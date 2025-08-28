Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia
GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.
"Tháng cô hồn" kéo dài tới khi nào, có cần kiêng đến hết tháng?
"Tháng cô hồn" còn gọi là tháng "xá tội vong nhân" có nguồn gốc từ Đạo giáo Trung Quốc. Theo quan niệm, cứ vào ngày 2/7 âm lịch hằng năm thì Diêm Vương sẽ mở Quỷ môn Quan cho các cô hồn (linh hồn lang thang, không nơi nương tựa) trở về trần gian và đóng cửa vào đêm 14/7 âm lịch.
Đây cũng là ngày "âm khí xung thiên" và theo tục lệ dân gian, người trần chuẩn bị lễ vật cúng cô hồn để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày.
Năm 2025, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch rơi vào ngày 23 tháng 8 dương lịch (thứ bảy). Tháng 7 âm lịch năm 2025 sẽ kéo dài từ ngày từ ngày 23/8 đến 21/9 dương lịch. Nhiều người tin rằng, "tháng cô hồn" sẽ kéo dài suốt thời gian này và dè chừng khi lên kế hoạch cho công việc lớn và giữ tâm thế thận trọng suốt tháng 7 âm lịch để tránh những xui xẻo.
Dân gian quan niệm cần phải kiêng cữ và cúng bái cẩn thận để không bị ma quỷ đeo bám, quấy nhiễu. Mọi người kiêng kỵ vì tháng 7 âm lịch gắn với truyền thuyết "cô hồn quấy phá" và những câu chuyện rùng rợn về tai nạn, trùng hợp bất thường vào đêm khuya.
Tuy nhiên, theo TS Vũ Thế Khanh - Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA: "Thực tế, ‘tháng cô hồn’ chỉ kéo dài từ ngày 2/7 đến 12 giờ trưa ngày 14/7 âm lịch. Sau đó, các vong hồn được cho là quay trở lại âm giới. Các tập tục kiêng kỵ trong tháng 7 phần nhiều liên quan đến thói quen ứng xử với thời tiết, mùa vụ, chứ không phải do ‘ma quỷ’ như nhiều người lầm tưởng".
Chưa có nghiên cứu khoa học hay số liệu thống kê nào chứng minh tháng 7 âm lịch là "tháng xui xẻo", rủi ro tăng cao vào ‘tháng cô hồn’. Những rủi ro, tai nạn vốn có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, không nên gán ghép cho một tháng cố định. Việc gán ghép các tai nạn hay chuyện xui xẻo vào một khoảng thời gian cố định chỉ là hệ quả của tâm lý ám thị.
Những mốc thời gian quan trọng nên biết trong "tháng cô hồn"
Mùng 1 tháng 7 âm lịch (23/08/2025): Bắt đầu "tháng cô hồn", nhiều gia đình bắt đầu cúng ‘cô hồn’ từ ngày này.
Rằm tháng 7 (ngày 06/09/2025): Là ngày chính lễ cúng cô hồn và lễ Vu Lan báo hiếu.
Ngày cuối tháng 7 âm lịch là ngày 21/09/2025 dương lịch.
Ý nghĩa văn hóa của tháng 7 âm và điều nên làm để ‘hóa lành’ trong tháng 7 âm
TS Vũ Thế Khanh cho rằng, tháng 7 âm lịch không phải một tháng xui xẻo. Thay vào đó, thời điểm này diễn ra ba lễ lớn – Xá tội vong nhân của Đạo giáo, Vu Lan báo hiếu của Phật giáo và Tết Trung nguyên theo tập quán dân gian:
+ Xá tội vong nhân: diễn ra vào rằm tháng 7 theo quan niệm Đạo giáo Rằm, Diêm Vương "đại xá" cho vong hồn được về thăm con cháu.
+ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo bắt nguồn từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ – câu chuyện đã trở thành biểu tượng về đạo hiếu.
+ Tết Trung nguyên: Nghi lễ tạ ơn trời đất, thần linh, tưởng nhớ tổ tiên và đánh dấu mốc chuyển giao từ nửa đầu sang nửa cuối năm
Như vậy, thay vì coi đây là "tháng xui xẻo", tháng 7 âm lịch nên được nhìn nhận như dịp để tưởng nhớ tổ tiên, lan tỏa lòng hiếu kính và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn.
Ông Khanh cũng khuyên rằng, mọi người trong tháng không nên đốt vàng mã quá nhiều với quan niệm "càng đốt nhiều, càng tốt cho người đã khuất". Điều này không có cơ sở khoa học, còn gây lãng phí, ô nhiễm môi trường.
Gia chủ có thể thay thế bằng hương, hoa tươi, hoặc làm việc thiện để hồi hướng công đức cho người đã khuất. Chuẩn bị lễ Vu Lan, cúng tổ tiên, cúng cô hồn chu toàn nhưng không lãng phí. Cùng với đó, hãy tỏ lòng hiếu kính với bậc cha mẹ của mình, lan tỏa năng lượng tích cực
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giápỞ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.
Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vuiỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.
Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hươngỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.
Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu cóỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.
Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để tận dụng tối đa sức mạnh phong thủy của cây Bao Thanh Thiên, bạn cần chọn đúng vị trí đặt cây trong nhà. Việc này không chỉ giúp cây phát huy tác dụng mà còn đảm bảo không gian sống của bạn luôn được hài hòa và cân đối.
Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc xử lý bát hương cũ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, giữ gìn phong tục truyền thống và cầu mong bình an cho gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách xử lý khi bát hương cũ.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.
Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là biểu tượng linh thiêng, nơi kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Một bát hương mang lại tài lộc không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh.
3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quýỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Người xưa tin rằng theo phong thủy, một ngôi nhà giàu sang, hưng thịnh thường có ba nơi tỏa ra hương thơm đặc trưng.
Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Trong thiết kế kiến trúc, cầu thang xoắn kính có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thu hút và nâng tầm thẩm mỹ cho nội thất.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.