận hồ sơ trên toàn quốc đến hết 12/6. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra trong tháng 6, tiếp đó là chuỗi ghi hình thực tế vào tháng 6-7 và vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8.
