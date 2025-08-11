Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia
GĐXH - Tùng Dương khiến 50.000 khán giả trên SVĐ Mỹ Đình bùng nổ cảm xúc khi mang đến bản phối mới cho "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" tại Concert "Tổ quốc trong tim".
Trong concert "Tổ quốc trong tim" diễn ra tối 10/8 tại sân vận động Mỹ Đình, Tùng Dương đã mang đến bản phối mới cho ca khúc 5 tỷ views "Viết tiếp câu chuyện hoà bình".
Trên sân khấu 50.000 khán giả, Tùng Dương hát nội lực, dạt dào cảm xúc, vừa lắng đọng, vừa cuộn trào, như chính hành trình viết tiếp những trang sử hòa bình của dân tộc. Anh chia sẻ: "Có thể nói 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' xứng đáng là Bài hát của năm với sức lan tỏa mạnh mẽ trong một năm đặc biệt như 2025".
Tùng Dương "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tại concert Tổ quốc trong tim.
Anh nói thêm: "Tiếp nối Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng … Tùng Dương xin được thêm một màu sắc riêng cho tác phẩm của nhạc sĩ tài năng Nguyễn Văn Chung. Bản phối khí trùng điệp của Nguyễn Hữu Vượng luôn giúp tôi thăng hoa cháy rực như mọi lần...Tất cả đã tạo nên tổng thể concert rực rỡ nhất, 50 ngàn khán giả tinh thần đã như những ngọn đuốc rực cháy vì đất nước".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ xúc động đặc biệt khi có mặt tại concert "Tổ quốc trong tim" và nghe Tùng Dương trình bày ca khúc hit của mình. Anh cho biết rằng cảm giác ấy thật khó tìm từ ngữ để diễn tả - "quá xúc động, quá tự hào, có thể vỡ cả trái tim".
Nguyễn Văn Chung cảm thấy may mắn khi bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình lại được chọn là một trong những bài hát được cất lên ở sân Mỹ Đình trong sự kiện "Tổ quốc trong tim". Bản phối mới hoành tráng kết hợp với giọng hát nội lực, truyền cảm của Tùng Dương khiến anh rung động mạnh mẽ.
"Một phiên bản Viết tiếp câu chuyện hoà bình mang lại mỗi cảm xúc hoàn toàn khác biệt với sự bùng nổ mãnh liệt và dòng năng lượng cuộn trào dâng lên như sóng biển khiến mình trong giây phút đó tin rằng bài hát này sẽ có sức sống lâu bền trong lòng khán giả và mọi người dân Việt Nam", Nguyễn Văn Chung chia sẻ.
Viết tiếp câu chuyện hoà bình là ca khúc nằm trong album cùng tên, từng được Nguyễn Văn Chung ra mắt hồi năm 2023 qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Sau đó ca khúc được nhiều ca sĩ thể hiện như Võ Hạ Trâm - Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Lan Anh... và giờ là Tùng Dương.
"Viết tiếp câu chuyện hoà bình" hiện tại đã đạt con số ấn tượng: Gần 6 tỷ lượt xem trên YouTube, TikTok và Facebook. Lượng người theo dõi, tương tác trên trang mạng xã hội cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng tăng vọt. Thú vị hơn nữa, ca từ của ca khúc đặc biệt này được một số trường phổ thông trung học trên cả nước đưa vào trong đề thi văn.
Có thể nói, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực sự vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài hát, trở thành hiện tượng văn hóa và góp phần khơi gợi, thắp sáng tinh thần yêu nước trong cộng đồng giới trẻ thời gian qua.
Bản mashup ấn tượng của Tùng Dương trong đêm concert "Tổ quốc trong tim". Video: Ngọc Mai
Vietnam's Next Top Model tập 2: Thí sinh đầu tiên bị loại, tiếp tục gây tranh cãiGiải trí - 4 phút trước
GĐXH - Trong tập 2 Vietnam's Next Top Model, Huyền Thương là người đầu tiên phải dừng bước và rời khỏi chương trình.
Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ GươmGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trong Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sáng 10/8 tại Hồ Gươm, màn nhập vai “girl phố” của nữ công an Lê Thị Mai Ly đã khiến khán giả bất ngờ và thích thú.
Hòa mình cùng niềm tự hào dân tộc với ca khúc mở màn “Việt Nam ơi”Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Ca khúc “Việt Nam Ơi” mở màn Concert Tổ quốc trong tim như tiếng gọi thiêng liêng, gắn kết hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập tự hào dân tộc.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồngXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1"Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh) cảm thấy khó chịu vì nữ thư ký đã đi quá giới hạn trong công việc và quan tâm tới chồng mình.
Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đìnhGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Phước Sang từng là 'ông bầu' quyền lực trong làng phim Việt nhưng vì biến cố kinh doanh bất động sản, anh phá sản và hiện tại đối mặt với bệnh tật. Tuy nhiên, Phước Sang vẫn mạnh mẽ vượt qua, tập trung kiếm tiền lo cho gia đình.
NSND với biệt danh 'Ngọc Hoàng' sống độc thân không vợ conThế giới showbiz - 4 giờ trước
Khác với hình ảnh "Ngọc Hoàng" nghiêm nghị, lạnh lùng trên sân khấu, ngoài đời Quốc Khánh sống giản dị và "quẩy tưng bừng" với bạn bè, chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, không vợ con.
Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV đã có ngay cảnh hôn Việt Hoa cực lãng mạnGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV khi góp mặt trong "Gió ngang khoảng trời xanh", dù chưa lên sóng nhưng phân đoạn hôn Việt Hoa đã nhận về phản ứng tích cực.
Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis NguyễnGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Sau 13 năm về chung nhà, Tăng Thanh Hà có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng và các con...
Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãiCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Trên sân khấu Em Xinh Say Hi tập 11, Bích Phương bật khóc nức nở khi 3 thành viên phải dừng bước, trong khi Châu Bùi đi tiếp khiến mạng xã hội tranh luận dữ dội.
Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu ThảoGiải trí - 17 giờ trước
Đặng Thu Thảo - nàng hậu vẫn được công chúng yêu mến gọi là "thần tiên tỷ tỷ", từng lọp top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, có cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 con.
Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang 'gương vỡ lại lành'?Thế giới showbiz
Động thái mới đây của cả hai khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao.