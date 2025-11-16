Tối nay (16/11), phim kinh điển thập niên 1990 'Đám cưới bạn thân' được phát trên VTV3
GĐXH - Bộ phim “Đám cưới bạn thân” (tên tiếng Anh: My best friend's wedding) được phát sóng trong chương trình Cine7, ngày 16/11 trên kênh VTV3.
"Đám cưới bạn thân" kể về Julianne (Julia Roberts) – một nữ nhà phê bình ẩm thực thông minh, sắc sảo, có chút tự tin thái quá và… hơi mưu mẹo. Khi người bạn thân lâu năm Michael (Dermot Mulroney) gọi điện thông báo anh sắp cưới, Julianne đột nhiên nhận ra mình… yêu anh. Một cú "quay xe" cảm xúc, thế là Julianne lên đường đến đám cưới với mục tiêu cướp lại tình yêu đời mình.
Tuy nhiên, Kimmy (Cameron Diaz) – cô dâu lại là một cô gái trẻ trung, vô hại, chân thành đến mức khiến người khác không nỡ làm tổn thương.
Kịch bản tưởng như hài hước, nhưng lại chạm đến những vùng cảm xúc rất thật: Đó là một tình yêu đến muộn, hay thực sự nó đã tồn tại mà chính mỗi người không biết; là cảm giác sợ mất đi điều quan trọng khi đã quá quen thuộc với mình và là cảm giác hụt hẫng khi nhận ra ta không phải là người đặc biệt nhất trong cuộc đời ai đó.
Trong phim "Đám cưới bạn thân", diễn xuất của Julia Roberts được đánh giá xuất sắc khi hóa thân thành nhân vật Julianne Potter, một người vừa quyến rũ, vừa đáng ghét, có hành động phá hoại đám cưới của bạn thân. Nhưng bên cạnh đó, nhân vật của cô vẫn khiến khán giả đồng cảm và yêu mến.
"Đám cưới bạn thân" cũng là minh chứng cho tài năng hài hước của Julia Roberts, đặc biệt là ở cách cô truyền tải lời thoại và diễn xuất tự nhiên trong các tình huống dở khóc dở cười. Có lẽ vì thế mà vai diễn này được xem là màn trở lại ngoạn mục của cô với dòng phim hài lãng mạn và mang về cho Julia Robert đề cử giải Quả cầu vàng cho Nữ chính xuất sắc nhất.
Dù chuyện phim khá tập trung vào 2 nhân vật của Julia Roberts và Rupert Everett, nhưng Cameron Diaz vẫn tạo được dấu ấn riêng với vai Kimmy, vị hôn thê vui vẻ và đang yêu say đắm Michael. Diễn xuất hài hước của cô tỏa sáng trong phân cảnh karaoke kinh điển với ca khúc "I Just Don't Know What to Do with Myself", từ đáng xấu hổ biến thành đáng yêu trong mắt khán giả.
Cameron Diaz đã mang đến sự ấm áp và chân thành cho một vai diễn có thể đã trở nên đơn điệu. Cũng có lẽ vì lối diễn xuất tự nhiên và thông minh này của Cameron mà nhân vật Kimmy được rất nhiều người xem yêu thích.
Với doanh thu gần 300 triệu USD, phim thu về gấp gần 8 lần kinh phí, xếp trong Top 10 phim lãng mạn doanh thu cao nhất thập niên 1990. Với khán giả, phim vẫn nhận được sự yêu thích đặc biệt và có giá trị xem lại nhiều lần qua năm tháng.
Trong chương trình Cine7, dẫn dắt khán giả bước vào chuyện tình yêu rắc rối của các nhân vật trong "Đám cưới bạn thân", MC - BTV Thái Trang và MC - BTV Ngọc Huy đã có những phần trò chuyện thú vị. Đặc biệt là khi cả 2 phân tích về nhân vật Kimmy Wallace của Cameron Diaz.
Bộ phim "Đám cưới bạn thân" - My best friend's wedding trong chương trình Cine7 được phát sóng 21h ngày 16/11 trên kênh VTV3.
