Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ tư, 12:31 15/10/2025 | Ăn
GĐXH - Rau chùm ngây được ví như "thần dược", siêu thực phẩm vì những giá trị dinh dưỡng mà loại rau này mang lại.

Giá trị dinh dưỡng của rau chùm ngây

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 1.

Cây chùm ngây có rất nhiều tên gọi khác nhau như cây thần diệu, cây kỳ quan, cây vạn năng, cây độ sinh, cây cải ngựa, cây dùi trống, cây dầu bel…. Cây chùm ngây có đặc điểm hơi giống cây bồ ngót (rau ngót), nhưng lá của cây chùm ngây có màu xanh đậm và mỏng hơn. Hầu hết các bộ phận như lá, hoa, quả, hạt, rễ, thân của cây chùm ngây đều hữu dụng với con người.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 2.

Lương y Phan Thị Thạnh cho biết trên Sức khỏe và Đời sống, theo nghiên cứu, trong 100g chùm ngây non còn tươi ăn được có 6,35g chất đạm;1,7g chất béo; 8g chất bột đường; 1,9g chất xơ; 3,75 chất khoáng (phosphor, kali, calci, magnesium, đồng, sắt và caroten); các sinh tố B1, B2, PP và C. Và theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam) cho biết trên Gia đình và Xã hội, hầu hết các bộ phận như hoa, lá, quả, hạt, rễ thân của cây chùm ngây đều hữu dụng với con người. Chẳng hạn, lá chùm ngây chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn hoa và quả (tính theo trọng lượng), trong đó vitamin C (hơn cam 7 lần), vitamin A (hơn cà rốt 4 lần), canxi (gấp 4 lần sữa), sắt (gấp 4 lần bó xôi), đạm (nhiều gấp đôi sữa chua) và Potasium (gấp 3 lần quả chuối chín).

Hiện nay, trong các bữa ăn gia đình, lá chùm ngây là loại rau sạch tuyệt vời, với nhiều công dụng và hương vị thơm ngon, độc đáo. Lá chùm ngây được sử dụng để nấu canh với thịt, tôm, nấm…, có thể ăn sống hoặc xay nhuyễn thành nước sinh tố. Lá chùm ngây phơi khô tán bột có thể để rất lâu mà không mất dinh dưỡng.

Các món canh từ chùm ngây

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 3.

Canh chùm ngây nấu tôm có vị ngọt thanh tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe và dễ tiêu hóa.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 4.

Canh chùm ngây nấu thịt băm là món canh đơn giản, dễ nấu, thích hợp cho bữa cơm gia đình hàng ngày.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 5.

Canh chùm ngây nấu giò sống có vị thanh ngọt, mềm mại, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.

Rau chùm ngây xào thịt bò là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt tốt cho sức khỏe nhờ hàm lượng protein cao từ thịt bò và vitamin từ rau.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 7.

Rau chùm ngây xào tôm có vị ngọt thanh, giòn nhẹ, phù hợp cho bữa cơm gia đình.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 8.

Rau chùm ngây xào trứng là món ăn đơn giản, nhanh gọn nhưng giàu dinh dưỡng, thích hợp cho cả trẻ em và người lớn.


Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 9.

Gỏi chùm ngây tôm thịt có vị ngọt của tôm, béo của thịt, thanh mát từ lá chùm ngây và cà rốt, rất thích hợp cho bữa ăn nhẹ hoặc khai vị.


Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 10.

Cháo chùm ngây tôm có vị ngọt tự nhiên của tôm, mùi thơm nhẹ của chùm ngây, rất bổ dưỡng và dễ ăn.


Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 11.

Sinh tố chùm ngây trái cây có vị ngọt tự nhiên từ chuối và táo, hòa quyện với hương thơm nhẹ của cam và chùm ngây, rất giàu vitamin và chất chống oxy hóa.


Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 12.

Sinh tố chùm ngây với sữa có vị béo nhẹ của sữa, ngọt thanh từ mật ong, là món đồ uống dinh dưỡng, dễ uống, và phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 13.Loại rau giúp phục hồi, cải thiện gan nhiễm mỡ với 3 cách chế biến món ăn ngon miệng, dễ làm

GĐXH - Gan nhiễm mỡ là căn bệnh phổ biến và ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh thuốc và các biện pháp phòng ngừa khác, một số loại rau củ quả còn chứa các dưỡng chất đặc hiệu giúp bảo vệ sức khỏe gan, giảm thiểu tích tụ mỡ và phục hồi tổn thương gan.

Rau chùm ngây: Superfood giàu dinh dưỡng , chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 14.Loại hạt nhỏ nhưng giàu omega 3 hơn cá hồi, giúp giảm hẳn mức cholesterol trong máu sau 14 ngày tiêu thụ

GĐXH - Theo chuyên gia, hệ tiêu hóa sẽ tốt hơn, giảm nhu cầu ăn vặt, đồng thời ổn định đường huyết và cải thiện mức cholesterol trong máu, sau 14 ngày tiêu thụ loại hạt này.

Phương Nghi (t/h)
Tòa soạn Quảng cáo
Top