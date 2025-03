Sau hơn 1 năm hiện trạng tòa chung cư mini cháy khiến 56 người tử vong ở Hà Nội ra sao?

Từ ngày 14/5/2015 đến cuối tháng 12/2015, Minh xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum; vượt 3 tầng so với giấy phép xây dựng; diện tích sàn tầng 1 là 240m2, vượt 132,6m2 so với giấy phép; tổng số 45 phòng (căn hộ khép kín), vượt 12 phòng so với giấy phép xây dựng, nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định.