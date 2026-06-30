Sau 6 tháng vận hành, Hà Nội tiếp tục phủ gần 5.000 camera AI trên các tuyến phố

Sau 6 tháng vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh với 1.837 camera AI tại 195 nút giao, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã triển khai 22 tuyến "làn sóng xanh" và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo lưu lượng phương tiện thực tế tại các nút giao được lắp đặt hệ thống.

Theo đơn vị này, năng lực thông hành tại các nút giao tăng từ 4% đến 18%. Trên một số tuyến như phố Huế - Hàng Bài, các phương tiện có thể lưu thông qua nhiều nút giao liên tiếp mà không phải dừng chờ đèn đỏ nếu di chuyển với tốc độ phù hợp.

Hệ thống camera AI cũng được sử dụng để phát hiện các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời, dữ liệu từ hệ thống đã hỗ trợ xử lý 5 điểm nghẽn giao thông, trong đó có 2 điểm ùn tắc, đồng thời điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu trên 22 tuyến phố.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với các đơn vị triển khai giai đoạn 2 của dự án theo kế hoạch của Công an TP Hà Nội.

Hà Nội đang mở rộng hệ thống giao thông thông minh với việc bổ sung 2.460 camera AI cùng hàng loạt thiết bị hiện đại tại 238 nút giao trọng điểm.

Ở giai đoạn này, hệ thống sẽ được bổ sung 2.460 camera AI, gồm camera xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; camera đo đếm lưu lượng; camera quan sát toàn cảnh nút giao; camera PTZ phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và camera xử lý vi phạm tốc độ.

Dự án cũng sẽ lắp đặt 57 máy chủ, 36 bảng thông tin giao thông điện tử, 100 tủ điều khiển tín hiệu giao thông thông minh, 930 cột camera, 475 km cáp quang và 136 km cáp điện tại 238 nút giao trọng điểm, cùng nền tảng phần mềm điều hành, xử lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo.

Khi hoàn thành giai đoạn 2, Hà Nội sẽ có gần 5.000 camera AI kết nối về Trung tâm Chỉ huy, đáp ứng hơn 50% nhu cầu quản lý giao thông của thành phố. Hệ thống không chỉ phục vụ điều hành giao thông theo thời gian thực, tự động điều chỉnh tín hiệu đèn, phát hiện vi phạm mà còn hỗ trợ dự báo sớm nguy cơ ùn tắc để kịp thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Ngoài lĩnh vực giao thông, hệ thống camera AI còn được ứng dụng trong quản lý trật tự đô thị, phát hiện các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, dừng, đỗ xe trái quy định, tập kết vật liệu, rác thải không đúng nơi quy định và các vấn đề ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Dữ liệu từ gần 5.000 camera sẽ tạo nền tảng phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, xử lý vi phạm và hỗ trợ các lực lượng chức năng trong quản lý đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại và thông minh.

