Đại Nghĩa đang diễn kịch bị trượt ngã phải hủy vở diễn

Diễn viên Đại Nghĩa gặp sự cố trượt ngã và trật khớp vai khi đang biểu diễn vở "Hồn ai nấy giữ" tại Sân khấu kịch Idecaf tối ngày 28/9. Theo Vietnamnet, diễn viên Đình Toàn cho biết, ban đầu khi thấy Đại Nghĩa ngã, mọi người tưởng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau đó phát hiện Đại Nghĩa bị chấn thương ở khớp vai. Mặc dù không gãy xương nhưng vết thương gây đau đớn dữ dội khiến anh không thể tiếp tục biểu diễn.

Đình Toàn ra xin lỗi khán giả vì sự cố bất ngờ trong buổi diễn và cam kết Ban tổ chức sẽ cố gắng sắp xếp một suất diễn sớm nhất có thể để đền bù cho khán giả về sự cố này. Ê-kíp sẽ liên lạc trực tiếp với từng khán giả để thông báo cụ thể.

Vở kịch "Hồn ai nấy giữ" do tác giả Trần Đăng Nhân sáng tác, đạo diễn Hùng Lâm dàn dựng, thuộc thể loại hài kịch. Đại Nghĩa là một trong những gương mặt được quan tâm của vở, bên cạnh dàn nghệ sĩ kỳ cựu như: Hồng Ánh, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Phi Nga, Tuyền Mập.

Đại Nghĩa trong vở hài kịch "Hồn ai nấy giữ". Ảnh: FBNV

Diễn viên Đại Nghĩa là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch miền Nam. Tại Sân khấu kịch Idecaf, Đại Nghĩa là một trong những gương mặt bán vé chủ lực, ghi dấu với loạt vở "Ngày xửa ngày xưa", "Tấm Cám đại chiến"...



MC - Diễn viên Đại Nghĩa tên thật là Bùi Đại Nghĩa sinh năm 1978. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đại Nghĩa đã có mơ ước trở thành một diễn viên, để được hóa thân vào nhiều cuộc đời khác nhau. Từ đó, anh nung nấu giấc mơ dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Đại Nghĩa khá đa năng khi thể hiện tốt ở cả hai lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Ảnh FBNV

Đại Nghĩa cũng rất nổi tiếng trong vai trò người dẫn chương trình cho một số chuyên mục giải trí của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam như "Chuẩn cơm mẹ nấu" và "Gương mặt thân quen"... Đại Nghĩa cũng từng ghi dấu ấn trong các phim "Cô dâu đại chiến", "Ở rể", "Hạnh phúc bất tận"...

Là một trong những gương mặt đắt show truyền hình, Đại Nghĩa sở hữu khối tài sản ''khủng'' và ở độ tuổi U50 vẫn còn độc thân. Nhiều khán giả yêu mến mà gọi anh là "MC quốc dân", "MC giàu nhất Việt Nam". Bên cạnh việc phụng sự khán giả qua những dự án nghệ thuật, thời gian rảnh anh đi giúp đỡ cộng đồng, tích cực làm thiện nguyện.

