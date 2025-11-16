Sau 15 năm, đạo diễn Hữu Mười tiết lộ điều từng băn khoăn về 'Mùi cỏ cháy'

Sau gần 20 năm, gặp lại Lan Hà - nữ chính xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 16 GĐXH - Lan Hà từng "lấy nước mắt" khán giả khi vào vai cô gái quê bất hạnh trong bộ phim tâm lý – xã hội "Trái tim bé bỏng". Gần 20 năm sau, nhiều chi tiết hậu trường được hé lộ khiến nhiều người bất ngờ.

Hưởng ứng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, tối 15/11, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV. Đây là hoạt động mở đầu chính thức, góp phần tạo không khí sôi động trước thềm ngày hội điện ảnh lớn nhất của đất nước, lan tỏa tình yêu điện ảnh Việt tới đông đảo công chúng.

Tuần phim diễn ra từ 15 – 20/11/2025, quy tụ 19 bộ phim Việt Nam nổi bật qua nhiều giai đoạn, từ các tác phẩm kinh điển về đề tài chiến tranh cách mạng đến những bộ phim hiện đại phản ánh hơi thở cuộc sống đương đại. Danh sách phim gồm: Vầng trăng thơ ấu, Đào, Phở và Piano, Mùi cỏ cháy, Hồng Hà nữ sĩ, Bình minh đỏ, Mưa đỏ, Hoa nhài, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hà Nội 12 ngày đêm, Nhà tiên tri, Người trở về, Những người viết huyền thoại, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Vợ chồng A Phủ… Đặc biệt, vé xem phim được phát miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Các bộ phim không chỉ khắc họa vẻ đẹp con người và đất nước Việt Nam mà còn tôn vinh tinh thần chiến đấu, lao động, sáng tạo của dân tộc trong nhiều thời kỳ lịch sử.

19 phim được chọn để chiếu tại Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV từ 15-20/11/2025.

Song song với các hoạt động tại Hà Nội, Tuần phim còn được triển khai đồng thời ở Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ, góp phần đưa tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với khán giả cả nước và tạo sức lan tỏa rộng rãi cho Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Ông Đỗ Quốc Việt – Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh: “Tuần phim chào mừng không chỉ là hoạt động bên lề của Liên hoan Phim – mà chính là cầu nối giữa nghệ thuật và công chúng, giữa quá khứ và hiện tại của điện ảnh Việt Nam. Từ những khán phòng chiếu phim hôm nay, ngọn lửa của tình yêu điện ảnh sẽ được lan toả, kết nối hàng triệu trái tim khán giả, truyền thêm niềm tin cho những người làm nghề và cho hành trình phát triển của điện ảnh nước nhà. Tuần phim là lời mời gọi khán giả cả nước cùng đồng hành với Liên hoan Phim, cùng nâng niu, trân trọng và tự hào về những tác phẩm mang đậm hồn cốt Việt Nam".

Mùi cỏ cháy là... mùi gì?

Lựa chọn mở màn Tuần phim, "Mùi cỏ cháy" của đạo diễn Hữu Mười – biên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã đem đến không khí trang trọng và đầy cảm xúc.

Bộ phim tái hiện hành trình của bốn sinh viên Hà Nội lên đường chiến đấu tại Quảng Trị năm 1972, gửi gắm thông điệp về tuổi trẻ, khát vọng sống đẹp và lòng yêu nước chân thành. Mùi cỏ cháy là lựa chọn mang nhiều ý nghĩa – bởi hơn cả một tác phẩm điện ảnh, đây là lời tri ân dành cho thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, và cũng là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của điện ảnh Việt Nam – dòng điện ảnh nhân văn, đầy cảm xúc và đậm đà bản sắc dân tộc.

Việc chọn "Mùi cỏ cháy" làm phim khai mạc cũng thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ đã hy sinh cho hòa bình hôm nay, đồng thời khẳng định bản sắc nhân văn của điện ảnh Việt Nam.

Bộ phim do đạo diễn Hữu Mười chính thức ra mắt vào năm 2012.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Mười lặng người lúc lâu trước khán phòng kín chỗ. Điều khiến ông xúc động nhất không phải là tiếng vỗ tay vang dội, mà là hình ảnh rất nhiều sinh viên và bạn trẻ đã ngồi lại đến phút cuối cùng — không một ai rời đi. "Sau 15 năm, khán giả vẫn ở lại đến giây cuối. Đó là điều khiến tôi mừng nhất", ông nói.

Nhắc về tên phim, đạo diễn kể lại chuyện thuở đầu đọc kịch bản: ông từng hỏi nhà thơ – biên kịch Hoàng Nhuận Cầm rằng đặt tên "Mùi cỏ cháy" là… quá khó. Điện ảnh là hình ảnh, làm sao diễn tả được… mùi?

Nhưng càng làm phim, ông càng hiểu: "Mùi cỏ cháy" không phải mùi của cỏ. Đó là mùi chiến tranh. Mùi của bom đạn, của thanh xuân gửi lại chiến trường, của những hy sinh không lời nào kể hết. Và mỗi khán giả, khi xem, sẽ tự cảm nhận "mùi" ấy theo cách riêng của mình.

Đạo diễn Hữu Mười.

Để kể được câu chuyện đó, ông nói mình đã "may mắn" khi tìm được bốn gương mặt trẻ Hoàng – Thành – Thăng – Long, những người đã mang trọn tinh thần của thế hệ sinh viên mùa hè 1972 lên màn ảnh.

Với đạo diễn Hữu Mười, 15 năm trôi qua, nhưng những cảm xúc từ "Mùi cỏ cháy" vẫn còn nguyên như ngày đầu tiên…