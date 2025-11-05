Tin vui cho "Mưa đỏ" và loạt phim Việt trăm tỷ tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV

Tin vui cho "Mưa đỏ" và các phim Việt trăm tỷ tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra vào sáng 5/11 tại Hà Nội, đánh dấu 55 năm phát triển nền điện ảnh Việt Nam (1970-2025). Sự kiện này không chỉ là một dịp kỷ niệm quan trọng mà còn diễn ra tại TP.HCM, thành phố sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á.

Với khẩu hiệu "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", LHP phát huy trọn vẹn tinh thần chào đón một bước khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo LHP Tạ Quang Đông nhận định: "Trong 2024 - 2025, đặc biệt là tháng 7 và tháng 8 năm nay chưa bao giờ phim điện ảnh Việt Nam được khán giả đón nhận nhiều như thế. Ngay cả phim nước ngoài phát hành cùng thời điểm, phim nội địa vẫn vượt trội tại phòng vé.

Câu lạc bộ phim trăm tỷ có số lượng rất nhiều phim Việt. Đó là điều rất đáng mừng, có những phim đạt kỷ lục phòng vé. Đây là những kỷ lục rất bất ngờ. Để có thể phá vỡ được kỷ lục đó cũng là một thử thách của những tác phẩm sau này. Tôi mong rằng những kỷ lục sau sẽ còn bứt phá hơn nữa. Điều đó là minh chứng điện ảnh luôn có sức sống đặc biệt trong dòng chảy lịch sử.

Để một bộ phim ra mắt, từ khâu phát hành, sản xuất, hậu kỳ, lựa chọn diễn viên, máy móc thiết bị - đóng vai trò rất quan trọng, đang được phối hợp rất đồng bộ để tạo nên một tác phẩm trăm tỉ đồng".

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thông tin về LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

Theo BTC, từ 203 bộ phim gửi về, được đánh giá là có số lượng kỷ lục so với các kỳ LHP trước, Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24 đã chọn ra được 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình tham gia tranh giải. Bên cạnh đó, chương trình Toàn cảnh sẽ giới thiệu 14 phim truyện điện ảnh, 25 phim tài liệu, 7 phim khoa học và 11 phim hoạt hình. Các bộ phim này không tranh giải nhưng sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Việt đương đại với nhiều xu hướng sáng tạo khác nhau.

Đặc biệt, tuần phim Chào mừng LHP diễn ra từ ngày 15/11 đến 20/11/2025 diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố sẽ có 15 bộ phim được trình chiếu miễn phí, trong đó có "bom tấn" như: Mưa đỏ; Đào, Phở và Piano; Mùi cỏ cháy; Hồng Hà nữ sĩ; Ngã ba Đồng Lộc…

LHP tổ chức 3 cuộc tọa đàm và hội thảo, tạo môi trường kết nối giữa các cấp quản lý, nhà hoạt động điện ảnh trong nước và quốc tế. Cụ thể, toạ đàm "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới", nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy và hoàn thiện hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, cập nhật các xu hướng và ứng dụng công nghệ mới trong các khâu của chuỗi giá trị điện ảnh - từ sáng tạo nội dung, sản xuất, hậu kỳ, phát hành đến trải nghiệm khán giả; hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương" và "Phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay".

Mưa đỏ góp mặt trong 16 phim điện ảnh dự thi, cùng nhiều tên phim “bom tấn” khác hướng tới Bông Sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

Đặc biệt đêm nghệ thuật Âm nhạc trong phim tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tại không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM sẽ diễn ra 2 hoạt động đáng chú ý. Triển lãm ảnh TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh (21-25/11), dự kiến trưng bày khoảng 250 hình ảnh in trích từ tư liệu của Viện Phim Việt Nam cùng các đơn vị liên quan, phân kỳ theo 3 giai đoạn: thời kỳ đấu tranh giải phóng (1945–1975) với các tác phẩm như: Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa…; giai đoạn kiến thiết đất nước (1976–1985) với Mùa gió chướng, Tội lỗi cuối cùng…; thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển (1986–2025) với Cô Ba Sài Gòn, Gái nhảy…

Trong khuôn khổ liên hoan phim, BTC dự kiến sẽ tổ chức đêm nhạc phim tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo không gian giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng yêu điện ảnh. Ngoài ra, sẽ có các chương trình gặp gỡ, trao đổi, quảng bá hình ảnh địa phương, chia sẻ kinh nghiệm thu hút các đoàn làm phim và mở rộng cơ hội đưa điện ảnh đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa của điện ảnh Việt Nam.

Cũng tại họp báo, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh là dịp để thành phố giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ của cả nước. Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi TP Hồ Chí Minh vừa gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời đánh dấu 55 năm hình thành và phát triển của Liên hoan Phim Việt Nam (1970 – 2025).

LHP Việt Nam lần thứ XXIV sẽ diễn ra với khẩu hiệu Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Về giải thưởng, ngoài các hạng mục truyền thống dành cho các tác phẩm và cá nhân, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV còn có Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho "Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023 - 2025" và vinh danh cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam.

"Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV là dịp để chúng ta tôn vinh nghệ sĩ, trân trọng sự sáng tạo, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa điện ảnh và du lịch, giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Lễ khai mạc (tối 21/11) và bế mạc (tối 25/11) sẽ diễn ra tại khuôn viên ngoài trời Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), truyền hình trực tiếp trên VTV2 và VTV9.



