Sedan hạng C giá 305 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Camry, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10
GĐXH - Sedan hạng C giá chỉ khoảng 305 triệu đồng, rẻ hơn hẳn Kia Morning và Hyundai i10 nhưng lại sở hữu thiết kế mang nhiều nét sang trọng, tiệm cận phong cách của Toyota Camry.
Trong bối cảnh thị trường chuyển dịch mạnh sang xe điện, Volkswagen vẫn duy trì chiến lược phát triển song song xe xăng và xe điện tại Trung Quốc. Volkswagen Sagitar S là minh chứng rõ ràng khi giữ cấu hình động cơ đốt trong nhưng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, tạo lợi thế cạnh tranh trước các mẫu xe giá rẻ như Kia Morning hay Hyundai i10.
Xét về kích thước, Volkswagen Sagitar S sở hữu chiều dài 4.702 mm, mang lại không gian rộng rãi vượt trội. Với thông số này, mẫu sedan Đức hoàn toàn “trên cơ” các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ như Hyundai i10 và Kia Morning, đồng thời tiệm cận cảm giác rộng rãi của Toyota Camry. Đây là yếu tố giúp xe ghi điểm mạnh ở nhóm khách hàng gia đình.
Thiết kế ngoại thất của Volkswagen Sagitar S đi theo phong cách tối giản nhưng hiện đại. Phần đầu xe được làm mềm mại với cụm đèn pha thanh mảnh, kết hợp các hốc gió liền mạch tạo cảm giác liền khối. Phía sau nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng, đi cùng bộ khuếch tán sơn cùng màu thân xe, mang đến diện mạo thể thao nhưng vẫn giữ chất lịch lãm, khác biệt hoàn toàn so với kiểu dáng nhỏ gọn của Hyundai i10 hay Kia Morning.
Bước vào khoang nội thất, Volkswagen Sagitar S thể hiện rõ định hướng công nghệ. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch. Cần số được đưa lên cột vô-lăng, giúp tối ưu không gian khu vực điều khiển. Ngoài ra, xe còn có đèn viền nội thất 30 màu, trợ lý giọng nói AI và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao cấp độ 2. Những trang bị này giúp mẫu sedan có trải nghiệm tiệm cận Toyota Camry dù mức giá chỉ ngang xe hạng A như Kia Morning và Hyundai i10.
Không chỉ dừng ở công nghệ, Volkswagen Sagitar S còn ghi điểm ở tính thực dụng. Dung tích khoang hành lý đạt 555 lít, vượt xa nhiều mẫu sedan phổ thông. Xe sử dụng nền tảng khung gầm MQB quen thuộc của Volkswagen, đảm bảo độ ổn định và khả năng vận hành đã được kiểm chứng trên nhiều dòng xe toàn cầu.
Về hệ thống truyền động, Volkswagen Sagitar S cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng. Bản tiêu chuẩn dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản cao cấp hơn trang bị động cơ 1.5L tăng áp, công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số DSG 7 cấp, mang lại hiệu suất vượt trội so với các mẫu xe đô thị giá rẻ.
Giá sedan hạng C Volkswagen Sagitar S
Tại Trung Quốc, Volkswagen Sagitar S có giá từ 79.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 305 triệu đồng. Với mức giá này, mẫu sedan Đức không chỉ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc mà còn “đe nẹt” cả nhóm xe giá rẻ như Hyundai i10 hay Kia Morning nhờ lợi thế kích thước, trang bị và trải nghiệm.
Có thể thấy, Volkswagen Sagitar S đang tạo ra một “kèo lệch” khi sở hữu thiết kế đẹp như Toyota Camry nhưng giá lại ngang xe hạng A. Nếu về Việt Nam, đây sẽ là cái tên đủ sức khuấy đảo thị trường sedan phổ thông.
Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường
Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.
VinFast VF 5 Plus
Giá từ 442 triệu đồng.
VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.
Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.
Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.
Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…
Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.
Giá xe Hyundai Grand i10
Từ 360 - 435 triệu đồng.
Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.
Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.
Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.
Giá xe Kia Morning
Từ 349 đến 424 triệu đồng.
Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.
Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.
Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.
Giá xe Toyota Wigo
Từ 352 - 385 triệu đồng.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.
Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.
Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.
Giá xe Mitsubishi Attrage
Từ 380 – 490 triệu đồng.
Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.
Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.
Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh MPV rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 22 phút trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ lớn, giúp mẫu SUV này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.
Thực tế xe máy điện giá 13,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích, đi 70km/lần sạc rẻ hơn cả Wave Alpha khiến khách hàng mê mẩnGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, chạy với quãng đường 70 km/lần sạc, vận hành đơn giản, phù hợp học sinh – sinh viên.
SUV hạng B giá 456 triệu đồng của thương hiệu đình đám đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như xe hạng AGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B của Suzuki có mức giá rẻ hơn nhiều so với Mitsubishi Xforce, sẽ trở thành ‘át chủ bài’ mới để thương hiệu Nhật Bản chiếm lĩnh thị trường.
3 iPhone rẻ nhất hiện nay: Chỉ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Bộ 3 iPhone được coi là rẻ nhất Việt Nam hiện nay với chất lượng, phần cứng vẫn quá ổn nếu dùng cơ bản, không quá thua kém trước iPhone 17 Pro Max hay iPhone 18 Pro Max.
Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý giảm sốc, thấp chưa từng thấy, khách chọn SH 125 và SH 160 thay SH Mode, Air Blade vì rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH mới nhất ở đại lý đang chủ động giảm giá nhằm hút khách hàng, điều hiếm có của xe máy Honda từ trước tới nay.
Giá USD hôm nay 8/4: Đồng loạt hạ nhiệt, giá USD tự do lùi về 26.805 đồng/USDGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 8/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi giá USD trên cả thị trường quốc tế lẫn thị trường tự do cùng giảm, trong khi tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 25.108 đồng/USD.
Giá bạc hôm nay 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng 2 - 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ tăng mạnh, quanh vùng 78 - 79 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 8/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji tăng ra sao?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn tăng gần 5 triệu đồng/lượng.
Hà Nội: Biệt thự tại phường Yên Nghĩa rao bán sôi nổi tháng 4/2026Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù không nổi bật như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên khu vực phường Yên Nghĩa mới vẫn có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 140 cho đến hơn 360 triệu đồng/m2.
Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm sốc, thấp hiếm thấy, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất đang ưu đãi vô cùng lớn, là một sự lựa chọn hấp dẫn mà khách Việt
Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ Bosch, thiết kế gọn gàng, quãng đường 75km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển đô thị.