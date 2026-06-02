SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó Tổng Giám đốc

Ông Andrew Vo tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính tại Đại học Simon Fraser (Canada) và có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư tại Việt Nam cũng như quốc tế. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính và doanh nghiệp quốc tế như: Giám đốc Cấp cao Công ty CP Quản lý Quỹ VinaWealth; Phó Tổng Giám đốc Honeywell - VCT; Tổng Giám đốc NextView tại Việt Nam; Cố vấn cấp cao tại các Ngân hàng HSBC Canada, TD Canada Trust…

Gia nhập SeABank từ năm 2015, ông Andrew Vo đã đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như Giám đốc Khối Đầu tư, Trưởng Văn phòng Đại diện Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Đối ngoại và Phát triển dự án.

Từ năm 2020 SeABank đã triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế với các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới nhằm phục vụ các lĩnh vực ưu tiên gồm tài chính xanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và tài chính toàn diện. Đến hiện tại, Ngân hàng đã huy động thành công hơn 1,1 tỷ USD từ các tổ chức tài chính quốc tế như IFC, DFC, ADB, Norfund, Proparco, FMO…

Việc bổ nhiệm ông Andrew Vo đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc nhằm tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ điều hành, từ đó thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của SeABank trong giai đoạn mới. Sau kiện toàn, Ban Tổng Giám đốc SeABank gồm 1 Tổng Giám đốc, 9 Phó Tổng Giám đốc và đều là những nhân sự lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm, có thâm niên làm việc lâu năm và tâm huyết với sự phát triển ngân hàng. Đây là nền tảng để SeABank tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu.

Thông tin về SeABank

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody's xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển "Hội tụ số", SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

