Tâm sự

Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ

Thứ hai, 07:24 27/10/2025 | Tâm sự
Sau hơn 2 tháng nhập vai chú rể, chàng trai bất ngờ nhận được tin nhắn của khách nữ. Nội dung tin nhắn khiến anh chết lặng.

Tôi 28 tuổi, đang làm việc tự do tại TPHCM . Tôi từng làm đủ nghề để sống: chạy bàn, dạy kèm, giao hàng… nhưng công việc kỳ lạ nhất tôi từng nhận là đóng vai chú rể.

Nghe có vẻ lạ đời, nhưng thật ra dịch vụ này không hiếm. Có người thuê tôi nhằm làm vui lòng cha mẹ, hợp thức hóa một mối quan hệ nào đó thậm chí là cái thai trong bụng.

Mỗi lần có việc, tôi không hỏi nhiều, thấy hợp lý thì đóng vai, nhận tiền rồi rút lui. Suốt 2 năm qua, tôi luôn hoàn thành tốt vai diễn và cảm thấy mình phù hợp với công việc này.

Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: P.X

Tuy nhiên mới đây, tôi vấp phải tai nạn nghề nghiệp đầu tiên. Chuyện bắt đầu từ việc tôi nhận đóng vai chú rể trong đám cưới của cô gái tên M. cách đây không lâu.

M. là cô gái miền Tây hiền lành, ít nói. Mẹ M. bị ung thư giai đoạn cuối, sự sống được tính từng ngày. Gia đình M. biết điều đó. Họ chấp nhận sự thật và cố làm bà vui trong những ngày cuối đời.

M. biết ước nguyện cuối cùng của mẹ là được nhìn thấy con gái lên xe hoa. Dù vậy, M. chưa có người yêu và cũng không muốn lấy chồng vào lúc này.

Để làm mẹ vui, M. tìm đến dịch vụ chú rể giả và tôi là người được chọn. Trước khi ký hợp đồng, M. yêu cầu tôi đóng vai chú rể trong lễ cưới. Sau đó, tôi phải cùng cô dâu đến ở nhà bố mẹ vợ trong 7 ngày.

Như mọi lần, tôi đồng ý và nhận trước một nửa thù lao. Đám cưới được tổ chức giản dị nhưng đầy đủ lễ nghi tại một nhà hàng nhỏ.

Hôm đó, tôi diễn tròn vai đến nỗi mẹ M. cười rất nhiều. Tôi cũng cười nhưng trong lòng thì chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để thoát vai, nhận phần tiền còn lại rồi trở về cuộc sống bình thường của mình.

Nhưng đời không như kịch bản.

Sau đám cưới, tôi ở nhà cô dâu đến ngày thứ 5 thì trời mưa bão. Nước lũ dâng cao, toàn bộ khu vực nhà M. bị cô lập. Bão lũ khiến tôi kẹt lại nhà cô ấy hơn một tuần.

Suốt thời gian ấy, tôi và M. buộc phải đóng nốt vở kịch vợ chồng. Chúng tôi ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng, cùng chăm sóc bố mẹ...

Khi nước lũ rút, tôi chuẩn bị trở lại thành phố thì mẹ M. bất ngờ qua đời. Là “con rể”, tôi phải chịu tang. Sau đám tang, tôi chưa kịp rời đi thì bố M. đổ bệnh. M. nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi rồi nói với giọng nửa van nài nửa cầu xin tôi ở lại giúp mình chăm sóc bố.

Phần vì đang trong vai, phần vì thấy thương hoàn cảnh của "khách hàng", tôi đồng ý ở lại. Một đêm, không biết là vì xúc động hay một điều gì đó khác mà chúng tôi đi quá giới hạn cùng nhau.

Sau hơn 2 tháng kẹt lại ở nhà “khách hàng”, tôi trở về thành phố. Nhưng khi tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì nhận được tin nhắn từ M.. Cô ấy thông báo mình có thai và quả quyết đứa con trong bụng là của tôi.

Nghe tin, tôi chết lặng. Tôi không biết phải nói gì. Tôi cũng không dám hỏi lại, chỉ im lặng, nghe tiếng thở dài của M. ở đầu dây bên kia.

M. nói sẽ sinh con dù tôi có muốn hay không. Cô ấy cũng nói nếu muốn, tôi không cần phải hỗ trợ mình nuôi con.

Tuy nhiên, cô ấy muốn tôi cùng đi làm giấy khai sinh cho con khi đứa bé chào đời. Ngoài ra, M. xin tôi thường xuyên đến thăm mình, thăm con cho đến khi bố cô ấy qua đời.

Sự việc quá bất ngờ, khiến tôi không biết phải làm sao. Nếu làm theo lời M., rất có thể chuyện cưới giả sẽ thành thật. Tôi bỗng nhiên có gia đình , có vợ con trong khi vẫn độc thân.

Chưa nói đến chuyện phải giải thích với bố mẹ, tôi hoàn toàn không có tình cảm yêu thương với M.. Vì vậy, nếu biến giả thành thật, tôi không chắc mình có thể mang đến cho M. một cuộc sống hạnh phúc thật sự.

Tôi không tự tin mình đủ tình yêu để làm chồng, làm cha – khi tất cả chỉ bắt đầu từ một vở kịch. Nhưng nếu quay lưng, rũ bỏ tất cả, tôi cảm thấy mình tệ bạc.

Rất có thể tôi sẽ khiến cuộc đời M. rẽ sang hướng khác, nhiều sóng gió, đau khổ hơn. Tôi cũng sẽ khiến đứa bé trong bụng chịu nhiều thiệt thòi. Điều này sẽ khiến tôi đau khổ, ám ảnh cả đời.

Những ngày này, tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi nghĩ mãi nhưng vẫn không thể đưa ra được một giải pháp thật tốt cho cả hai. Tôi phải làm sao đây?

Độc giả giấu tên

