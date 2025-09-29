Mới nhất
Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Thứ hai, 19:00 29/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô" nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn và rời xa hào quang trong quá khứ.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 1.

Nhắc đến các mỹ nhân màn bạc những năm thập niên 90, không thể không nói tới Việt Trinh. Cô sinh năm 1972 tại tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) và nổi đình đám một thời nhờ vào vẻ ngoài tuyệt sắc. Với đôi mắt to tròn, gương mặt toát lên nét thơ mộng và đậm chất điện ảnh, nữ diễn viên trở thành "của hiếm" trong làng giải trí Việt Nam lúc bấy giờ.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 2.

Việt Trinh bắt đầu toả sáng từ vai Oanh trong phim Ngọc Trong Đá (năm 1991) của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Với những vai diễn trong loạt phim ăn khách như: "Nước mắt học trò", "Sao em nỡ vội lấy chồng", "Đôi mắt người thương", "Vị đắng tình yêu 2", "Công tử Bạc Liêu", người đẹp lại càng gây được ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn xuất thần và ngoại hình chuẩn nàng thơ. Đỉnh cao sự nghiệp của Việt Trinh phải kể đến vai Bạch Cúc trong "Người đẹp Tây đô" năm 1996.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 3.

Lý Hùng và Việt Trinh là cặp đôi nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ những năm 90. Họ từng vào vai người tình, vợ chồng trong rất nhiều bộ phim như: "Phạm Công - Cúc Hoa", "Tây Sơn hiệp khách", "Lệnh truy nã"... Chính vì thế, thời trẻ, cặp đôi từng bị đồn đoán là có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận và coi nhau như anh em thân thiết.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 4.

Tuy sự nghiệp thành công nhưng cô gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm và đang làm mẹ đơn thân ở tuổi 53. Nữ diễn viên trải qua hôn nhân đổ vỡ và sau đó làm mẹ đơn thân của một cậu con trai. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, Việt Trinh vắng bóng dần trên màn ảnh. Năm 2010, cô tái xuất và thử sức với vai trò đạo diễn. Song đến năm 2022, nữ diễn viên chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp diễn xuất. Sau khi giải nghệ, Việt Trinh chuyển về sinh sống trong nhà vườn.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 5.

Việt Trinh chọn lối sống thanh tịnh và thói quen ăn chay trong nhiều năm. Nữ diễn viên Việt Trinh tiết lộ, ban đầu do chưa biết cách ăn chay khoa học nên chị ăn khá nhiều tinh bột, dẫn tới cơ thể bị mập lên trông thấy. Về sau, giảm lượng tinh bột, tăng cường chất xơ thì da dẻ đẹp hơn, vóc dáng gọn gàng, không bị mỡ thừa.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 6.

Việt Trinh thường xuyên chủ động thay đổi thực đơn liên tục theo ngẫu hứng để đỡ bị ngán. Để đỡ thèm đồ mặn, nhiều người chọn ăn các món chay nhưng làm giống món mặn nhưng Việt Trinh lại không có hứng thú ăn theo hình thức này và chọn ăn chay theo hình thức đơn giản.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 7.

Những món chay của Việt Trinh khá đơn giản, có khi là mít sống luộc, có khi là xơ mít xào chấm nước tương, canh khoai môn, bầu xào, rau thập cẩm luộc, lẩu nấm chay...

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến tất cả ngỡ ngàng - Ảnh 8.

Bữa ăn chay chủ yếu là "cây nhà lá vườn" của Việt Trinh.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 8.

Chia sẻ với báo chí, Việt Trinh cho biết, thu gọn cuộc sống lại và sống bình lặng. Hạnh phúc rất đơn giản đó là được ăn trái cây, cọng rau do chính mình trồng. Cô dành thời gian để cảm thụ mọi thứ. Ví như khi ngồi thiền, nghe tiếng gió xào xạc, chiếc lá vú sữa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời...

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 9.

Vì là người ăn chay trường suốt hơn 10 năm qua nên khu vườn của Việt Trinh có đủ các loại rau củ quả và cây ăn trái như: Mít, ổi, xoài, mận, khổ qua, rau muống... Cô tiết lộ vì nhà trồng nhiều rau củ nên cô rất ít đi chợ, chủ yếu sử dụng nguồn rau củ nhà trồng được.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 10.

Là Phật tử thuần thành nhiều năm, Việt Trinh chọn cho mình một lối sống bình yên, thanh tịnh. Cô bảo bản thân giờ là một người bình thường như bao người khác, không còn ôm giữ, tiếc nuối những hào quang của một thời đã qua.

Việt Trinh &quot;Người đẹp Tây Đô&quot; nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 11.

Ở độ tuổi U60 nhưng Việt Trinh vẫn giữ được sắc vóc tươi trẻ, mặn mà. Cô chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao kết hợp với ăn chay trường trong nhiều năm. Việt Trinh cho biết, việc ăn chay không chỉ giúp cô đẹp hơn, giữ dáng mà còn đem lại sự thanh tịnh cho tâm hồn. Có lẽ nhờ thế mà nét đẹp vượt thời gian của Việt Trinh luôn khiến các cô gái trẻ cũng phải ngưỡng mộ.

Theo BS Hoàng Anh Tuấn, chế độ ăn chay khoa học được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy người ăn chay thường có chế độ ăn tốt hơn những người ăn thịt. Họ cũng nạp vào cơ thể rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin C, vitamin E và magie. Điều đó thúc đẩy quá trình giảm cân, giảm nguy cơ ung thư, ổn định lượng đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch… Tuy nhiên, nếu ăn chay không đúng cách sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như: Gây thiếu máu, thiếu các protein: gây lão hóa và mất trí nhớ nếu chế độ ăn chay không cung cấp đủ các collagen, axit amin, elastin.

Cũng theo BS Hoàng Anh Tuấn, những người ăn chay trường cần ăn đủ bữa để cơ thể nhận đủ năng lượng: 3 bữa chính và thêm 2-3 bữa phụ. Thức ăn chế biến nên sử dụng những thực phẩm chứa nhiều năng lượng: dầu lạc, dầu thực vật, các loại hạt nhiều dầu như hạt điều, hạt dẻ. Chế độ ăn chay lành mạnh thường bao gồm nhiều loại đậu, các loại hạt và ngũ cốc. Người ăn chay nên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khoảng 20 phút/ngày vào lúc sáng sớm để cơ thể tổng hợp vitamin giúp tăng hấp thu canxi, xương sẽ chắc khỏe hơn.

(Ảnh: Tư liệu, Internet, FB nhân vật)

Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô" nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 12.Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ăn chay được gần 20 năm và tìm được sự yên bình, giúp tĩnh tâm hơn giữa showbiz nhiều thị phi.

Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô" nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 13.MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật

GĐXH - MC Đại Nghĩa ăn chay trường khoảng 15 năm qua, anh giữ được sức khỏe tốt, cuộc sống an yên, đảm bảo năng lượng tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Việt Trinh "Người đẹp Tây Đô" nhiều năm rời xa showbiz chọn ăn chay trường để tìm sự bình yên trong tâm hồn, không níu kéo những hào quang trong quá khứ. - Ảnh 14.Đại Nghĩa đang diễn kịch bị trượt ngã phải hủy vở diễn

GĐXH - Đại Nghĩa gặp tai nạn dẫn đến trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ", buổi công diễn tối 28/9 đã bị hủy.


Thanh Hằng (th)
MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật

MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật

Đại Nghĩa đang diễn kịch bị trượt ngã phải hủy vở diễn

Đại Nghĩa đang diễn kịch bị trượt ngã phải hủy vở diễn

Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng

Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng

Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'

Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'

Nguyễn Văn Chung biểu diễn tại Chương trình 'Trung thu kết nối - Yêu thương'

Nguyễn Văn Chung biểu diễn tại Chương trình 'Trung thu kết nối - Yêu thương'

Cùng chuyên mục

Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?

Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây vào vai diễn Mỹ Anh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh', trên phim cô có gu thời trang thanh lịch, sành điệu. Còn ngoài đời thực, Phương Oanh lựa chọn trang phục ra sao?

Tùng Dương và nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị bão Bualoi

Tùng Dương và nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị bão Bualoi

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trước sự mất mát quá lớn của bà con 5 tỉnh bị bão Bualoi gây ra, ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè đã có hành động thiết thực, ủng hộ đồng bào 1 tỷ đồng.

Hòa Minzy, Tuấn Hưng, Đan Trường có động thái gây chú ý khi bão số 10 đổ bộ miền Trung

Hòa Minzy, Tuấn Hưng, Đan Trường có động thái gây chú ý khi bão số 10 đổ bộ miền Trung

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khi Hoa hậu Hương Giang, Tuấn Hưng và nhiều nghệ sĩ ủng hộ tiền mặt thì Bằng Kiều, Đan Trường dành doanh thu phát hành MV mới để hướng về đồng bào bão lũ.

Cuộc sống tuổi trung niên của quý ông showbiz Việt vừa 'lội ngược dòng' nhờ phim 'Mưa đỏ'

Cuộc sống tuổi trung niên của quý ông showbiz Việt vừa 'lội ngược dòng' nhờ phim 'Mưa đỏ'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hứa Vĩ Văn ở tuổi trung niên đã có cú "lội ngược dòng" khi phim "Mưa đỏ" thành công vang dội. Anh nhận được tình yêu từ khán giả gen Z và "làm mới" cảm xúc của mình trong cuộc sống lẫn công việc.

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' xuất hiện trong dự án âm nhạc của Bằng Kiều

Hoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' xuất hiện trong dự án âm nhạc của Bằng Kiều

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Hoàng Long - Sen của "Mưa đỏ" cùng dàn "anh trai" NSND Tự Long, Phan Đinh Tùng, Minh Quân, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Rhymastic sẽ có mặt trong MV 'Let's Vietnam' của ca sĩ Bằng Kiều.

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ít ai biết rằng nam nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian nhiều thăng trầm với nghề.

Vẻ ngoài đáng yêu của con gái út doanh nhân Đỗ Quang Vinh

Vẻ ngoài đáng yêu của con gái út doanh nhân Đỗ Quang Vinh

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Doanh nhân Đỗ Quang Vinh mới đây đã khoe con gái bé bỏng mới hơn 4 tháng tuổi.

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi rơi nước mắt khi tiễn con gái đi thi Miss Grand International 2025. Người đẹp quê Đắk Lắk mang theo nhiều trang phục độc đáo và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè.

Đường tình lận đận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Đường tình lận đận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Giải trí

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ nổi tiếng với những ca khúc hay về quê hương đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam: Tự hào tiếp bước tương lai mà anh còn nổi tiếng với những bản tình ca da diết. Đằng sau những ca khúc ấy là duyên phận nhiều trắc trở của anh.

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Việt Trinh ăn chay trường hơn 10 năm, tuổi U60 sống bình yên với nhan sắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng

Giải trí
Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay

Bố mẹ Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý tại sân bay

Giải trí
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Thế giới showbiz
Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương

Chuyện tình sóng gió và 7 năm hôn nhân viên mãn của Trường Giang - Nhã Phương

Thế giới showbiz

Tòa soạn Quảng cáo
Top